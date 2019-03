«Los jóvenes tenemos mucho que aportar» Pedro Pérez, en la sede de la ONG Buscando Sonrisas, con algunos de los juguetes de los niños a los que acompaña :: Roberto ruiz Satisfecho por la labor que desempeña en hospitales o residencias, cree que el voluntariado se debería fomentar en colegios y universidades MARIANA CORES Miércoles, 27 marzo 2019, 08:21

El voluntariado «es ya parte de mi vida. Y doy las gracias», confiesa Pedro Pérez (Santander, 2001). Para él no es una obligación, sino «un buen plan que hago con un grupo de amigos». Desde hace más de un año colabora con la ONG Buscando Sonrisas.

-¿Qué le llamó la atención de Buscando Sonrisas para querer unirse a su organización como voluntario?

-En el Congreso de Valores Buscando Sonrisas, tuve la oportunidad de conocer la gran variedad de actividades sociales que realizaba la asociación y también me llamó la atención el número de jóvenes implicados en las mismas. Además, Buscando Sonrisas me dio la oportunidad de sumarme a su labor, siendo menor de edad y sin requerir una formación previa.

«He descubierto lo fácil que es ayudar a los demás con pequeñas acciones»

-¿Cuáles son los fines de la Asociación?

-¡Buscar sonrisas! Ayudamos a gente de nuestro entorno cercano, especialmente a mayores, niños y familias. Tenemos proyectos en el Hospital Valdecilla, en cuatro residencias de mayores, en la Obra San Martín, la Cocina Económica, Padre Menni y otras instituciones. También echamos una mano a familias con necesidades muy básicas (material escolar, dentista...). Además, ayudamos a cumplir los últimos deseos a niños enfermos. También a otros que tienen enfermedades muy largas, con sus terapias

-¿De qué se encarga durante su voluntariado?

-Acompaño a personas mayores de la residencia San Cándido en sus actividades de manualidades, en el bingo y otros juegos de mesa. Aprovechamos fechas señaladas como Año Nuevo o carnavales para organizar iniciativas diferentes a las habituales. También hablamos y paseamos con los residentes. Este acompañamiento es algo que agradecen enormemente. En cuanto a los niños, cuando voy al hospital por las tardes a jugar con ellos, te das cuenta de cómo ese tiempo les ayuda (también a sus familias) a romper la monotonía de su estancia hospitalaria.

-¿Cómo lo compagina con los estudios y las actividades escolares?

-Actualmente estoy cursando segundo de Bachillerato, un año académicamente importante. No obstante, procuro acudir con otros voluntarios los sábados por la mañana a San Cándido.

-¿Si le dejaran dirigir una campaña para captar voluntarios en los colegios y en la universidad, cómo la enfocaría?

-Animaría a los jóvenes a participar como voluntarios por la satisfacción personal de ayudar a aquellos que más lo necesitan, y por lo que estas personas te aportan. Es responsabilidad de los jóvenes fomentar una sociedad más solidaria.

-¿Qué le aporta Buscando Sonrisas que haga que no le importe invertir su tiempo de ocio en ayudar a los demás?

-Aquí he descubierto gente tan extraordinaria como Encarna, Luz, Andrea... que me han hecho ver con su ejemplo lo que los jóvenes podemos aportar a los demás. Esta satisfacción nos motiva a los voluntarios a seguir colaborando.

-¿Cómo se puede ayudar en la ONG como voluntario? ¿Qué opciones hay?

-Hay muchísimas formas. Lo importante es querer ayudar. Se puede formar parte de cualquiera de los proyectos o participar en actividades puntuales, como nuestro Trail Solidario o el Congreso de Valores. Depende de lo que le guste a cada uno y el tiempo que disponga. Hay sitio para todos.

-¿Qué ha aprendido en este tiempo?

-A lo largo de este tiempo he descubierto nuevas realidades que me han enriquecido como persona; he visto lo fácil que es ayudar a los demás con pequeñas acciones y el impacto que éstas producen en las personas. Todo ello me genera una gran satisfacción.

-Una parte importante de la asociación está dirigida a los niños, pero también se ocupan de los mayores, a través de programas como 'Vamos a dar un paseo'. ¿Los jóvenes y los mayores, es una combinación ganadora?

-Sí, hemos comprobado que a los mayores les encanta que pasemos tiempo con ellos jugando, haciendo manualidades o, simplemente hablando. Cuando llegamos, se les ilumina la mirada. Nos tienen mucho cariño y nosotros a ellos también. Después de tanto tiempo juntos, tenemos una relación casi de abuelos y nietos.

-En países europeos y en EE UU, el voluntariado está a la orden del día entre los jóvenes. En Europa, está el Servicio de Voluntariado Europeo, financiado por la Comisión Europea, algo muy valorado por las empresas. ¿Cree que en España ocurre lo mismo?

-Conozco a personas que residen en el extranjero y, en efecto, me reconocen que la labor de los voluntarios está muy bien valorada, no sólo en los centros educativos, sino también en las empresas. Incluso es relativamente frecuente, que los estudiantes, al finalizar sus estudios, dediquen un año a realizar acciones de voluntariado. En cambio, en nuestro país creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Considero que es importante fomentar estas actividades desde los centros educativos. Yo estudio en Escolapios, y todos los años se organizan dos jornadas solidarias, una para recaudar dinero destinado a asociaciones que atienden a niños con cáncer, y otra orientada a fundar colegios en países con necesidades educativas.