44 investigadores de la UC, entre los más influyentes del mundo

Cuarenta y cuatro investigadores de la Universidad de Cantabria (UC) figuran en el ranking 'World's Top 2% Scientists' que elabora la Universidad de Stanford (EE UU) junto con la editorial Elsevier, y que reconoce a los científicos más influyentes del mundo. El ranking mide indicadores como el número de citas, el índice H, la coautoría o la relevancia de las aportaciones en cada campo de estudio -son variados, de la ingeniería a la investigación biomédica, y también distingue entre las menciones recibidas en el año y las acumuladas durante toda la carrera científica.

La presencia de la UC es este nuevo ranking es «muy notable», constata Luigi dell'Olio, su vicerrector de Investigación, que, tras cada mención, identifica «años de esfuerzo y curiosidad, trabajo silencioso en los laboratorios, en los despachos o en el campo», así como el empuje de equipos, servicios de apoyo, infraestructuras científicas, proyectos compartidos y de «una universidad que cree firmemente en su comunidad investigadora».

Investigación Biomédica

Departamento de Anatomía y Biología Celular José Manuel Icardo

Miembro de la 1ª promoción de Medicina de la UC, este santanderino figura como primer licenciado y uno de los primeros doctores salidos de esta Facultad. Al margen de un periodo en la Universidad de Chicago con una prestigiosa beca Fulbright, su actividad ha transcurrido en el Departamento de Anatomía de la UC, donde alcanzó la cátedra de Anatomía Humana (2007). Su actividad científica abarca el desarrollo del corazón y malformaciones cardiacas; la patología valvular; la morfología de bacterias y su interacción con macrófagos; la anatomía comparada en especies diferentes de peces, o la respuesta de órganos vitales a cambios climáticos extremos, entre otros. Ha colaborado a nivel internacional -por ejemplo, con la Universidad de Singapur- y tiene más de 120 trabajos en libros y revistas, incluidas Cell o Science.

Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, Ibbtec Álvaro Rada Iglesias

Genetista de prestigio, dirige el grupo de Regulación Transcripcional en el Desarrollo y en Enfermedades Congénitas del Ibbtec (Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, CSIC-UC). En 2019 obtuvo una prestigiosa ayuda europea ERC de 2 millones de euros para su proyecto PoisedLogic sobre los mecanismos (aún poco conocidos) que hacen que los genes se expresen de forma específica en el desarrollo embrionario. Es uno de los responsables de la creación de una herramienta que predice patologías en pacientes con malformaciones congénitas. En 2024, publicó en Nature Communications un estudio sobre un nuevo mecanismo de expresión genética en el desarrollo embrionario, un avance que él y su equipo han denominado como «competición entre promotores».

Departamento de Biología Molecular-Ibbtec Fernando de la Cruz

Es catedrático emérito ad honorem de la Universidad de Cantabria, donde se incorporó como catedrático de Genética en 1984, con tan solo 29 años. Ha trabajado con éxito en el campo de la genética bacteriana y es uno de los científicos más reconocidos en el ámbito de la conjugación, que es el mecanismo por el que las bacterias intercambian ADN entre ellas y que es crítico en la propagación de las resistencias a los antibióticos. Además, De la Cruz ha publicado más de 250 artículos y ha liderado más de medio centenar proyectos científicos. También ha sido profesor visitante en la Universidad de California o en el Instituto Pasteur, y en la actualidad colabora con la agencia de salud pública de Estados Unidos en programas de monitorización genómica de salmonella.

Microscopía Luis Manuel Cruz Orive

Referente mundial en estereología, Luis Manuel Cruz Orive está jubilado como catedrático de la Universidad de Cantabria y, como otros compañeros de ranking, ha sido reconocido en la categoría que recorre toda su carrera. Burgalés, desarrolló su carrera entre Suiza y el Reino Unido antes de regresar a España en el año 1994 para crear el Laboratorio de Estereología de la UC. Ha dirigido ocho proyectos trienales de investigación financiados con fondos públicos suizos y españoles, y ha impartido durante más de dos décadas cursos internacionales que han inspirado los métodos estereológicos modernos. Es miembro honorario de la Sociedad Internacional de Estereología y Análisis de Imagen, y también forma parte del consejo editorial del Journal of Microscopy (Oxford).

