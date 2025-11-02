El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las obras del futuro centro logístico en la explanada de La Pasiega. Roberto Ruiz

El inicio de la segunda fase dispara a 38 millones la inversión en La Pasiega en 2026

El centro logístico, junto con la conservación y la ejecución de nuevas carreteras y los trabajos del Mupac y los protones, se llevan el grueso del dinero reservado a obras

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

El Gobierno de Cantabria comenzará a construir el próximo año la segunda fase del centro logístico de La Pasiega, cuya primera parte tendría que estar ... acabada en los próximos doce meses. Esa intención que viene verbalizando la presidenta Buruaga, la de que se solapen ambas actuaciones complementarias, se materializa ahora en el borrador del Presupuesto para 2026, que se presentó el viernes en el Parlamento. Si finalmente el PP consigue apoyos para sacar adelante las Cuentas, la empresa pública Sicán -dependiente de la Consejería de Industria- dispondrá de 14,4 millones de euros para esa segunda fase del proyecto de Parbayón, a los que se suman otros 24,4 para finalizar la que arrancó en septiembre de 2023. Y una partida adicional de casi un millón de euros que Cantabria transferirá a Adif como parte de su contribución para levantar en el Llano una estación intermodal, cuyo proyecto de redacción se está alargando más de lo que se había dicho. Y todo, a la espera de que se formalicen las intenciones manifestadas por el Ejecutivo de empresas para su asentamiento en La Pasiega, porque aún no se han vendido parcelas.

