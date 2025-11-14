La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana
La instructora descarta la suspensión de la pena de cárcel de las cuatro condenadas a entre tres y medio y cinco años y tres meses, aunque cabe recurso ante la Audiencia Provincial
Santander
Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:40
La titular del Juzgado de lo Penal Nº3 de Santander, Eva Aja Lavín, ha acordado el ingreso en prisión de las cuatro técnicos de laboratorio ... del Hospital Sierrallana que fueron condenadas por coacciones a penas de cinco años y tres meses de cárcel en el caso de tres de ellas, y a tres años y medio, en el de otra.
En cuatro autos remitidos a cada una de las afectadas, a los que ha tenido acceso El Diario Montañés, la instructora descarta la suspensión, tanto ordinaria como extraordinaria, de la pena de cárcel interesada por cada una de las cuatro condenadas, si bien tienen la posibilidad, aún, de recurrir la decisión ante la propia jueza en reforma y ante la Audiencia Provincial en apelación.
