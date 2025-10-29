El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Asistentes a la gala celebrada ayer en el Palacio de Festivales. La mayoría eran voluntarios de Cohorte Cantabria.

Asistentes a la gala celebrada ayer en el Palacio de Festivales. La mayoría eran voluntarios de Cohorte Cantabria. Javier Cotera

Un homenaje a 50.000 voluntarios

Cohorte Cantabria inicia una nueva fase para seguir la evolución de la salud de los participantes en el proyecto y convertir los datos en avances reales en prevención y diagnóstico

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:11

50.000 cántabros han hecho posible que Cohorte Cantabria, el proyecto de investigación iniciado en 2021 para mejorar el conocimiento sobre la salud y ... avanzar hacia una medicina más personalizada y preventiva, sea hoy la mayor base de datos sanitarios de España. Una iniciativa ambiciosa, impulsada desde el Idival, que cierra esta primera fase de reclutamiento con «un éxito rotundo», que ayer se celebró en el Palacio de Festivales, en Santander, con una gala a la que asistieron voluntarios, colaboradores, investigadores y autoridades.

