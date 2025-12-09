El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Investigadores de la Universidad de Cantabria en los laboratorios de la ETSI de Industriales y Telecomunicación. Roberto Ruiz

Los investigadores de la UC captan 31,5 millones, cifra récord en la última década

El campus es «cada vez más competitivo», señala la Universidad, pero al mismo tiempo necesita «más espacio» para «dar continuidad» a los proyectos científicos

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:09

Comenta

En la memoria del curso 2024-25 de la Universidad de Cantabria (UC) destaca «un muy buen resultado», según lo califica en primera instancia Luigi ... dell'Olio. Son los 31,5 millones de euros que captaron los investigadores del campus público en 2024 –un millón más que en 2023 y la cifra más alta de la última década– para financiar 427 proyectos, algo más de la mitad en el ámbito de las ingenierías. Las inversiones se consiguieron en convocatorias competitivas o por la vía de la contratación con empresas o administraciones, lo que le hace pensar al vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado que la UC está rozando «topes importantes» en la captación de unos fondos que amplían el presupuesto de la institución. «Estamos creciendo, sobre todo, en la financiación competitiva. Creo que tenemos margen para crecer en la contratada y ahí nos queremos concentrar en los próximos años», avanza Dell'Olio.

