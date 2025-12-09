Restablecida la circulación de trenes entre Mataporquera y Pozazal tras una incidencia en un mercancías

Pasadas las once de la mañana, un tren de mercancías que recorría el trayecto Mataporquera-Muriedas quedó detenido entre Mataporquera y Pozazal por una «incidencia ... técnica». Esto obligó a establecer un plan de transporte alternativo por carretera «para garantizar la movilidad de los viajeros». En concreto, los trenes afectados fueron los de Media Distancia (Santander-Valladolid), lo que obligó a mover a los usuarios por carretera entre Mataporquera y Reinosa. Todo, hasta que se solventara la incidencia, algo que sucedió a las 12.50 horas.

Según informan desde Renfe, el corte afectó a los viajeros que salieron de Santander con destino a Valladolid a las 09.20 horas. Este convoy se detuvo en Pozazal y retrocedió hasta Reinosa para que los usuarios fueran trasladados desde allí a Mataporquera. Del mismo modo, el tren que salió de Valladolid a las 09.52 se detuvo en Mataporquera para hacer la misma operación en sentido contrario.

Renfe informó que a las 12.50 horas la incidencia estaba ya solventada.