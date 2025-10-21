El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de Eusebio Cortezón Castrillo y del cementerio de Ciriego, en Santander. DM

La justicia declara que Eusebio Cortezón fue «condenado y ejecutado injustamente» en 1938

Militante del POUM y concejal en El Astillero, fue sometido a un juicio sumarísimo basado en «acusaciones vagas» y motivadas «por razones ideológicas», según recoge un auto firmado hoy mismo por el juez

M. Martínez

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Eusebio Cortezón fue miembro del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, y bajo estas siglas salió elegido concejal del Ayuntamiento de El Astillero en ... 1936. Dos años después, en diciembre de 1938, fue ejecutado frente a la tapia del cementerio de Ciriego, en la capital cántabra, y, ahora, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Santander ha declarado que Cortezón «fue condenado a muerte y ejecutado injustamente», sin que se practicase «prueba de cargo suficiente y sin que se acreditase la comisión de delito alguno». Así figura en el auto firmado ayer y contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria. El magistrado atiende de este modo la solicitud de la Fiscalía de Memoria Democrática, que promovió un expediente de jurisdicción voluntaria relativo a la declaración judicial sobre hechos pasados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  3. 3 Quesos, música y bebidas artesanas, este fin de semana en la plaza Alfonso XIII
  4. 4

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  6. 6

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  7. 7

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  8. 8

    Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará
  9. 9

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  10. 10

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La justicia declara que Eusebio Cortezón fue «condenado y ejecutado injustamente» en 1938

La justicia declara que Eusebio Cortezón fue «condenado y ejecutado injustamente» en 1938