Los investigadores de la UC captan 31,5 millones, cifra récord en la última década

En la memoria del curso 2024-25 de la Universidad de Cantabria (UC) destaca «un muy buen resultado», según lo califica en primera instancia Luigi ... dell'Olio. Son los 31,5 millones de euros que captaron los investigadores del campus público en 2024 –un millón más que en 2023 y la cifra más alta de la última década– para financiar 427 proyectos, algo más de la mitad en el ámbito de las ingenierías. Las inversiones se consiguieron en convocatorias competitivas o por la vía de la contratación con empresas o administraciones, lo que le hace pensar al vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado que la UC está rozando «topes importantes» en la captación de unos fondos que amplían el presupuesto de la institución. «Estamos creciendo, sobre todo, en la financiación competitiva. Creo que tenemos margen para crecer en la contratada y ahí nos queremos concentrar en los próximos años», avanza Dell'Olio.

En este último epígrafe, la UC alcanza los 9,9 millones contratados con empresas (5,7) y con distintas administraciones. Los otros 21,6 millones los consiguió la Universidad de forma competitiva, es decir, los investigadores del campus cántabro 'compiten' con otros colegas por fondos de programas estatales, europeos –aquí la UC ha captado 5,5 millones– y de fuera de Europa.

Las cifras Captación 2024 La UC captó 31.548.351euros para investigación: 21,6 millones en convocatorias competitivas y 9,9 por la vía de la contratación.

Internacional 9 millones se captaron a nivel internacional.

Proyectos Los fondos han financiado 427 proyectos (266 de ellos en ingeniería).

Grupos En la UC hay 174.

Contrato La memoria recoge 321 contrataciones por proyectos de investigación.

El vicerrector revela que la financiación contratada se ha mantenido estable en la última década, y que la competitiva «ha ido creciendo», en parte empujada por la inyección que han supuesto los fondos de recuperación y resiliencia movilizados por la UE. El final de estas convocatorias europeas, previsto para 2026, repercutirá con toda probabilidad en las opciones de los investigadores de la UC, por lo que la Universidad quiere anticiparse. «Tenemos que buscar otras vías para mantener los estándares de calidad de la investigación y seguir en este camino», dice Dell'Olio.

Con todo, en 2024, la «habilidad» de los científicos de la UC ha sido clave para «sacar adelante muchos proyectos» y para lograr una tasa de éxito «muy beneficiosa para la UC». El vicerrector pone un ejemplo: en la convocatoria de inteligencia artificial, la última que se ha resuelto, la tasa nacional ha sido del 8%, y la de la UC, del 13%.

Estos 31,5 millones son la tercera cifra más alta de la historia de la UC, que «está siendo cada vez más competitiva y está obteniendo resultados más importantes en convocatorias públicas», valora Dell'Olio, quien, no obstante, identifica un «problema» al que ha aludido incluso la propia rectora: la UC necesita más espacio para hacer ciencia. «El espacio es claramente una limitación», indicó Conchi López el pasado febrero en este periódico.

Dell'Olio incide en esta idea. El campus se le está quedando «un poco pequeño» a la UC en términos de investigación –que no de docencia, donde la Universidad planea crecer con nuevos grados y dobles grados–. ¿Y por qué este «problema»? Porque muchos de los proyectos en los que se involucran los científicos de la UC conllevan inversiones en «nuevas infraestructuras» y en el campus «prácticamente ya no tenemos espacio» para acogerlas. La institución se esmera con la reubicación «para para poder dar continuidad a esos proyectos», pero la solución es ganar un «poco más» de espacio «si queremos progresar».

La captación de fondos –además de en las ingenierías, se concentran en proyectos de ciencias, ciencias de la salud o sociales– también redunda en la producción de los investigadores de la UC en revistas de impacto, que empujan, a su vez, el «prestigio» del campus, recuerda Dell'Olio. Y luego están los rankings internacionales, que son otro indicador del papel de la UC a nivel nacional y mundial. En la memoria destacan dos clasificaciones: la de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), que sitúa a la UC en segunda posición nacional en investigación;y la de Shanghái, que ubican al campus público entre los 800 mejores del mundo.