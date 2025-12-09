La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud

Los efectos de la huelga médica se notan desde primera hora de la mañana, con la mayor parte de los quirófanos parados –solo funcionan los ... destinados a actividad urgente y a la no demorable (cirugías oncológicas, principalmente)–. A falta de conocerse los datos oficiales de seguimiento, las primeras impresiones de los profesionales consultados por este periódico hablan de «una respuesta alta» a la movilización convocada en contra de la reforma planteada por el Ministerio del Estatuto Marco y en defensa de las condiciones laborales del colectivo médico, que arranca hoy, lunes, en toda España y continuará hasta el próximo viernes, día 12.

Con la plantilla de facultativos funcionando con los mínimos fijados desde el Servicio Cántabro de Salud (SCS), el volumen de consultas y pruebas diagnósticas de esta mañana nada tiene que ver con los de una jornada ordinaria. «Está todo muy parado». Una jornada que llega, además, después de un puente de gran afluencia en los servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) –el domingo registraron un 30% más de asistencias respecto a fines de semana anteriores y el lunes aún la demanda fue mayor (2.023 pacientes)– y, especialmente, en las urgencias pediátricas de los hospitales, donde se alcanzó el pico máximo del año, con más de 800 menores atendidos, incluidos varios de gravedad por neumonías y crisis de asma.

Solo el lunes, los datos del SCS reflejan un total de 322 urgencias infantiles en los hospitales, una cifra que no se había registrado en todo el año y que supone casi un 40% por encima de lo habitual. Y es que cabe recordar que, más allá de las fechas, la situación se agrava por la elevada incidencia de infecciones respiratorias, con la gripe propagándose, ahora sí, con más fuerza. Pero a la epidemia gripal se añaden otros virus en circulación, como el VRS, causante de las bronquiolitis en los más pequeños, que también ha sido motivo de ingreso estos días en Valdecilla.

En las urgencias hospitalarias de adultos, las cifras se mantuvieron más estables, aunque el día con riesgo de atasco es este martes, el de inicio de la semana tras el lunes festivo. Para evitar el previsible tapón de ingresos pendientes mientras se liberan camas en planta, a lo largo del fin de semana se reforzaron las guardias médicas para facilitar altas y aumentar la capacidad de hospitalización. Aún así, en el servicio de Urgencias reconocen que están «expectantes» ante el efecto extra que puede conllevar la huelga en Atención Primaria.