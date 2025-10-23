Los sindicatos cifran en un 51% el apoyo a la huelga de profesores y Educación lo rebaja al 18%

La huelga en todas las etapas educativas ha arrojado un seguimiento del 51,3%, según la Junta de Personal Docente, y del 18,5% en ... base a los datos de la Consejería de Educación. Un «éxito rotundo» para los sindicatos que el Gobierno ha cifrado en alrededor de 1.500 docentes secundando la movilización del total de 8.000. El registro del apoyo vuelve a demostrar la diferencia entre el área de Silva y las organizaciones sindicales.

La Junta ha celebrado el respaldo «mayoritario» del paro de este jueves, tras una convocatoria dividida, general y escalonada, que durante los días previos, no ha registrado los datos a los que las organizaciones estaban acostumbradas en los anteriores llamamientos. Mientras tanto, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha insistido en «el compromiso» del Ejecutivo al incluir la partida para la subida salarial del profesorado en el proyecto de Presupuestos para 2026. También ha apelado a la «responsabilidad» y «vocación pública» de los profesores, porque «llevamos trece días de huelga en un bimestre de 35».

Hay una cuestión en la que ambas partes coinciden: «El acuerdo es más necesario que nunca». En este sentido, los sindicatos responsabilizan al Gobierno de Buruaga de la huelga al mantener la denominada 'Cláusula Silva' que vincula el acuerdo a la aprobación de las cuentas para Cantabria. Mientras que Silva ha anunciado que «esperaremos a que finalice esta semana de paro y seguiremos trabajando para alcanzar un pacto y que el segundo bimestre del curso no esté marcado por las huelgas».

El sistema educativo ha funcionado en lo que va de jornada «sin incidencias», con «normalidad dentro de la excepcionalidad de una huelga», tal y como ha asegurado el consejero. Además, ha hecho hincapié en que «se ha garantizado el derecho de los 1.500 docentes que han decidido hacer huelga», desmintiendo las «acusaciones que he recibido por redes sociales».

El paro de todo el sistema educativo concluirá con una manifestación por las calles de Santander a las 18.00 horas, desde Numancia hasta el Centro Cultural Doctor Madrazo, con una parada frente al Gobierno de Cantabria. Los sindicatos docentes al completo han hecho un llamamiento a la participación de la «comunidad educativa y la población en general», en defensa de «la dignidad y el reconocimiento del trabajo del profesorado cántabro».