Medicina Clínica

Instituto de Investigación Sanitaria Idival Javier Crespo García

Hepatólogo de prestigio que ha dirigido el Servicio de Digestivo del Hospital Marqués de Valdecilla y ha dedicado gran parte de su carrera a investigar las enfermedades hepáticas y las hepatitis víricas. Fruto de este trabajo ha publicado artículos en revistas científicas de alto impacto y ha ejercido como asesor científico del Plan Nacional frente a la Hepatitis C. En el año 2000 inauguró su otra gran línea de trabajo: el NASH (esteatohepatitis no alcohólica). Más de 200 artículos avalan su especialización esta cuestión y en la hepatitis C. Su grupo científico forma parte de redes internacionales de investigación. ¿Premios? El de la fundación Coalition for Global Hepatitis Elimination, por citar uno de los últimos. Acaba de ser nombrado director científico del gran proyecto Cohorte Cantabria.

Departamento de Medicina y Psiquiatría Miguel Ángel González-Gay

Catedrático de Medicina y uno de los mejores especialistas en reumatología del país, reconocido como tal por compañeros e instituciones. Ha sido responsable del grupo de Epidemiología Genética y Arterioesclerosis en Enfermedades Inflamatorias Sistémicas del Idival (Instituto de Investigación Valdecilla); y jefe de Servicio de Reumatología de Valdecilla, así como coordinador científico de la Sociedad Española de esta disciplina. Además de numerosas estancias, cuenta en su haber con más de mil publicaciones en revistas de impacto. Actualmente, ejerce como clínico en el Instituto de Investigación de la Fundación Jiménez Díaz. Parte de sus esfuerzos investigadores se centran en el estudio de la enfermedad cardiovascular en enfermedades reumáticas, sobre todo, en la artritis reumatoide.

Departamento de Medicina y Psiquiatría Julio Pascual

Catedrático y responsable del grupo de cefaleas y otras enfermedades neurológicas no degenerativas del Idival, su currículo es extenso. Durante más de tres décadas ha investigado las cefaleas y sus contribuciones en este campo –por ejemplo, su descripción de la epidemiología de las cefaleas primarias crónicas le hizo merecedor del Premio Harry Kaplan al mejor artículo de la American Headache Society– dan cuenta de su implicación en la 'medicina traslacional', campo que busca que los hallazgos científicos se transformen en diagnósticos o terapias. Ha sido gerente de Valdecilla; editor jefe de Revista de Neurología; premiado por la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Neurología, y el primer clínico en lograr el Premio Parés. Dirige el Departamento de Medicina y Psiquiatría de la UC.

Anatomía Patológica J. Fernando Val-Bernal

Al margen de la cátedra de Anatomía Patológica y demás méritos académicos acumulados, Val-Bernal es presidente de honor de la Real Academia de Medicina de Cantabria, una institución en cuyos inicios y en cuya transformación ha sido una figura clave. Anatomopatólogo de prestigio, estuvo al frente de esta área en el Hospital Marqués de Valdecilla durante décadas, hasta el año 2011, y además es autor de más de 300 trabajos de investigación, la mayoría publicados en revistas médicas de alto impacto. Ha sido además miembro del comité editorial de publicaciones como Histology and Histopathology, la Revista Española de Patología o Transplantology, así como ponente en numerosas reuniones, cursos de especialización y congresos nacionales e internacionales.

Departamento de Señalización Celular y Molecular, Ibbtec Albert Adell

Albert Adell es doctor en Biología y responsable en el Ibbtec (Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, CISC-UC) de un grupo especializado en neurociencia y en el estudio de moléculas que puedan tener efectos antidepresivos rápidos. Ya a partir de la década de 1990, empezó a estudiar el mecanismo de los fármacos antidepresivos, un campo de trabajo en el que se ha ido especializando gracias, en parte, a su paso por las instituciones nacionales e internacionales en las que ha investigado e impartido docencia, entre ellas, la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y la East Carolina University (EE UU). Investigador principal, como hemos dicho, del Grupo Neurobiología de Sistemas, entre sus líneas de investigación figuran los efectos de los nuevos tratamientos antidepresivos de rápida acción.

Departamento de Medicina y Psiquiatría Jesús González Macías

Profesor emérito honorífico vitalicio de la Universidad de Cantabria, es uno de los artífices de la Unidad de Metabolismo Óseo del Hospital Marqués de Valdecilla. Sus estudios en este campo han tenido un alto impacto, entre ellos, los centrados en los factores de riesgo de la osteoporosis y de la fractura no vertebral en España –estudio Ecosap–; en el seguimiento de la fractura de cadera en Cantabria, o en el establecimiento de una cohorte para el estudio de la osteoporosis en la comunidad autónoma, por citar solo algunos. Sus investigaciones han derivado en publicaciones de impacto. Aterosclerosis, calcificación vascular y osteoporosis es el título de una de las últimas que ha firmado en la revista Medicina Clínica.

Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente

Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria) Íñigo Losada

Catedrático de Ingeniería Hidráulica en la UC, director científico del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria), Premio Nacional de Investigación y autoridad mundial en ingeniería costera y ciencia climática, Íñigo Losada acumula decenas de proyectos sobre adaptación y resiliencia a lo largo y ancho del mundo. Ha formado parte del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU, el máximo órgano científico en este ámbito, y también ha liderado o colaborado en más de 80 proyectos de transferencia de tecnología. Es además el primer científico español en el Consejo de Investigación en Ingeniería Costera de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. En 2024, entró en el 'Highly Cited Researchers ', la lista de investigadores más citados del mundo.

Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria) Javier López Lara

Este ingeniero es catedrático y responsable del Grupo de Riesgos Climáticos, Adaptación y Resiliencia del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria). También es iinvestigador principal en varios proyectos competitivos financiados por el Gobierno de España. Sus trabajos científicos se centran en el campo de la hidrodinámica del oleaje, la interacción flujo-estructura o la hidrodinámica de los ecosistemas acuáticos. Es además experto en la evaluación de riesgos climáticos en infraestructuras costeras, principalmente, las portuarias. Ha publicado cerca de 90 artículos de investigación científica y es coautor de más de cien comunicaciones de congresos. Entre otros galardones, ha sido reconocido con el Premio Internacional de Investigación Paepe-Willems.

Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente Fernando Méndez Incera

Catedrático de la Universidad de Cantabria en el área de Ingeniería Hidráulica, Méndez Incera está al frente del Grupo de Ingeniería Geomática y Oceanográfica, que, entre otras cosas, participa y desarrolla proyectos a escala internacional, de Estados Unidos a Brasil, pasando por Australia, Nueva Zelanda, Francia, Portugal, Reino Unido, Fiyi o Samoa. Del mismo modo, sus estancias también han pasado por EE UU - la Cornell University, por ejemplo- o Brasil. Parte de sus esfuerzos investigadores tienen que ver, según destaca la propia UC, que le reconoció con el Premio Juan María Parés, con la integración del big data en los campos de la oceanografía, la ciencia de datos y la ciencia del clima, para de esta manera dar respuesta a numerosos problemas de ingeniería oceanográfica.

Economía y Empresa

Departamento de Administración de Empresas Patricia Martínez García de Leaniz

Profesora contratada doctora especializada en marketing, responsabilidad social corporativa y comportamiento del consumidor en el ámbito del turismo, un ámbito, a su vez, que le ha reportado gran cantidad de menciones y citas. Su trabajo ha dado pie a cerca de 30 publicaciones científicas en revistas de prestigio, así como la participación en numerosos congresos. Es miembro del consejo editorial de la Journal of Sustainable Tourism y revisora en otras revistas de impacto internacional. También está acreditada como profesora titular y su tesis fue reconocida por la Real Academia de Doctores de España en el área de Ciencias Económicas y Jurídicas. Por otro lado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la ha incluido en el Ranking de Mujeres Investigadoras Españolas.

Departamento de Administración de Empresas Andrea Pérez Ruiz

Es profesora titular y, entre otros ámbitos, su docencia se ha especializado en las áreas de marketing estratégico y distribución comercial. Como investigadora, ha centrado su trabajo en asuntos como la responsabilidad social corporativa, el comportamiento de los consumidores, el emprendimiento y el marketing corporativo en los sectores bancario, textil o turístico. Ha publicado más de 70 artículos en revistas internacionales de prestigio y también ha participado en numerosos congresos científicos. Colabora con el Santander Financial Institute (Sanfi) y entre sus estancias internacionales figuran, tal y como recoge el portal del investigador de la UC, el Center for Business Ethics (Bentley University, EE UU) o el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).

Tecnologías Facilitadoras y Estratégicas

Departamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática José Francisco Algorri

José Francisco Algorri, reconocido en el ranking anual que elabora la Universidad de Stanford, es doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad Carlos III de Madrid (año 2015) y, en estos momentos, trabaja como investigador adscrito al Programa Ramón y Cajal dentro del Grupo de Ingeniería Fotónica (GIF) de la Universidad de Cantabria. ¿En qué ámbitos se centra su labor científica? Básicamente, Algorri pone el foco en el desarrollo de tecnologías y dispositivos fotónicos aplicados al ámbito biomédico. Su labor investigadora se ha traducido en más de ochenta artículos que, a lo largo de su carrera, ha publicado en revistas científicas de impacto. Por otro lado, ha presentado más de 90 trabajos en distintos congresos internacionales.

Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales Victoria Biezma Moraleda

Catedrática, responsable de grupo y miembro del Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales, sus líneas de investigación tienen que ver con la corrosión y deterioro de materiales en el ámbito marino y los sectores petroquímico, gasero, de la automoción y alimentación; con el estudio de la relación entre microestructura de los sistemas metálicos y su comportamiento ante la corrosión o la erosión, y las propiedades mecánicas; y con el análisis de los fallos de los materiales en servicio. Líder de varios proyectos, ha diseñado dispositivos pioneros y ha fijado líneas de colaboración con universidades de Austria, Brasil, México o EE UU. Mantiene estrecha vinculación con el tejido productivo cántabro e internacional. Suma más de 70 publicaciones con índice de impacto, pertenece a consejos editoriales y es revisora en varias publicaciones.

Grupo de Ingeniería Fotónica José Miguel López-Higuera

José Miguel López-Higuera es profesor emérito ad honorem de la Universidad de Cantabria y fundador de su Grupo de Fotónica. Pionero en la óptica integrada en España, su trayectoria está cuajada de contribuciones científicas, técnicas y organizativas en el ámbito de los sensores ópticos y en campos como la ingeniería civil, la energía, el medio ambiente o la biomedicina (su labor científica está también vinculada al Idival). Suma más de 150 proyectos de investigación y cerca de mil publicaciones científicas. Ha obtenido el Premio Juan Parés y hace unos meses se convertía en el primer español en recoger el Lifetime Achievement Award por su contribución al desarrollo de sensores y tecnologías de la luz. También ha sido distinguido por la prestigiosa Sociedad Americana de Óptica.

Departamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática Luis Rodríguez Cobo

Profesor ayudante doctor en el área de la Tecnología Electrónica de la Universidad de Cantabria. Pertenece al Grupo Ingeniería Fotónica, al abrigo del cual surgió, en el año 2016, la empresa eDronica, que Rodríguez Cobo puso en marcha junto con otros compañeros y con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías en el ámbito de los vehículos no tripulados, especialmente para el mundo submarino. Es Premio Extraordinario de Doctorado por su trabajo sobre sensores ópticos, un campo en el que ha centrado gran parte de sus investigaciones. Ha participado en proyectos financiados por la Unión Europea, y los Gobiernos español y cántabro. Es coautor de cerca de 30 artículos en revistas de alto impacto científico, así como de numerosos artículos en congresos nacionales e internacionales.

Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcción Naval José Ramón San Cristóbal Mateo

José Ramón San Cristóbal Mateo se licenció en la Marina Civil y es doctor en Ciencias del Mar. Dirige el grupo de Gestión de Proyectos (Project Management Research Group) de la Universidad de Cantabria y sus líneas de trabajo científico pasan por la investigación operativa y la gestión de proyectos en el sector marítimo; los métodos multicriterio aplicados al campo de las energías renovables; y también por las técnicas de análisis estadístico en el ámbito de los fletamentos marítimos. Reconocido en ambas categorías del ranking de la Universidad de Stanford, San Cristóbal Mateo es editor invitado y responsable de diversos artículos en revistas de alto impacto internacional, y también es autor de varios libros en editoriales científicas.

Instituto de Física de Cantabria (IFCA) Ángel Valle Gutiérrez

Ángel Valle es catedrático de Física Teórica e investigador en el grupo de Dinámica no lineal del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC). También es experto en láseres de semiconductores, especialmente, en un tipo de láser de cavidad vertical (Vcsel) «de dimensiones micrométricas». De hecho, logros científicos como el ‘Desarrollo de un modelo espacio-temporal de la dinámica de modos transversales de un Vcsel’ le han reportado un alto índice de citas entre la comunidad científica. Buena parte de sus esfuerzos científicos los ha dedicado al laboratorio de Comunicaciones Ópticas del IFCA, donde aborda el ‘procesado todo-óptico de señales a alta velocidad’, que tiene gran interés para aplicaciones en computación o en sistemas de comunicaciones ópticas.

