El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La campaña de vacunación de la gripe empezó hace un mes en Cantabria. Alberto Aja

La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»

Desde esta semana la vacunación está disponible en los centros de salud para población general no incluida en los grupos de riesgo

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

La gripe roza el umbral de epidemia en Cantabria –situado en 60 casos por cada 100.000 habitantes– «un mes antes de lo habitual», así ... que desde la Dirección General de Salud Pública esta vez no se atreven a hacer predicciones sobre el pico de la onda, que suele golpear en plenas Navidades, porque este año el virus «nos tiene un poco despistados». Y es una percepción compartida por los expertos de vigilancia epidemiológica de toda España, sorprendidos por «este comportamiento inusual» que en el País Vasco llevó incluso a habilitar vacunódromos, como en la etapa covid, ante el brusco incremento de contagios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  3. 3

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  4. 4

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas
  5. 5

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  6. 6

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  7. 7

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  8. 8

    PRC y Vox mantienen con vida la negociación del Presupuesto con el PP
  9. 9

    España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar
  10. 10

    Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»

La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»