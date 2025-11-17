La jueza avala las extracciones de lobos aprobadas por el Gobierno de Cantabria

La titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Santander, Prado García, descarta suspender las extracciones de lobos aprobadas por el Gobierno de Cantabria para la ... temporada 2025/26, tal y como había solicitado el Partido Animalista Pacma, que acusa a la consejera de Desarrollo Rural. María Jesús Susinos y al director general de Biodiversidad. Ángel Serdio, de delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte

La magistrada rechaza la medida cautelar planteada por el partido animalista en un auto emitido el pasado 5 de noviembre, que ya ha sido recurrido por el querellante. Pacma solicitaba la suspensión de los efectos ejecutivos de la resolución de fecha 2 de abril de 2025 de la Dirección General de Montes y Biodiversidad por la que se estableció el cupo de extracción de ejemplares de lobo (canis lupus signatus) en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la temporada 2025/2026.

La instructora dio traslado al Ministerio fiscal, que emitió informe por el que se oponía a las medidas interesadas, al igual que hicieron los querellados, Susinos y Serdio.

A la hora de rechazar la petición, la magistrada argumenta que se solicita una medida cautelar cuya adopción «no es posible en el seno de un procedimiento penal, ya que se está pidiendo la suspensión cautelar de una resolución administrativa, no siendo esta la jurisdicción apropiada para tal finalidad, debiendo las partes acudir a la jurisdicción contencioso administrativa». Lo que se pretende, apunta la jueza, es «suspender la actuación de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria y esta actuación no puede ser llevada a cabo por esta juzgadora por carecer de jurisdicción para ello».

Por otra parte, recuerda que la jurisdicción contenciosa (en concreto la Sala de lo Contencioso del TSJC) «ya ha desestimado la pretensión». Por tanto, desestima la medida cautelar interesada por esta razón. Pero da más motivos. «Tampoco concurren en el supuesto de hecho los requisitos enunciados, ya que ni resulta proporcional ni existe 'periculum in mora' (peligro en la demora), siendo un tema recurrente que ha sido ya cuestionado en diversos procedimientos, por lo que en este momento en que nos encontramos, ni contamos con indicios suficientes sobre la criminalidad ni la urgencia resulta acreditada», concluye la jueza, al tiempo que recuerda que la propia admisión de la querella es objeto de recurso.

Tras este pronunciamiento, se está a la espera de que la instructora señale las testificales de la consejera y el director general, que tuvieron que ser suspendidas la semana pasada.

Susinos: "Estamos tranquilos y orgullosos"

Susinos ha mostrado este lunes su "satisfacción" por la decisión de la juez, puesto que "no es una situación agradable que tu nombre esté en las noticias todos los días porque las asociaciones ecologistas están bombardeando y colapsando a los tribunales con el tema del control poblacional del lobo".

La consejera de Ganadería ha recordado que acumulan en su contra ocho recursos de alzada, tres contenciosos administrativos y tres procedimientos de carácter penal. "Por el momento, todos nos han dado la razón y confiamos en que la última querella de Pacma acabe en el mismo sitio. Los cántabros pueden estar confiados en que estamos haciendo las cosas bien. Los tribunales están avalando todos los pasos que vamos dando; van refrendando nuestros pasos".

Según remarcó Susino, "el plan de gestión del lobo se está cumpliendo a rajatabla porque en Cantabria no queremos acabar con el lobo, queremos poder convivir con el lobo. Por eso me gustaría insistir en que estamos tranquilos y orgullosos de poder defender el interés de nuestros ganaderos".