Un 'infiltrado' popular en la negociación de los docentes

El vicesecretario general del sindicato TÚ, que fue en la lista electoral del PP en Santander, participó en una mesa de diálogo por la subida salarial

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:14

En una de las mesas de negociación entre la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación participó un 'infiltrado' popular. Y lo hizo ... en el bando de los sindicatos, concretamente representando a TÚ. El vicesecretario general, que también fue candidato en la lista electoral del Partido Popular en Santander en 2023, José Luis del Barrio Seoane, asistió a uno de los encuentros con el área de Silva para abordar la negociación salarial de los docentes. Y al resto de las organizaciones no les pasó por alto. Incluso, se sentó –comentaron como anécdota– en el lado de la mesa de la Consejería.

