Incendio en Las Caldas, este viernes por la mañana. Nacho Cavia

Los incendiarios provocan otros ocho fuegos, dos aún activos en Garabandal y Las Caldas del Besaya

El Gobierno de Cantabria también vigila los focos, ambos ya controlados, de Pendes (Cillorigo de Liébana) y La Jerrizuela (Los Corrales de Buelna)

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:49

«Ha sido una madrugada relativamente tranquila». Así resume Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad, esta pasada noche, en la que los incendiarios volvieron a aprovechar la oscuridad y las fortísimas rachas de sur para dar cerillazo al monte con otros ocho fuegos provocados. De esos, a primera hora de este viernes quedan dos activos, en Garabandal (Rionansa) y en la cantera de Las Caldas del Besaya, en Los Corrales de Buelna, donde las brigadas centran sus esfuerzos. Además, el Gobierno de Cantabria vigila otros dos fuegos, ambos ya controlados, en Pendes (Cillorigo de Liébana) y La Jerrizuela (Los Corrales de Buelna). Los otros cuatro están extinguidos. A primera hora, el humo y el olor a quemado se percibe desde las localidades cercanas, como en Torrelavega, donde los vecinos han notado en el ambiente el incendio en Los Corrales, con restos de ceniza en las calles: «Toses en cuanto llevas cinco minutos», ejemplifica una vecina este viernes.

La noche ha sido «tranquila» si se compara con la anterior, la del miércoles al jueves, cuando los equipos de extinción no dieron a basto con 20 focos provocados en los montes de la región casi de manera simultánea.

A las ocho de la mañana de este viernes, las avisos por fuertes rachas de viento en Cantabria ya están desactivados en las tablas de la Aemet, pero el riesgo de incendios forestales en Cantabria se mantiene muy alto este viernes y mañana, sábado, en toda la región, salvo en el extremo sur y el suroeste. Así, el operativo de incendios sigue activo en la región hasta el domingo, cuando se espera un cambio en el tiempo tras una semana marcada por la surada. El lunes el peligro de incendios se reducirá «drásticamente».

