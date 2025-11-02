El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Avelino Jorrín, expolicía nacional, en la cama. DM

La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público

Reclamación. La falta de consenso entre Valdecilla y Muface obliga a un policía nacional jubilado a abonar su tratamiento después de una amputación

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Después de cuarenta años de servicio público, «lo que menos te esperas es que la sanidad te abandone». «Olvidados y abandonados» se sintieron Avelino Jorrín, ... agente de la Policía Nacional jubilado, y María Eugenia Bolívar, su mujer, el 26 de septiembre de 2025. Un viernes que les cambió la vida: recibieron una carta de pago en la que se les reclama 8.000 euros por el tratamiento posterior a una operación que «acabó siendo más complicada de lo previsto». El afectado fue Avelino, un servidor público que ha formado parte del cuerpo policial estatal durante más de cuatro décadas en destinos como Bilbao, «en la época más dura de ETA». El matrimonio ve ahora como todo su esfuerzo se reduce a una deuda, «así nos lo pagan», y por un asunto que, además, es fruto de «un problema que nosotros no hemos buscado».

