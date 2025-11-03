Un 'infiltrado' popular en la negociación de los docentes

En una de las mesas de negociación entre la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación participó un 'infiltrado' popular. Y lo hizo ... en el bando de los sindicatos, concretamente representando a TÚ. El vicesecretario general, que también fue candidato en la lista electoral del Partido Popular en Santander en 2023, José Luis del Barrio Seoane, asistió a uno de los encuentros con el área de Silva para abordar la negociación salarial de los docentes. Y al resto de las organizaciones no les pasó por alto. Incluso, se sentó –comentaron como anécdota– en el lado de la mesa de la Consejería.

El porqué se remonta al inicio del conflicto docente. Cuando la unidad de la Junta era evidente. Entonces, TÚ participaba activamente de todas las reivindicaciones conjuntas, pero un congreso interno desató el cambio hacia un perfil más bajo por parte del sindicato. Dos de sus tres representantes dejaron de formar parte de la dirección de la sección de educación, lo que no supondría ningún cambio para la Junta teniendo en cuenta que, como en el Parlamento autonómico, el acta es personal. Sin embargo, para ambos docentes se presentó una situación peculiar. David Martín y Marta Trujillano, a pesar de representar al profesorado de Cantabria, estabilizaron su plaza pública en Canarias. Y las solicitudes de comisión de servicio que presentaron, que les permitirían continuar en la región temporalmente, fueron rechazadas.

El Sindicato TÚ reivindica una lucha con un tono «más constructivo», rechazando las huelgas del resto de la Junta

No son docentes de Cantabria, por lo tanto, su papel dentro de la Junta de Personal pasó a estar en entredicho. En adición, el conflicto interno del sindicato se trasladó en forma de presión para reemplazar a los dos representantes en la Junta. Y así se desató el conflicto. Formalmente, todavía no han dejado de ser delegados sindicales. Aún tienen que presentar su renuncia o reclamar la resolución emitida. Y es su propio sindicato el que apremia el cambio de representantes. Lo hacen criticando una «actitud de bloqueo» del resto de los miembros del órgano. Sin embargo, las demás organizaciones explican que «el proceso se está resolviendo en tiempo récord, pero no se pueden saltar pasos». De hecho, confirman que «ahora son los delegados originales quienes deben continuar con los trámites». También, adelantan que la decisión de renunciar o reclamar se conocerá en el pleno que la Junta celebrará en noviembre.

Y ha sido en este impasse, que aún no ha terminado, cuando miembros de TÚ de otros sectores han participado en reuniones, tanto de la Junta, como con Educación. Entre ellos, Del Barrio, un candidato popular sentado para resolver la adecuación salarial del profesorado.

La unidad de la Junta

El sindicato TÚ fue la segunda organización que rompió con el consenso. Primero fueron Comisiones Obreras (CC OO) que, en una convocatoria por separado, endurecieron el tono de las reivindicaciones. Poco después, y tras meses sin apariciones públicas, TÚ manifestó el descontento con la forma de actuar del resto de los sindicatos.

Reivindicaron una lucha alternativa, «con un tono constructivo», rechazando las movilizaciones convocadas por STEC, ANPE, CC OO y UGT. También se situaron como una «tercera vía de diálogo y consenso», que supone un cambio evidente en la dirección de la organización desde el inicio del conflicto. Además, criticaron que «se está bloqueando de forma activa que los dos nuevos miembros del sindicato tomen posesión de sus cargos en el órgano, derecho que tienen por representación» y aseguraron que «estudian medidas legales» a este respecto. Declaraciones que el resto de organizaciones desmintieron: «Hemos estudiado el caso y los hemos consultado con los abogados, decidimos notificar a los afectados y ahora, con su renuncia, lo resolveremos en un plazo de tres semanas desde que se inició el trámite». Van más allá, criticaron que TÚ «ha tenido la oportunidad de estar presente en todas las reuniones, tanto de negociación, como de la comisión permanente de la Junta, y no lo ha hecho».