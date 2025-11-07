La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»

La gripe roza el umbral de epidemia en Cantabria –situado en 60 casos por cada 100.000 habitantes– «un mes antes de lo habitual», así ... que desde la Dirección General de Salud Pública esta vez no se atreven a hacer predicciones sobre el pico de la onda, que suele golpear en plenas Navidades, porque este año el virus «nos tiene un poco despistados». Y es una percepción compartida por los expertos de vigilancia epidemiológica de toda España, sorprendidos por «este comportamiento inusual» que en el País Vasco llevó incluso a habilitar vacunódromos, como en la etapa covid, ante el brusco incremento de contagios.

«Hace tres semanas tuvimos una subida llamativa de casos y desde entonces la situación parece que se ha estabilizado al borde del umbral. Estamos en una tasa de 53,9 contagios por cada 100.000 habitantes. Aunque normalmente la gripe sube disparada cuando llega al nivel de epidemia, esta vez se ha quedado ahí en situación de meseta», subraya Luis Viloria, jefe de servicio de Salud Pública.

La media de diagnósticos confirmados, es decir, de personas que han pasado por el médico de cabecera o por un servicio de urgencias, es de alrededor de 300 semanales, aunque siempre hay muchos más que pasan el cuadro gripal en casa a base de antitérmicos y analgésicos, como paracetamol o ibuprofeno, y que quedan fuera de los registros oficiales. Pero tomando como referencia las cifras de notificaciones a Sanidad, de lo que no cabe duda es de que estamos en un noviembre con más probabilidades de coger la gripe que cualquier otra temporada. En concreto, de la tipo A, que es la que está circulando en todo el país, «aunque hasta ahora no está teniendo un impacto en ingresos hospitalarios ni se está viendo que revista una gravedad mayor».

Pese al adelanto de la gripe, Viloria recomienda no dejar pasar la oportunidad de vacunarse, sobre todo ahora que está abierta (desde el lunes) la campaña para población general, una vez dedicado el primer mes a proteger a los grupos diana con mayor riesgo de complicaciones, con una cobertura «cercana al 40%», tanto en adultos como en niños. Eso significa que aún hay vacunas disponibles –se compraron unas 150.000–, así que esta vez desde la Consejería se decidió «organizarlo de forma que se aprovechen las dosis sobrantes para población menor de 60 años». «Las personas interesadas solo tienen que solicitarlo en su centro de salud», explica Viloria. «Aunque no tengan factores de riesgo, si se vacunan se protegen ellos y a la vez contribuyen a disminuir la circulación del virus en la sociedad».

De otro lado, el covid, que en los meses de agosto y septiembre había reaparecido con más fuerza, ha vuelto a perderla. «En octubre ha caído en picado», precisa Viloria. Y tampoco el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), el causante de la bronquiolitis en los más pequeños, está teniendo el protagonismo que acostumbraba a estas alturas del otoño. De hecho, si lo habitual era que fuera el dominante antes de la gripe, aumentando la presión asistencial en los servicios de pediatría, en esta ocasión es uno más dentro del cóctel de infecciones respiratorias, donde no faltan rinovirus y parainfluenza, que causan cuatros similares al gripal, pero de menor intensidad, o adenovirus y enterovirus, que pueden unir síntomas gastrointestinales al cuadro catarral.