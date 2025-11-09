Ha tenido que aparecer Rosalía con el hábito o con el Sagrado Corazón para que corran ríos de tinta. No es sólo ella. 'Los domingos', ... la película de una adolescente que quiere ser monja, se llevó la Concha de Oro en San Sebastián y se habla –es un fácil juego de palabras– de 'milagro' en taquilla. Pero estas cosas, entre otras, son la punta del iceberg. Si pone en Google conceptos como 'catolicismo cool' o 'christiancore' le aparecerán cientos de sesudos artículos que van de la sociología a la moda. «Hay un renovado interés por la religión y por la búsqueda de sentidos trascendentes en un contexto marcado por la incertidumbre y precariedad», explica Joseba García Martín, voz del ámbito académico y uno de los autores de un artículo tomado como referencia en este asunto: 'De qué hablamos cuando hablamos de Hakuna' (un movimiento católico convertido, además, en fenómeno mundial a través de la música). Pero, más allá de tendencias o hasta de modas, ¿se nota de verdad un acercamiento de los jóvenes a la Iglesia católica? Desde la Diócesis de Santander confirman que sí. Que nadie piense en iglesias a reventar de repente o en colas a la puerta del seminario o del convento. Pero sí se nota. En Pascua dieron el paso de bautizarse doce adultos jóvenes –«cuando antes eran dos, tres o ninguno»– y ya hay otros catorce apuntados al proceso de formación para la siguiente. En el último Effetá celebrado en la región (son retiros católicos para jóvenes) participaron unas setenta personas, «y en uno de los anteriores –aquí se organizan cada seis meses– hubo lista de espera». Sí que se nota.

Raquel García es profesora y catequista. Laica. Tiene 37 años y es la Delegada de Catequesis e Iniciación Cristiana en la Diócesis. «Sí se nota un mayor acercamiento y, sobre todo, una mayor apertura a conocer, a vivir experiencias. Nosotros hablamos de las Experiencias de Primer Anuncio, como pueden ser los retiros Effetá o Hakuna, y estas herramientas están dando su efecto. Luego cada uno vive su camino, pero sí que hay una mayor apertura a vivir estos acontecimientos». Alberto León es enfermero en Valdecilla. Laico también. Tiene 30 años y es Delegado de Pastoral Juvenil. «Objetivamente es una realidad. En Europa, en 2025, el número de cristianos ha crecido en 740.000 personas y se ha revertido una tendencia. Y subjetivamente lo notas. Hace días me encontré con un cura en Cañadío y comentamos el increíble acercamiento a Dios en estos dos últimos años de chavales».

Raquel está sorprendida de la cantidad de adultos jóvenes «que están dando el paso de bautizarse». «Por diferentes motivos. Por una experiencia personal que les lleva a una conversión, por un catolicismo latente de su pasado familiar (y que, por los motivos que sea, no se bautizaron en su momento) o procedentes de otras religiones…». Ella, en su calidad de maestra, utiliza una frase de María Montesori para reflexionar sobre el tema. «Ella decía que 'todos tenemos un embrión espiritual'. A partir de ahí, cada uno lo satisface a su manera. Pero yo sí creo que, tal y como está el mundo –habla, para bien, de la canción de Rosalía–, sí que puede haber jóvenes que no encuentran nada en la materialidad y se abren a buscarlo de otras formas, que en nuestro caso es con Dios».

En cifras 70 personas participaron en el último retiro Effetá. «Para uno anterior hubo lista de espera». 12 jóvenes adultos se bautizaron en la última Pascua. Hay 14 formándose ya para la próxima. 200 personas de la Diócesis de Santander viajaron este verano a Roma al Jubileo de Jóvenes.

¿Y puede quedarse sólo en fachada, en tendencia? ¿Puede pesar más la forma que el fondo? «Quién se acerca sólo por la forma y sólo se queda ahí, cae por su propio peso. Siempre se advierte a todo el que llega que esto lleva tiempo, que es un proceso, y, si es así, acaban abandonando. Porque, por supuesto, todos tienen la libertad de iniciar esta etapa y, si no les interesa, dejarlo», responde la delegada sobre el catecumenado (la formación necesaria para preparar a los adultos que desean recibir los sacramentos de la iniciación cristiana).

