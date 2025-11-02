El inicio de la segunda fase dispara a 38 millones la inversión en La Pasiega en 2026

El Gobierno de Cantabria comenzará a construir el próximo año la segunda fase del centro logístico de La Pasiega, cuya primera parte tendría que estar ... acabada en los próximos doce meses. Esa intención que viene verbalizando la presidenta Buruaga, la de que se solapen ambas actuaciones complementarias, se materializa ahora en el borrador del Presupuesto para 2026, que se presentó el viernes en el Parlamento. Si finalmente el PP consigue apoyos para sacar adelante las Cuentas, la empresa pública Sicán -dependiente de la Consejería de Industria- dispondrá de 14,4 millones de euros para esa segunda fase del proyecto de Parbayón, a los que se suman otros 24,4 para finalizar la que arrancó en septiembre de 2023. Y una partida adicional de casi un millón de euros que Cantabria transferirá a Adif como parte de su contribución para levantar en el Llano una estación intermodal, cuyo proyecto de redacción se está alargando más de lo que se había dicho. Y todo, a la espera de que se formalicen las intenciones manifestadas por el Ejecutivo de empresas para su asentamiento en La Pasiega, porque aún no se han vendido parcelas.

El centro logístico se lleva uno de los mordiscos más grandes del capítulo de obras del Presupuesto del próximo año. En la parte alta del ranking también se encuentra la demolición de la Residencia Cantabria -en teoría, tendría que haber ya máquinas-, que contará con 7,3 millones para despejar el local de cara a la creación del futuro Centro Tecnológico de la Salud. Una cantidad muy similar a los 7,5 millones de la obra de la unidad de protones para Valdecilla.

En total, las inversiones (aquí están las inversiones reales que realizan las consejerías en forma de edificios o carreteras y también las transferencias del Gobierno a otros organismos para que las ejecuten) ascenderán hasta los 538,4 millones de euros, 13 más que en el ejercicio que está en vigor. La primera de las partes de esa suma baja en 7 millones y la segunda sube en 20. ¿Por qué? Porque, en este documento presupuestario, el Ejecutivo ha apostado por contener el gasto en obras en las consejerías para poder aumentarlo de forma indirecta a través de apoyo a los ayuntamientos o empresas públicas, como Sicán, que además reserva 2 millones para comprar -o intentarlo- el polígono La Vega de Reinosa al Ministerio.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con la obra del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac). Aunque la Consejería vaya a enviar a la Sociedad Regional de Cultura 8,3 millones con carácter finalista para este proyecto, el dinero que destinará este ente público para acabar la obra es el doble. Tampoco figuran como inversión real las contribuciones a Adif para las integraciones ferroviarias de Santander y Torrelavega, los 2 millones que Cantabria enviará al Ayuntamiento de Santander para contribuir a pagar la nueva sede del Reina Sofía-Archivo Lafuente o los más de 5 millones para Torrelavega y La Lechera.

De cara a 2026, en Fomento, el capítulo de conservación de carreteras superará al de nuevas vías. En Sanidad, la obra de más cuantía en consultorios estará en Reinosa, y en Educación, aunque habrá otros proyectos medianos, tienen partidas finalistas los institutos La Albericia (Santoña) y Marismas (Santoña) y el colegio Marcial Solana (La Concha de Villaescusa) para acabar su ampliación.

En cualquier caso, que las inversiones reales estén en el Presupuesto no quiere decir que se ejecuten. En 2024, la liquidación se cerró con una ejecución en inversiones reales del 72% respecto a lo previsto porque hubo que equilibrar la infrafinanciación de nóminas.