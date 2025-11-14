El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Acceso al Hospital Sierrallana del Torrelavega. Luis Palomeque

La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana

La instructora descarta la suspensión de la pena de cárcel de las cuatro condenadas a entre tres y medio y cinco años y tres meses, aunque cabe recurso ante la Audiencia Provincial

Abel Verano
Ana Rosa García

Abel Verano y Ana Rosa García

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

La titular del Juzgado de lo Penal Nº3 de Santander, Eva Aja Lavín, ha acordado el ingreso en prisión de las cuatro técnicos de laboratorio ... del Hospital Sierrallana que fueron condenadas por coacciones a penas de cinco años y tres meses de cárcel en el caso de tres de ellas, y a tres años y medio, en el de otra.

