«Imagina que un día te levantas y las piernas no te responden»

«La enfermedad no me frena, pero me hace ir más lento»

«Participaba en una marcha con una amiga cuando ésta notó que yo me estaba inclinando hacía un lado. ¿Qué haces Marga?, me preguntó, pero lo extraño era que yo sentía que iba recta». Margarita Fonseca convive con esta enfermedad desde hace una década. Es miembro de la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple, en la que recibió el apoyo psicológico necesario para «hacerle frente y asumir que la enfermedad no me iba a frenar en lo que quería hacer, pero sí me obligaría a hacerlo más lento». Con indulgencia y cariño hacia sí misma fue ganando la batalla de no caer en depresión, uno de los síntomas más comunes.