Restablecida la circulación de trenes entre Mataporquera y Pozazal tras una incidencia en un mercancías
El corte afectó a los trenes de Media Distancia, lo que obligó a transportar a los pasajeros por carretera entre Mataporquera y Reinosa hasta que se liberase el camino
A. M.
Santander
Martes, 9 de diciembre 2025, 12:45
Pasadas las once de la mañana, un tren de mercancías que recorría el trayecto Mataporquera-Muriedas quedó detenido entre Mataporquera y Pozazal por una «incidencia ... técnica». Esto obligó a establecer un plan de transporte alternativo por carretera «para garantizar la movilidad de los viajeros». En concreto, los trenes afectados fueron los de Media Distancia (Santander-Valladolid), lo que obligó a mover a los usuarios por carretera entre Mataporquera y Reinosa. Todo, hasta que se solventara la incidencia, algo que sucedió a las 12.50 horas.
Según informan desde Renfe, el corte afectó a los viajeros que salieron de Santander con destino a Valladolid a las 09.20 horas. Este convoy se detuvo en Pozazal y retrocedió hasta Reinosa para que los usuarios fueran trasladados desde allí a Mataporquera. Del mismo modo, el tren que salió de Valladolid a las 09.52 se detuvo en Mataporquera para hacer la misma operación en sentido contrario.
Renfe informó que a las 12.50 horas la incidencia estaba ya solventada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión