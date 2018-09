Izquierda Unida critica el «teatrillo» de PP y PSOE con sus denuncias cruzadas Considera que esa actitud responde a que «piensan más en lo electoral que en la ciudadanía» y se ofrece a llevar también a Fiscalía las sospechas sobre la gestión del SCS de los populares A. R. G. Santander Domingo, 2 septiembre 2018, 09:00

IU lamenta el «teatrillo» del PP y el PSOE con sus denuncias sobre las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y se ofrece a llevar a la Fiscalía la gestión del PP si los socialistas no tienen valor para hacerlo. Pero antes, reclama al PSOE la documentación que sustenta sus sospechas para valorarla y, en su caso, denunciar. Izquierda Unida cree que la actitud de populares y socialistas sobre la polémica del SCS es «propia de quien piensa más en lo electoral que en la ciudadanía».

En nota de prensa, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, cuestiona la advertencia del PSOE de llevar a la Fiscalía los contratos fraccionados en el Servicio Cántabro de Salud durante el Gobierno del PP y cree que sólo ha hecho ese anuncio «cuando se ha visto acorralado por su mala gestión».

Para la máxima responsable de IU, «el PSOE podía haber pensado antes en esto, pero lo ha hecho cuando se ha visto criticado por la oposición y puesto en evidencia en los informes». «Conocían estas supuestas irregularidades del PP pero no las vieron mal hasta que su caso estalló», abunda. Martínez advierte de que lo que «está mal, está mal» y lamenta que haya en el Gobierno un partido «cuyo criterio ético depende de la oposición». También se pregunta «qué más cosas estarán tapando de la gestión del PP y qué confianza dan en llevar limpieza a las instituciones si su preocupación por el tema ha sido tapar».

«Populares y socialistas no son conscientes del grave daño que están haciendo a la sanidad pública», dice Martínez

Según Martínez, «el PSOE ha de pasar de las palabras a los hechos si tiene constancia o indicios de partición de contratos en el SCS en la época del PP», no sólo como un deber de un Gobierno cuyo presidente, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ahora anuncia una oficina anticorrupción que antes había descartado, sino también como un deber ciudadano». La líder de IU destacó que «si no llega a ser porque su formación llevó el caso actual del SCS a la Fiscalía, el PP no habría seguido sus pasos y se habría conformado con cocinar a fuego lento el desgaste del Gobierno en los medios de comunicación, como acostumbra». «Tanto populares como socialistas tienen tan enraizadas las viejas fórmulas de hacer política, con advertencias y acusaciones diarias pero sin trabajo real, que no son conscientes del grave daño que están haciendo a la sanidad pública y el ejercicio vocacional que ha de ser la política», afirmó.