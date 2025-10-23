El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los docentes durante la manifestación en Santander del mes de abril de 2025. Javier Cotera

Los sindicatos cifran en un 51% el apoyo a la huelga de profesores y Educación lo rebaja al 18%

La Junta docente asegura que la incidencia en las primeras horas es «mayoritaria» y Silva apela a la «responsabilidad»: «Llevamos trece días de paro en un bimestre de 35» | A las 18.00 horas está convocada una manifestación en Santander

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:36

La huelga en todas las etapas educativas ha arrojado un seguimiento del 51,3%, según la Junta de Personal Docente, y del 18,5% en ... base a los datos de la Consejería de Educación. Un «éxito rotundo» para los sindicatos que el Gobierno ha cifrado en alrededor de 1.500 docentes secundando la movilización del total de 8.000. El registro del apoyo vuelve a demostrar la diferencia entre el área de Silva y las organizaciones sindicales.

