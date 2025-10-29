José Antonio Cortés Fernández recibe el Premio Fisioterapeuta de Cantabria 2025

Ana Rosa García Santander Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:24 Comenta Compartir

Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria ha concedido el premio del año a la excelencia profesional a José Antonio Cortés Fernández, por su dedicación y contribución al desarrollo de la fisioterapia en la región. Autor de los libros 'Pesadilla en la Camilla' y 'Amor Contractura', este graduado en Fisioterapia ha cursado un máster de aspectos clínicos y básicos del dolor y otro de iniciación a la investigación en salud mental. Técnico superior en dietética y en animación de actividad física y deportiva, realiza actualmente el doctorado sobre fisioterapia en salud mental por la Universidad de Cantabria.

Además, Cortés desarrolla una intensa actividad en las redes como @fisiode_mente con 142.000 seguidores en Instagram.La entidad colegial ha concedido también el premio a la trayectoria, que en esta ocasión ha recaído en Pierre Bolado García, por su extensa y valiosa aportación a la fisioterapia en la comunidad, y los reconocimientos a Fisioterapeuta Destacado 2025 han sido para Alexandra Cagigas, Luis Morales, Sara Martín Sanz, Marta Antón Andrés, Lucía Bonis, Alba Millán y Aurelia Carolina Noriega. La ceremonia de entrega de galardones se celebrará el 7 de noviembre en el Palacio de la Magdalena (20.00 horas). Un acto en el que se rendirá homenaje a los seleccionados por sus méritos, al tiempo que servirá como «espacio de encuentro para reforzar la cohesión profesional, fomentar el compañerismo y estrechar lazos».