El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Guardia Civil revisan el aire acondicionado de un coche para comprobar si ha sido descontaminado correctamente. OPC

Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes

La Guardia Civil imputa a medio centenar de administradores y técnicos delitos continuados contra los recursos naturales y falsedad documental por no extraer todos los gases del aire acondicionado

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:09

Comenta

La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación sin precedentes en Cantabria en la que ha detectado indicios de delitos en 13 de los ... 16 desguaces de la región «por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes» que no han sido extraídos correctamente del aire acondicionado de los coches que han llegado a sus instalaciones. Unos hechos por los que 50 personas (entre administradores y técnicos de esos centros autorizados de tratamiento) están imputados por presuntos delitos continuados contra los recursos naturales y el medio ambiente, y falsedad documental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  3. 3

    Los profesores no desisten: Â«Hay que pasar a la ofensivaÂ»
  4. 4 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  5. 5

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  6. 6

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  7. 7

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes

Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes