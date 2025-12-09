El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Restablecida la circulación de trenes entre Mataporquera y Pozazal tras una incidencia en un mercancías

El corte afectó a los trenes de Media Distancia, lo que obligó a transportar a los pasajeros por carretera entre Mataporquera y Reinosa hasta que se liberase el camino

A. M.

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

Pasadas las once de la mañana, un tren de mercancías que recorría el trayecto Mataporquera-Muriedas quedó detenido entre Mataporquera y Pozazal por una «incidencia ... técnica». Esto obligó a establecer un plan de transporte alternativo por carretera «para garantizar la movilidad de los viajeros». En concreto, los trenes afectados fueron los de Media Distancia (Santander-Valladolid), lo que obligó a mover a los usuarios por carretera entre Mataporquera y Reinosa. Todo, hasta que se solventara la incidencia, algo que sucedió a las 12.50 horas.

