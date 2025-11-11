El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La detección de un solo caso de gripe aviar en una explotación obliga a realizar un vaciado sanitario sacrificando todas las aves. Alberto Aja

La gripe aviar dispara el precio de los huevos y la docena ya cuesta un euro más

Aún está por ver si las medidas ministeriales para frenar la propagación de la enfermedad los encarecen más | Los profesionales hablan de «miedo en el sector» a pesar de que no se han registrado casos en granjas de Cantabria

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

La gripe aviar ha pegado el último empujón al precio de los huevos, que ya acumulan un euro de subida por docena desde el comienzo ... del año, lo que prácticamente equivale a un 50% más. Cualquiera que se acerque estos días a una tienda lo puede comprobar: los más normales, de talla L, andan por los 3,30 euros; si se es más exigente, para los huevos camperos, de gallinas que están correteando por ahí, hay que sumar un euro más. Y los ecológicos tienen precio de filete, y se acercan al euro por huevo.