Ingeniería

Jonathan Albo Jonathan Albo

Entre otros muchos ámbitos, Jonathan Albo está interesado en los diferentes procesos que permiten generar productos químicos de valor añadido, un área que explora en alianza con investigadores internacionales. Al hilo, lidera una línea de investigación innovadora sobre la conversión fotoasistida de CO2, según recoge la UC, y forma parte del grupo de Desarrollo de Procesos Químicos y Control de Contaminantes. Ha realizado estancias de investigación y formación instituciones de Irlanda, Finlandia o Portugal. Es un 'viejo conocido' del ranking de Standford, y también es miembro del consejo editorial de Chemical Engineering Journal, entre otras publicaciones. Entre otros, ha sido reconocido con los Premios Sener o Juan María Parés, y también por las Reales Sociedades Españolas de Química e Ingeniería.

Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación Eduardo Casas

Eduardo Casas es catedrático de la UC en el área de Matemática Aplicada (1991) y sus investigaciones y trabajos se centran, fundamentalmente, en el ámbito del control óptimo de ecuaciones en derivadas parciales. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades europeas, americanas y asiáticas, y también ha ejercido como editor asociado de las revistas matemáticas más prestigiosas de su especialidad, optimización y control. El Ranking de Stanford le reconoce por una trayectoria en la que, al margen de citas y menciones, figuran la presidencia de la Sociedad Española de Matemática Aplicada y ha dirigido el Departamento homónimo de la Universidad de Cantabria, donde ha ocupado cargos de gestión, como el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y los Materiales Jorge Castro

Catedrático en Ingeniería del Terreno de la Universidad de Cantabria, sus líneas de trabajo pasan por las técnicas de mejora del terreno, los métodos numéricos y la modelización de suelos blandos. Es autor de diversas publicaciones y ha formado parte del consejo editorial de Computers and Geotechnics y Geotextiles and Geomembranes. Investigador del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria), también es experto en el área de las cimentaciones marinas o de los parques eólicos marinos. Es miembro de la Sociedad Española de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica y, entre sus méritos, ha sido invitado a dar la conferencia anual que organiza esta institución. En el ámbito de la gestión científica, entre 2019 y 2025 ha sido director gerente de la Fundación Leonardo Torres Quevedo.

Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular Ángel Irabien

Profesor emérito de la UC, uno de los artífices del Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular y también experto en ingeniería de procesos y productos sostenibles, Ángel Irabien cuenta en su haber con más de 300 publicaciones de difusión e impacto internacionales. Buena parte de sus esfuerzos científicos se han centrado en la mitigación del cambio climático y, sin ir más lejos, el grupo de Desarrollo de Procesos Químicos y Control de Contaminantes del que forma parte daba a conocer hace unos meses los avances para convertir CO2 en productos de alto valor al abrigo del gran proyecto europeo Captus. Entre sus últimos premios, y por cita solo uno, figura la medalla de oro en Iberoamerican Chemical Engineering Congress. Ha sido director general en el Gobierno de Cantabria en dos ocasiones.

Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular Inmaculada Ortiz Uribe

'Ciencia y tecnología de membranas y los ODS 2030' se tituló su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la catedrática de Ingeniería Química, aunando en ese encabezamiento la esencia y fundamentos de sus investigaciones: tecnologías de membranas, procesos de separación o sostenibilidad ambiental, especialmente, en el tratamiento de aguas y recuperación de contaminantes. Ortiz Uribe ha desarrollado una dilatada carrera en la que ha sido reconocida, entre otros, por el CSIC como una de las científicas más influyentes de España. Ha publicado más de 170 artículos, sin obviar su invitaciones a congresos. Su experiencia internacional pasa por el Imperial College de Londres. Es fundadora de la empresa Apria Systems.

Dpto. de Ciencia e Ingeniería del Terreno y los Materiales César Sagaseta Millán

César Sagaseta es especialista en geotecnia –creó el grupo de trabajo de la Universidad de Cantabria– y obtuvo cátedra de Ingeniería del Terreno en 1981. Jugó un papel relevante en el lanzamiento de la Escuela de Caminos, en la que desempeñó varios cargos. Entre sus hitos, figura su participación en la redacción de un programa de cálculo por 'elementos finitos', que empezó a usarse en la década de 1970 y que, durante muchos años, fue pionero a nivel nacional e internacional, además de publicado en la prestigiosa revista Géotechnique. Así lo destaca la Real Academia de Ingeniería, que también lo ha reconocido por toda una trayectoria que incluye túneles, tramos de autopista, aeropuertos o presas. Sagaseta ha sido gerente de la Fundación Torres Quevedo y ha dirigido la Sociedad de Mecánica de Suelos.

