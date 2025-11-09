El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

A la izquierda, Alba junto a su amiga Anna, cocinando en Madrid. A la derecha, Juan, el día de su bautismo, en Pascua con su madrina, Marta. Y abajo, Andrés tiene estudios de ciberseguridad.

La Iglesia se hace un hueco entre los jóvenes cántabros

Tendencia. Fenómenos como el último disco de Rosalía son sólo la cara visible de un proceso con mayor calado y que se palpa en la Diócesis de Santander Realidad. «Sí que se nota que hay un mayor acercamiento y, sobre todo, una mayor apertura a conocer, a vivir experiencias»

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ha tenido que aparecer Rosalía con el hábito o con el Sagrado Corazón para que corran ríos de tinta. No es sólo ella. 'Los domingos', ... la película de una adolescente que quiere ser monja, se llevó la Concha de Oro en San Sebastián y se habla –es un fácil juego de palabras– de 'milagro' en taquilla. Pero estas cosas, entre otras, son la punta del iceberg. Si pone en Google conceptos como 'catolicismo cool' o 'christiancore' le aparecerán cientos de sesudos artículos que van de la sociología a la moda. «Hay un renovado interés por la religión y por la búsqueda de sentidos trascendentes en un contexto marcado por la incertidumbre y precariedad», explica Joseba García Martín, voz del ámbito académico y uno de los autores de un artículo tomado como referencia en este asunto: 'De qué hablamos cuando hablamos de Hakuna' (un movimiento católico convertido, además, en fenómeno mundial a través de la música). Pero, más allá de tendencias o hasta de modas, ¿se nota de verdad un acercamiento de los jóvenes a la Iglesia católica? Desde la Diócesis de Santander confirman que sí. Que nadie piense en iglesias a reventar de repente o en colas a la puerta del seminario o del convento. Pero sí se nota. En Pascua dieron el paso de bautizarse doce adultos jóvenes –«cuando antes eran dos, tres o ninguno»– y ya hay otros catorce apuntados al proceso de formación para la siguiente. En el último Effetá celebrado en la región (son retiros católicos para jóvenes) participaron unas setenta personas, «y en uno de los anteriores –aquí se organizan cada seis meses– hubo lista de espera». Sí que se nota.