¿Moda? «Yo creo que no», reflexiona Alberto. «Dios dijo que la religión no iba a desaparecer y que ahora haya un 'boom' de gente que quiera conocer a Dios después de tiempos complicados no es casual. En un mundo decadente y secularizado hay un despertar religioso potente. En un mundo tan material, que se dé un hueco a la espiritualidad es importante», amplía. Y pone un ejemplo más para plasmar este acercamiento entre los jóvenes. «Hemos estado acudiendo a colegios –relataba hace unos días– a explicar qué es la Diócesis y la pastoral, y a preguntar a los chavales qué piensan ellos, qué les podría interesar. Reclamaban retiros y formación, así que decidimos organizar un itinerario formativo con cursos dos veces al mes sobre distintos temas. Comentábamos que si se apuntaban diez estaríamos satisfechos. Pues lo pusimos en redes (sin hablar aún con las parroquias ni moverlo con el clero) y en pocas horas ya iban 31». Un éxito. Como las doscientas personas que viajaron desde aquí a Roma para el Jubileo de Jóvenes.

Ambos –Raquel García y Alberto León– reconocen el papel básico que están jugando las redes sociales en este proceso. Y en ellas, casos concretos como el de infuencers o youtubers que, abiertamente, han explicado sus historias asociadas a la fe –el caso de Pablo Garna, un popular creador de contenido y modelo que ha decidido entrar al seminario es de los más conocidos–. «Juega mucho el testimonio de las personas. 'Yo vivo esto y lo cuento'. Y casos así ayudan a que otros puedan plantearse esa opción», dice ella. «Que muchos famosos pierdan el miedo a hablar sobre su fe, ayuda», admite él. «El boca a boca –sigue Alberto– es esencial. Un chaval que lleva una vida fuera de Dios y se encuentra con él y encuentra un sentido, lo cuenta. Se lo cuenta a sus amigos. Y hay casos en que no sólo convierten a otros amigos. También a los padres».

Las redes juegan «un papel esencial». Los vídeos que se publican sobre Effetá o Hakuna «tienen mucha demanda». «Pero también se nota en las parroquias. Hay algunas, como los Carmelitas, por ejemplo, muy activas con los jóvenes». Y hay otros efectos. Sus propios casos, su experiencia: «Laicos jóvenes nos estamos empezando a comprometer más en labores dentro de la iglesia, en asumir responsabilidades».

El impacto «está por ver»

¿Se traduce todo esto en vocaciones en un periodo de clara crisis en este sentido? Eso son palabras mayores. Este acercamiento –apunta Alberto– «te cambia la manera de afrontar las piedras que te encuentras en el camino», pero «ser sacerdote o dedicar tu vida a Dios con el hábito requiere un discernimiento muy profundo». Un paso muy serio.

Si se nota o no, «se verá a largo plazo», coinciden. «Es pronto para saber qué impacto puede tener esto a largo plazo y para ver un auge en las vocaciones». Y aquí, en este punto, el Delegado de Pastoral Juvenil, suelta una frase que parece escrita para la última línea de este reportaje: «Dios está llamando, pero va poco a poco».

Alba Ordóñez | 21 años Participa en el movimiento Hakuna «Lo que aprendes es a disfrutar de todo al máximo»

Ampliar Alba, a la derecha, con su amiga Anna, cocinando en Madrid.