Dpto. de Ingenierías Química y Biomolecular Ane María Urtiaga

Ane María Urtiaga es catedrática de Ingeniería Química y directora del Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular de la Universidad de Cantabria. Investiga con la mirada puesta en la innovación en tecnologías químicas y medioambientales, y todo lo relacionado con la mitigación del impacto de las actividades humanas y la economía circular. Ejemplos de esta dedicación son la captura y reutilización de refrigerantes fluorados para minimizar las emisiones de gases a la atmósfera, o el tratamiento de contaminantes persistentes. Ha publicado más de 180 artículos indexados, ha dirigido 20 tesis y ha liderado numerosos proyectos de transferencia de conocimiento en alianza con el sector industrial. Ha sido reconocida por la Real Sociedad de Química, entre otros.

Matemática Aplicada Enrique Castillo Ron

Enrique Castillo Ron es catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de Cantabria, donde ha impartido docencia entre 1976 y 2017, y también es uno de los 'padres' del análisis de fiabilidad en infraestructuras civiles. Sus méritos son muchos, entre ellos, figura el Premio Nacional de Investigación y también de Estadística. Sus avances teóricos tienen que ver con la estadística y su aplicaciones prácticas en distintas disciplinas (la seguridad en el tráfico de líneas ferroviarias y carreteras, la seguridad en las centrales nucleares, la fatiga de materiales…). Castillo Ron fue además clave en la puesta en marcha de las Escuelas de Caminos de Cantabria y Castilla-La Mancha; y es fundador y académico de número de la Real Academia de Ingeniería, y en la de la Real Academia de Ciencias.

Estudios Históricos

Departamento de Ciencias Históricas Ana B. Marín Arroyo

Recién nombrada catedrática de Prehistoria de la Universidad de Cantabria, la carrera de Ana B. Marín Arroyo cuenta entre sus hitos con una ayuda europea ERC de dos millones de euros (2019) que ha dedicado a desarrollar el proyecto Subsilience, a grandes rasgos, centrado en estudiar las estrategias de subsistencia de los neandertales. Dirige el Grupo EvoAdapta, que está especializado en bioarqueología y paleoclima, líneas que implementó la propia Marín en 2012 y con el que acaba de liderar un estudio sobre nidos de quebrantahuesos publicado en Ecology. Ha participado en más de 30 proyectos con alto grado de transferencia nacional e internacional. Por otro lado, ha publicado más de 150 artículos y ocho libros, y ha captado financiación para contratar científicos a través de convocatorias como las Marie Curie.

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Grupo de Computación avanzada y e-Ciencia, IFCA Álvaro López García

Científico titular del CSIC en el Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), Álvaro López García es además jefe del grupo de Computación avanzada y e-ciencia, que, entre otros asuntos, se centra en la inteligencia artificial aplicada a la seguridad de los datos y al uso en abierto de esos datos, o la medicina –por ejemplo, en el entrenamiento de modelos de imagen médica–. La seguridad y la privacidad de los datos, así como el enfoque ético, son prioritarios en las investigaciones de López García, y también lo son las prácticas responsables de computación en términos sociales y ambientales. Coordina el proyecto para aumentar y simplificar los servicios de la Unión Europea en la gran infraestructura que es la Nube Europea de Ciencia Abierta o European Open Science Cloud (EOSC).

Departamento de Ingeniería de Comunicaciones Ignacio Santamaría

Ignacio Santamaría es doctor ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático en la Universidad de Cantabria desde el año 2007. Está especializado en el área de la Teoría de la Señal y las Comunicaciones. Sus líneas de investigación se centran en el tratamiento estadístico de señales, así como en sus aplicaciones en el campo de las comunicaciones inalámbricas, en particular, en sistemas con múltiples antenas. Actualmente, Santamaría está participando en varios proyectos de investigación encaminados a definir la futura red 6G, que supone un paso más en la evolución tecnológica de las comunicaciones móviles; y entre ellos está el 6G-Senses, financiado por la Comisión Europea y en el que participan universidades y entidades de siete países, Alemania, Grecia o Reino Unido, entre otros.

Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación Andrés Iglesias

Andres Iglesias es profesor titular y responsable del grupo Gráficos por Computador e Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad de Cantabria, que ha estado involucrado en varios proyectos internacionales. Entre otros muchos ámbitos, Iglesias es experto en gráficos y animación por computador, en realidad virtual y también en videojuegos, muchos ámbitos en los que su grupo investiga y que ofrece como servicios. Sus publicaciones suman cerca de 300 artículos con alcance e impacto internacional, así como numerosos libros. Por otro lado, Iglesias ha sido editor jefe de la revista International Journal of Computer Graphics y también ejerce como experto evaluador en el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, así como en la Agencia Española de Investigación.

Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación Akemi Gálvez Tomida

Akemi Gálvez Tomida es profesora titular e investigadora de la Universidad de Cantabria en el área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Concretamente, es experta en inteligencia artificial (IA) y en sus aplicaciones. ¿Cuáles? Destacan el diseño y producción industrial, los gráficos por computador, el procesado de imágenes o la robótica. Gálvez también es autora de más de 200 artículos científicos, así como de cuatro patentes, y también ha dirigido proyectos a nivel nacional y europeo. Es además miembro del comité editorial de revistas JCR y también del comité de expertos de más de setenta congresos internacionales. Por otro lado, Gálvez Tomida ha sido incluida en la lista 'World's Top 2% Scientists' durante el periodo comprendido entre 2021 y 2025.

Departamento de Ingeniería de Comunicaciones Almudena Suárez Rodríguez

Almudena Suárez es catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Cantabria y tiene una gran producción en los campos de la ingeniería eléctrica y de microondas –dirige, de hecho, el grupo de Ingeniería de Microondas y Sistemas de Radiocomunicación del campus cántabro–. Es miembro del Institute of Electrical and Electronics Engineers y ha publicado más de un centenar de artículos en las revistas de esta institución. Es autora del libro 'Analysis and design of autonomous microwave circuits' y también coautora de numerosas publicaciones. Suárez participa en congresos internacionales y forma parte de varios comités científicos. En el año 2002, fue nombrada editora jefa de la revista 'Transactions on Microwave Theory and Technique'.

Física y Astronomía

Grupo de Cosmología Observacional-Instituto de Física de Cantabria José Luis Bernal Mera

José Luiz Bernal Mera es científico titular del CSIC en el Instituto de Física de Cantabria (IFCA) y sus principales líneas de investigación se centran en la materia oscura, las tensiones cosmológicas o el mapeo de intensidad de línea. Pertenece al grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación del instituto y, además, está involucrado en la misión espacial Arrakihs, un proyecto colosal en el que el que el propio IFCA está ganando peso y responsabilidad en cuanto a personal y a equipamiento. Bernal Mera también forma parte de la delegación española que participa en el proyecto del observatorio SKAO, actualmente en fase de construcción en Sudáfrica y Australia, y entre los rasgos de su trabajo destaca su compromiso con la igualdad y la diversidad en IFCA.

Grupo de Cosmología Observacional, Instituto de Física de Cantabria José María Diego

José María Diego es uno de los grandes expertos internacionales en cosmología y en clústeres de galaxias. Entre otros proyectos, está involucrado en la mision espacial europea Planck, y, actualmente, maneja el telescopio James Webb, el más potente jamás construido, cuyo uso y análisis de imágenes copa parte de sus esfuerzos científicos –anteriormente, hizo lo propio con el Hubble–. Es además experto en el 'efecto lente gravitacional' que, a grandes rasgos, permite localizar restos fósiles de cuerpos celestes, de superestrellas, por ejemplo. Su carrera está llena de hitos científicos, como el hecho de situar Eärendel, la estrella individual más lejana jamás observada: está a 12.900 millones años luz de la Tierra. José María Diego también ha dirigido el Observatorio Astronomico de Cantabria.

Dsepartamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada Javier Junquera Quintana

Javier Junquera es catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Cantabria. A grandes rasgos, se ha especializado en el estudio computacional de materiales a escala atómica y ha recibido por ello premios como el Juan María Parés. Su artículo 'Topological phases in polar oxide nanostructures' fue de los más descargados en el año 2023, según recoge la revista Review of Modern Physics, que está editada por la Sociedad Americana de Física y es una publicación de total referencia en este campo. Junquera ha sido presidente del Comité de Usuarios de la Red Española de Supercomputación y también ha ocupado cargos de responsabilidad en la Real Sociedad Española de Física. Desde el año 2016, es profesor visitante en Berkeley (Estados Unidos).

Grupo de Física de Partículas e Instrumentación, Instituto de Física de Cantabria Bradley J. Kavanagh

Bradley J. Kavanagh es astrofísico de partículas e investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el IFCA, el Instituto de Física de Cantabria, donde trabaja desde el año 2020 con idea de «fomentar la colaboración» entre los grupos de cosmología observacional y física de altas energías. Las sinergias motivan su trabajo, que siempre emprende con la vista puesta en un gran objetivo científico: la materia oscura –corganiza, de hecho, un congreso anual en Santander centrado en esta cuestión–. Es miembro del Grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación, y ahora Kavanagh está inmerso en la búsqueda de dicha materia oscura, en los efectos de su descubrimiento y en cómo traducirla en datos experimentales.

