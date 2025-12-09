El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada de Urgencias de Valdecilla. Daniel Pedriza

La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud

Los servicios de Urgencias están «expectantes» ante el efecto de la movilización en las próximas horas y tras un puente festivo en el que Pediatría registró el pico máximo del año, con más de 800 niños atendidos

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:49

Comenta

Los efectos de la huelga médica se notan desde primera hora de la mañana, con la mayor parte de los quirófanos parados –solo funcionan los ... destinados a actividad urgente y a la no demorable (cirugías oncológicas, principalmente)–. A falta de conocerse los datos oficiales de seguimiento, las primeras impresiones de los profesionales consultados por este periódico hablan de «una respuesta alta» a la movilización convocada en contra de la reforma planteada por el Ministerio del Estatuto Marco y en defensa de las condiciones laborales del colectivo médico, que arranca hoy, lunes, en toda España y continuará hasta el próximo viernes, día 12.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  3. 3

    El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción
  4. 4

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  5. 5

    La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura
  6. 6

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  7. 7

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  8. 8 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  9. 9

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  10. 10

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud

La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud