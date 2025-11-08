Industria hace otra oferta por el polígono de La Vega con el mismo importe que Madrid ya rechazó

La Consejería de Industria ha reservado en sus Presupuestos para 2026 una partida de 2,2 millones de euros para la compra del polígono de ... La Vega, en Reinosa, un complejo propiedad de la empresa pública estatal Sepes en el que se encuentran libres 49.000 metros cuadrados de suelos productivos. Esa cuantía encaja perfectamente con el precio de venta que ha fijado el Gobierno central, que hace justo un año rechazó una oferta del Ejecutivo regional por 1,3 millones de euros por considerarla insuficiente.

Ayer, el consejero Eduardo Arasti confirmó que su departamento ha formalizado una segunda oferta de compra por el polígono de La Vega, pero no por esos 2,2 millones de euros que reservan las Cuentas del año que viene, sino por el mismo importe que en 2024. Los 900.000 euros restantes, en el hipotético caso de que Sepes se lo haya pensado mejor y ahora decida aceptarla, se guardarían para adecentar el espacio y urbanizar las zonas comunes.

El precio de venta que ha fijado el organismo estatal dependiente del Ministerio de Vivienda para el conjunto del polígono es la suma del precio de cada una de las 42 parcelas. Unas parcelas que el Estado no ha logrado poner en el mercado en tres décadas. Quizás porque se ofrecen a 50 euros el metro cuadrado, frente a los 35 euros estipulados en el polígono de Aguilar de Campoo. Así que, a la hora de tomar la decisión, las industrias optan por la opción más barata.

«Por eso no se comercializan», sentencia Arasti. El consejero detalla que si Industria comprara toda La Vega a 50 euros el metro cuadrado, la Consejería tendría que facilitar también los terrenos a los interesados a ese mismo precio, por lo que el resultado sería el mismo. Incluso superior, porque habría que sumar los gastos adicionales. «No solo no es la solución, sino que estaríamos agravando el problema», subraya el popular. De ahí que reclame una rebaja a Madrid a cambio de revitalizar ese espacio.

A la espera de la respuesta del Sepes, cabe recordar que la compra del polígono de La Vega fue una de las condiciones previas que estipuló el PRC para empezar a hablar de la aprobación del Presupuesto de Cantabria para 2026. En este sentido, Arasti recordó a los regionalistas que «jamás» el bipartito, durante sus ocho años al frente del Gobierno de Cantabria, hizo ni siquiera una oferta económica. «No podemos comprar a cualquier precio porque no solucionamos el problema, lo agravamos. Es muy sencillo de entender», respondió el consejero al ser preguntado por las exigencias del PRC. «Yo estoy seguro de que les parecerá de sentido común y razonable», agregó.

Vertiente política La compra del complejo es una de las condiciones que ha puesto el PRC para negociar el Presupuesto

Polémica tasación El precio que fija el Sepes es de 50 euros por metro cuadrado, frente a los 35 que cuesta en Aguilar

Además, recordó que si durante todo este tiempo las parcelas no se han vendido ha sido por lo considera un desinterés del Sepes. Ahora, el Gobierno de Cantabria entiende que «si tenemos que comprarlo para poder comercializarlo, lo haremos, pero evidentemente a un precio que nos permita comercializar ese polígono».

El polígono industrial se encuentra en la entrada norte de Reinosa, junto a Sidenor y la autovía. El Gobierno de España lo inauguró en 1989 tras invertir casi 6,5 millones de euros –ese es el equivalente en las pesetas de la época– para levantar más de 230.000 metros cuadrados de suelo industrial y 138 parcelas. Allí también se reservaron 6.400.000 metros cuadrados para equipamientos comerciales y sociales y 6.200 metros cuadrados para equipamientos deportivos.