La incierta tramitación del Presupuesto revoluciona toda la política autonómica

Casi cualquier político dirá que el proyecto de Presupuestos es la ley más importante del año para un Gobierno. Aunque el ciudadano medio se pierda ... en el debate de los grandes números y se canse del cruce de declaraciones entre los partidos que dialogan y escenifican durante la negociación, claro que tiene su relevancia que las Cuentas se aprueben o decaigan. Porque algunas políticas y programas no se podrán aplicar sin el respaldo presupuestario y, en el caso de Cantabria, porque el año que viene el Ejecutivo tendrá a su disposición 219 millones menos. Para gastar mejor o peor. Acertando o confundiendo las prioridades, pero 219 millones menos.

Las claves Juntos o por separado PRC, PSOE y Vox quieren una única votación. Así no tendrán que votar las enmiendas de sus rivales para frenar el Presupuesto

Siguiente paso Si se tumban las Cuentas, el Gobierno prorrogará las actuales. No hará un nuevo documento hasta que no logre cerrar un acuerdo

En esta ocasión, el camino recorrido durante el último mes que llevará hasta la votación el lunes de las enmiendas a la totalidad, que pueden hacer decaer el documento, también ha provocado una pequeña revolución en la situación política interna de los partidos. O si no que se lo digan al PRC, que después de dos años apoyando sendos Presupuestos de Buruaga,ahora votará en contra. Lo hace recriminando a las distintas consejerías que no han ejecutado los pactos pasados y después de que el PP, tras varias reuniones entre las partes, se negara a aceptar las seis condiciones previas que puso la Ejecutiva regionalista para empezar a negociar. Seis premisas de gestión que el PRC considera posibles y necesarias y que el PP califica de «imposibles» o ya cumplidas.

En este paso de socios preferentes a oposición pura, pese a que la Ejecutiva del PRC apoyó de forma muy mayoritaria la posición que ha defendido Paula Fernández, han surgido voces internas contrarias al viraje. Esos alcaldes que, según el PP, dicen en privado que hace falta Presupuesto para no perder inversiones en sus municipios y que no están de acuerdo con el «giro izquierdista» que atribuyen a Fernández, ahora que es ella la que dirige la negociación y no Miguel Ángel Revilla.

Negociación infructuosa

Vox también hizo un amago de negociar. Incluso puso sobre la mesa las condiciones –relacionadas con la migración, la reducción del peso de administración y la bajada de impuestos– y después quedó en nada. Buruaga dejó claro que no tenía intención de pactar con ellos y, al mismo tiempo, la dirección nacional de la formación de Santiago Abascal dio la orden de no pactar con el PP en ninguna autonomía. Todos contentos.

En la bancada socialista era evidente que no iban a apoyar los Presupuestos de Cantabria. Y sin embargo, también ha habido marejada interna. ¿Por qué? Una vez confirmado que PRC, PSOE y Vox presentarían los tres enmiendas a la totalidad, parecía que había una posición común para que todos sus diputados votaran esas tres enmiendas a la totalidad para devolver así las Cuentas al Gobierno. Lo que ocurrió es que hubo diputados socialistas que se negaron a votar la enmienda de Vox. Entre otras cosas, porque su exposición de motivos incluía tantas críticas al Presupuesto como al Gobierno de Sánchez.

Por eso intervino ayer la Ejecutiva de Pedro Casares, que dio un golpe de mano y decidió que había que votar a favor de las tres enmiendas a la totalidad frente a «un mal Presupuesto que privatiza lo público y sin respuestas reales para los retos de Cantabria».

Para resolver estas y otras contradicciones internas del PSOE, pero también de PRC y Vox, y para evitar que enemigos irreconciliables se voten entre sí –y que el PP pueda decir que hay una pinza contra el Gobierno de Buruaga–, es por lo que las tres formaciones piden ahora que no se voten por separado las enmiendas a la totalidad, sino todas a la vez. Aunque sería cambiar la costumbre del Parlamento, dicen que el Reglamento de la Cámara es flexible y lo permite. Que hasta ahora no se ha hecho porque no se había dado este caso y que sería copiar lo que ya se hace en el Congreso o este mismo jueves en las Cortes de Castilla y León.

«El PP no va a consentir que se manipulen las reglas de juego a conveniencia de algunos partidos que quieren camuflar su voto porque se avergüenzan de él», decía el viernes el portavoz popular, Juan José Alonso. El método de votación se debatió ese día en la reunión de la Mesa de la Cámara y la presidenta, basándose en sus prerrogativas, bloqueó la mayoría que suma la oposición. La solución fue pedir un informe jurídico que determinará qué se hace.

Ayer, las tres formaciones de la oposición insistieron en que antes del pleno del lunes tiene que volver a convocarse una Mesa para estudiar ese informe jurídico y acordar cómo hacer la votación. Por mayoría, no por imposición de la presidenta de la Cámara.

Voto por llamamiento

Puestos a cambiar las costumbres, el PP también ha pedido un cambio a la hora de votar:hacerlo individualmente por llamamiento, no a mano alzada con los 'síes', 'noes' y 'abstención'. Para meter presión a los alcaldes del PRC que también son diputados –a los que avisa de que sus municipios perderán dinero sin Presupuesto– y a los socialistas que no quieren coincidir con Vox. Para que se retraten uno a uno.

De una manera y de otra, obligando a retratarse a los diputados o no, parece que las Cuentas serán devueltas a Peña Herbosa. ¿Qué hará entonces el Gobierno?La idea no es elaborar un nuevo documento, al menos hasta que el PP tenga garantizados los apoyos. Así, la única alternativa será prorrogar el Presupuesto. Es lo que llevan años haciendo otros gobiernos autonómicos del PP o el propio Pedro Sánchez.