Así empieza el relato de Alba, una estudiante de Magisterio de 21 años. «Me bautizaron e hice la comunión porque a mi abuelo le hacía ilusión, pero mis padres no son de ir a misa... Mi primer encuentro con Dios fue en un viaje con unos amigos de esquí que paramos en Covadonga. Había una exposición del Santísimo y una amiga dijo que iba a entrar. Yo en ese momento buscaba respuestas y hubo algo de mí que me invitó a seguirla. Sentí el abrazo más bonito que he sentido que me han dado nunca y salí llorando». Así empezó a acudir a Hakuna, «un movimiento de jóvenes que busca vivir la vida que Dios nos ha dado, disfrutar de cada detalle». Incluye muchas cosas. Las 'horas santas' (reuniones una vez por semana, en las que participan «unos setenta jóvenes»), los 'compartiriados' (tareas de voluntariado), las escapadas, la música (con el grupo 'Hakuna Group Music' como gran exponente) o los 'revolcaderos' (una formación compartida basada en 'revolcarse' en las ideas de los otros). «Es muy libre. Puedes elegir a lo que vas o cuándo vas. Lo que quieres y lo que no quieres hacer. Y eso me parece importante para no asustar a nadie». ¿Y por qué gana adeptos? «Es –explica– como esa sed de algo que necesitas, pero no sabes qué es. Yo lo llamaría tranquilidad. Con tantas cosas que nos bombardean todo el rato, dejamos de disfrutar de lo sencilla que es la vida. La gente joven católica transmite eso, hay algo en lo que hacen que les permite disfrutar de todo al máximo».

Juan Borragán | 21 años Dio el paso de bautizarse en la última Pascua «Sentí una presencia que me daba esperanza»

Ampliar Andrés tiene estudios de ciberseguridad.

Es comercial y fue en su trabajo donde un chico de su edad le habló de participar en un retiro. Alguien, como Juan, que «nunca se había planteado» sus creencias y que procede de una familia alejada de misas y religión, se negó «rotundamente». No le interesaba. No iba con él. Pero a este compañero le siguió otro amigo. Noviembre de 2023. «Yo pasaba por un momento de bloqueo emocional, de no saber muy bien por dónde tirar». Así que accedió. Por probar. «Un día en el gimnasio les dije que quería rellenar la inscripción». Así empezó todo, su conversión. «Hice el retiro y hubo un momento en el que empecé a sentir a Dios en mi vida. Sentí paz, amor y una presencia que me daba esperanza». Le siguió acudir a la «Hora Santa en Los Carmelitas» dentro del movimiento Hakuna. «Ahí empecé a pensar y a ir a misa». De forma grupal, «con un grupo de amigos con los que comparto la fe en este ámbito, pero también otros momentos distendidos». Y llegó su «tres en uno». El último Sábado Santo se bautizó, hizo la comunión y se confirmó. «Mi madre no es creyente, pero me apoyó porque me ve feliz y vino a la misa de mi bautismo». Sí observa que hay un acercamiento de los jóvenes –importante para poder tener «su propia idea de Dios»– y pone el énfasis en los retiros Effetá: «una manera de acercarse muy bien y muy rápido, con muy buen ambiente». En comunidad, repite.

Andrés de la Hoz | 23 años Acaba de participar en un retiro Effetá «La conversión es diaria, vas creciendo cada vez más»

Ampliar Andrés tiene estudios de ciberseguridad.

Su conversión fue «gradual», no «de sopetón». Y ahí su madre juega un papel fundametal. «Me ha transmitido la fe y el abandono espiritual en Dios ante las incertidumbres del camino». El sí se crió en «el seno de una familia católica», pero esa conversión, a partir de ahí, «es diaria, vas creciendo cada vez más». «Y he vivido experiencias que me han dado la certeza de que esto es así, en las que dices: 'todo esto que me han contado me encaja'», relata Andrés, que incluye en su relato que fue, precisamente, su madre la que le invitaba a participar en un retiro Effetá (ella había participado en uno de Emaús). El caso es que, por circunstancias (estudios, trabajo, mudanzas...), lo dejó «apartado». «Hasta que conocimos una familia en Pedreña». Dicho y hecho. De la experiencia, «maravillosa», no puede contar mucho (es parte del encanto). Para él, el encuentro con Dios «no es nuevo» –«me ha regalado la suerte de crecer en la fe»–, pero sí le ha servido «para rejuvenecer esa fe al ver a tantas personas viviendo lo mismo que tú por Dios». ¿Por qué este acercamiento de los jóvenes? «Cuando llegan tiempos convulsos se pierde la comodidad que se da por sentada. Buscamos lo que se mantiene cuando todo se cae. Miras al mundo y te preguntas qué tienes». Y destaca, por supuesto, el papel de las redes sociales y que «cada vez más gente hable de ello». Aunque la labor primordial en este salto sea «la de la Iglesia, los sacerdotes».