Grupo de Cosmología Observacional, Instituto de Física de Cantabria Mathieu Remazeilles

Tras el lanzamiento del satélite Planck (2009), el trabajo de Mathieu Remazeilles se ha centrado en el análisis del 'fondo cósmico de microondas' (CMB por sus siglas en inglés), es decir, en cómo era el universo en los instantes previos al Big Bang. Participa en grandes proyectos internacionales, como Quijote y LiteBIRD, este último sobre un satélite que ha nacido fruto de la colaboración con la agencia espacial japonesa y con el que profundizar en el CMB, lo que, a grandes rasgos, va a permitir estudiar grandes volúmenes del universo en diferentes longitudes de onda. ¿Objetivo último? Dar respuesta a su origen, que es la motivación científica de muchos de sus compañeros del Instituto de Física de Cantabria, el IFCA. Remazeilles participa también en el proyecto del telescopio Bingo.

Grupo de Dinámica no lineal. Instituto de Física de Cantabria Philipp Strasberg

Philipp Strasberg es físico teórico e investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), donde forma parte del Grupo de Dinámica no lineal. Sus investigaciones ponen el foco en los sistemas complejos que se observan en la naturaleza –por ejemplo, desde un modelo climático hasta la transformación de las moléculas de agua en hielo–. Strasberg ha publicado más de una treintena de artículos y, de la mano de la Oxford University Press, también ha editado un libro pionero sobre termodinámica cuántica, donde, precisamente, trata de conciliar los principios de la termodonámica y los avances que se dan en el campo de la nanotecnología, y siempre con la vista puesta en la eficiencia energética (por ejemplo, en baterías u ordenadores cuánticos).

Dsepartamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada Miguel Moreno

Miguel Moreno es profesor emérito honorífico vitalicio de la UC y su trabajo se centra en la interpretación de datos experimentales en sólidos aislantes, poniendo especial énfasis en entender las propiedades de impurezas y defectos en sólidos y de sistemas que contienen metales de transición. Muchos de sus estudios analizan la espectroscopia óptica y de resonancia magnética de estos centros impurificados. Entre sus trabajos más destacados figuran la explicación de por qué el rubí y la esmeralda, que contienen unos complejos de Cr3+ similares, tienen colores tan diferentes; el motivo por el que es tan llamativo el color del compuesto llamado 'azul egipcio'; o cual es el origen del magnetismo desde el punto de vista del enlace químico en muchos compuestos dominados por una interacción denominada superintercambio.

Departamento de Física Moderna Emilio Santos Corchero

Reconocido por su trayectoria en el ranking de la Universidad de Standford y en el área de Física y Astronomía, Emilio Santos Corchero consiguió la cátedra de Física Teórica en el año 1976 –se retiró en 2009–. Es profesor emérito honorífico vitalicio de la Universidad de Cantabria y mantiene su producción científica, con varios artículos publicados en 2024. Es autor de los libros 'Problemas conceptuales de la Física Cuántica' y 'El mundo natural según la teoría de la Relatividad de Einstein', así como de cerca de 300 artículos y capítulos más. Muy citado en el área de ciencias y tecnología, posee la medalla de la Sociedad Española de Física. «Estar entre el 2% de investigadores más influyentes del mundo significa que la ciencia que se hace en Cantabria contribuye al avance del conocimiento global», dice Luigi dell'Olio.

Salud Pública y Servicios Sanitarios

Departamento de Enfermería Carmen Sarabia Cobo

Carmen Sarabia coordina el grupo de Enfermería del Instituto de Investigación Valdecilla (Idival) y también es subdirectora de la Cátedra UC sobre Prevención Cantabria. Ya ha sido destacada entre las investigadoras más influyentes de España, según el ranking del CSIC, por su producción científica y por su contribución a la ciencia abierta. Divulgadora ampliamente reconocida, Sarabia Cobo ha coordinado cuatro libros y ha liderado catorce proyectos de investigación –el europeo Jacardi, entre ellos–. Sus líneas de investigación tienen que ver con el cuidado en el envejecimiento y las demencias; con las enfermedades crónicas, y el estrés en cuidadores y trabajadores sanitarios. Es profesora titular de la Facultad de Enfermería de la UC y está acreditada como catedrática desde el año 2023.

