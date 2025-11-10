Grupo Enega inaugura su oficina central en Santander

R.C. Santander Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:46 | Actualizado 13:51h. Compartir

El 3 de octubre Grupo Enega inauguró su primera oficina central en Santander, una empresa que se ha consolidado porque ha entendido una problemática muy común entre los consumidores: «¿Cómo es posible que esté pagando por cosas que no necesito o que no entiendo en mi factura de luz, gas o internet?»

La empresa cántabra busca la alternativa que permita ahorrar dinero a particulares, empresas y administraciones públicas desde la primera factura, en función de su consumo real.

Más que un evento: Enega Experience

El evento tuvo lugar el 3 de octubre y contó con la asistencia de profesionales de los sectores de la energía y las telecomunicaciones.

También estuvieron Álvaro Lavín Muriente, concejal de Innovación y Comercio; Miguel Ángel Cuerno, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cantabria y presidente de la Federación del Comercio de Cantabria, COERCAN, y Gonzalo Cayón, videpresidente de COERCAN.

Con una ambientación moderna acorde a la marca y la música de un DJ en directo, el evento se desarrolló con una serie de dinámicas que fomentaron el networking entre los asistentes. Aunque el momento clave fue el discurso de los hermanos Álvaro y Jorge García, fundadores de Grupo Enega, donde repasaron la trayectoria de la empresa y presentaron sus nuevos proyectos.

Enega Conecta: la expansión de la marca

Actualmente, Grupo Enega cuenta con más de 100.000 clientes y más de 500 colaboradores en toda España. Esta red sigue en crecimiento gracias al primer proyecto que los hermanos presentaron: Enega Conecta.

Se trata de la licencia de marca con la que pretenden abrir tiendas en otras ciudades de España. Igual que su oficina de Santander, contarán con un equipo especializado para analizar el consumo de cada cliente, comparar tarifas y realizar las gestiones necesarias para el cambio de compañía. De este modo, los usuarios pueden beneficiarse de un ahorro real y de una atención cercana sin ocuparse de los trámites.

Enuca Energía: la compañía de la luz verde y clara

El otro gran proyecto que presentaron durante su discurso fue Enuca Energía, la comercializadora del grupo. La compañía apuesta por ofrecer electricidad verde, un servicio claro (sin permanencia para particulares) y una atención humana para resolver las dudas de sus clientes.

Su página web contiene toda la información para los interesados.

Una empresa cántabra en expansión por España

Grupo Enega se caracteriza por el compromiso con su tierra. De ahí la decisión de abrir su oficina central en Santander y de apoyar al talento local, pues son patrocinadores de Daniela Portilla y el Club Deportivo Los Ríos.

Su oficina de Santander ya está abierta en C/Floranes, 21, para quienes buscan asesoramiento para cambiar de compañía de luz, gas, telefonía o alarmas. En Grupo Enega más que asesores energéticos, son cuidadores del tiempo y del bolsillo de las personas por el ahorro que supone en ambos términos.

