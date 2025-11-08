El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El polígono industrial de La Vega, en Reinosa. Daniel Pedriza

Industria hace otra oferta por el polígono de La Vega con el mismo importe que Madrid ya rechazó

La Consejería afirma que pagar más de 1,3 millones de euros obligaría a comercializar después las parcelas a precios no competitivos

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:43

La Consejería de Industria ha reservado en sus Presupuestos para 2026 una partida de 2,2 millones de euros para la compra del polígono de ... La Vega, en Reinosa, un complejo propiedad de la empresa pública estatal Sepes en el que se encuentran libres 49.000 metros cuadrados de suelos productivos. Esa cuantía encaja perfectamente con el precio de venta que ha fijado el Gobierno central, que hace justo un año rechazó una oferta del Ejecutivo regional por 1,3 millones de euros por considerarla insuficiente.

