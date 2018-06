Javier Botín pierde el litigio con el Gobierno por el impuesto de sucesiones Javier Botín, antes del inicio de una rueda de prensa. / Javier Cotera El presidente de la Fundación Botín reclamó a la Hacienda cántabra el millón de euros que pagó por las acciones que recibió de sus abuelos tras la muerte de su padre, que tenía el usufructo CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER. Jueves, 28 junio 2018, 13:31

La herencia de la familia Botín siempre ha dejado un buen pellizco entre los cántabros, a pesar de que en 2011 el Gobierno de Ignacio Diego (PP) prácticamente eliminó el Impuesto de Sucesiones y Donaciones dentro del ámbito familiar, gravamen cedido a las comunidades autónomas. A esa normativa autonómica apeló Javier Botín, presidente de la Fundación Botín, para reclamar ante los tribunales la devolución del millón de euros que liquidó a la Agencia Tributaria cántabra en concepto de impuesto de sucesiones por las acciones del banco que heredó de sus abuelos tras la muerte de su padre Emilio Botín, que tenía el derecho de usufructo.

Pero los jueces han inadmitido su demanda porque la presentó fuera de plazo. Su abogado computó mal los tiempos para presentar la reclamación y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado el recurso sin entrar en la cuestión de fondo. Así que el Gobierno regional no tendrá que devolver el impuesto girado.

Javier Botín recibió de sus abuelos (Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, el patriarca de familia Botín y fundador del Banco Santander, y Ana García de los Ríos Caller) la nuda propiedad de un total de 744.363 acciones del Banco Santander, valoradas en 11,6 millones de euros, atribuyéndose el derecho de usufructo sobre las mismas a la Fundación Botín y con carácter vitalicio a su padre. Al fallecer éste en septiembre de 2014, Javier Botín recibió el pleno dominio de las acciones de sus abuelos y solicitó a la Consejería de Economía y Hacienda la liquidación del impuesto de sucesiones de los títulos recibidos. En su escrito, el heredero solicitó la bonificación del 99% de la cuota del impuesto prevista por la normativa autonómica cántabra aprobado en 2011, y que se tomara para su cálculo la cotización de las acciones del banco a 9 de septiembre de 2014 (7,75 euros por acción), de modo que la base imponible del tributo debería ascender a 9,7 millones, según detalla el propio Javier Botín en la demanda judicial.

Pero la Agencia Tributaria cántabra rechazó los argumentos del presidente de la Fundación y giró una liquidación de un millón de euros a Javier Botín, que abonó, aunque después presentó un recurso contencioso administrativo para reclamar la devolución de dicha cantidad. La Hacienda cántabra entendió que no cabía la bonificación fiscal porque el devengo del impuesto tiene lugar «no con la consolidación de la propiedad sino cuando ésta se desmembró a la muerte del causante», es decir, que se paga de acuerdo con las normas tributarias que había cuando falleció el patriarca de la familia y abuelo del heredero, cuando el impuesto de sucesiones era del 34%, y no en la fecha del fallecimiento del demandante. Lo mismo ocurre con la valoración de las acciones. Como el recurso se presentó fuera de plazo, los jueces no han llegado a pronunciarse sobre estas cuestiones de fondo, y condenan al demandante al pago de las costas judiciales. Los hermanos de Javier, que también heredaron acciones del abuelo, no han presentado ninguna reclamación judicial.

Cuando falleció el patriarca de la saga familiar en 1993, sus herederos liquidaron a la Hacienda cántabra 6.023 millones de pesetas por el impuesto de sucesiones, lo que desató una guerra judicial durante 12 años entre esta comunidad y la de Madrid, que era la que se consideraba competente al entender que la residencia habitual del fallecido estaba situada allí. Pero el Supremo dio la razón a Cantabria. En 2014, a la muerte de Emilio Botín García de los Ríos, el impuesto de sucesiones había sido eliminado prácticamente, lo que benefició a sus herederos.