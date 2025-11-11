La gripe aviar dispara el precio de los huevos y la docena ya cuesta un euro más

La gripe aviar ha pegado el último empujón al precio de los huevos, que ya acumulan un euro de subida por docena desde el comienzo ... del año, lo que prácticamente equivale a un 50% más. Cualquiera que se acerque estos días a una tienda lo puede comprobar: los más normales, de talla L, andan por los 3,30 euros; si se es más exigente, para los huevos camperos, de gallinas que están correteando por ahí, hay que sumar un euro más. Y los ecológicos tienen precio de filete, y se acercan al euro por huevo.

Aún está por ver el efecto que ejerce sobre los precios la orden ministerial que entró ayer en vigor y que prohíbe, entre otras medidas, que las gallinas estén al aire libre. En teoría, no tendría por qué influir, pero no hay que olvidar que con la justificación de la guerra de Ucrania se encareció hasta la arena para gatos. El sector atribuye estos incrementos a las medidas de control implementadas desde comienzos de año, al aumento de las exportaciones y al temor a una posible escasez de producto, por más que se asegure que no hay riesgo de desabastecimiento. No obstante, hay que tener presente que esta nueva oleada de gripe aviar ha supuesto la muerte de más de 2,5 millones de animales –de un total de 47,8–, por efecto directo de la enfermedad o sacrificados.

En Cantabria, como recordó ayer la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, se han detectado tres animales infectados, «pero no hay ningún caso de gripe aviar en explotaciones avícolas». «Nos encontramos ahora mismo en un momento complicado en todo el país», admite, «y es fundamental estar preparados para poder reaccionar ante este tipo de enfermedades».

Comparativa de precios

El Instituto Cántabro de Estadística (Icane) constata una subida del precio de los huevos del 17,9% hasta septiembre, un incremento mucho mayor que el de la carne de ave, del 3,6%. Según el Observatorio de Precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el alza es mayor: la docena de huevos de talla M ha pasado de 2,14 euros en febrero a 3,14 en octubre; los L, de 2,33 a 3,25 euros.

«Nosotros hemos subido 40 céntimos el precio de la docena desde comienzos de año», explica Laura Pérez, responsable de Avícola Cantabria, con más de 20.000 gallinas ponedoras. «El precio de las pollitas de recría ha subido bastante, la luz también, y el pienso, aunque sea de lo que menos ha subido... Todo ha subido», relata. «Con la cantidad de sacrificios que ha habido en España –continúa Pérez–, la demanda del huevo, que ya es brutal de por sí, ahora es mucho mayor: si no hay gallinas ponedoras y no hay huevos, el precio sube». «Estamos muy preocupados de que la enfermedad salte a Cantabria. Con los métodos de bioseguridad que utilizamos, estamos seguros por ese lado, pero nunca se puede estar seguro al 100%», concluye.

Juan Francisco Portilla, de Granja Portilla, cuenta por su parte que el precio de las gallinas ha subido un euro en un año. «Comprando 25.000, como compro yo, cuestan 6 euros. De repente faltan cinco millones de gallinas: los criaderos están ahora a tope, y tengo que encargarlas ya para cambiarlas en abril, y eso que todavía ni han puesto los huevos las gallinas». «Es que vale un montón de perras montar una granja. Una granja bien, para 7.000 gallinas camperas –él tiene 7.000 camperas y 17.000 de jaula–, con un buen almacén, buen sitio para las gallinas, una finca y una nave de 1.500 metros cuadrados, vale medio millón de euros».

«Hay mucho miedo en el sector de gallina de puesta», advierte Luis Pérez Portilla, secretario general de UGAM-COAG. «Hemos visto que en España ya se han producido vaciados sanitarios, con más de dos millones de gallinas eliminadas, y eso ha provocado una subida del precio de los huevos. Hablamos de un momento de incertidumbre, y hasta que se reponga el sector... ahora mismo existe tensión en la cadena de producción y suministro». «En Cantabria hemos sido pioneros en cierres, y en la prohibición de certámenes y ferias de aves, pero tenemos que extremar las precauciones con las medidas sanitarias», finaliza Pérez Portilla.

En la región, según datos del Icane, había en 2020 más de 78.000 gallinas ponedoras repartidas en 334 explotaciones, y algo más de mil pollos de engorde en otras 69.