La lista de condiciones de Vox para negociar el Presupuesto con el PP no incluye a los menas
El PRC y los populares mantendrán mañana, lunes, su segunda reunión para intentar acercar unas posturas hasta ahora muy alejadas
Santander
Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00
Vox parecía descartado para la negociación presupuestaria por dos razones. La primera, porque el PP siempre había preferido al PRC y nunca había descolgado el ... teléfono para llamar a los diputados del partido de Santiago Abascal. Y la segunda, porque la presidenta de Vox Cantabria, Laura Velasco, dijo en una entrevista radiofónica que la línea roja de su partido era que el Gobierno no acogiera a los menores inmigrantes (menas) que, obligatoriamente por ley, debe aceptar cuando el Estado los envía. De hecho, la propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, lamentó que Vox se «autoexcluyera» con esa condición «imposible de cumplir». Pero ahora esos dos escenarios han cambiado. No solo la brecha entre PRC y PP se ha agravado, sino que en la lista de condiciones que Vox presentará la semana que viene para negociar el Presupuesto, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, no se menciona en ningún momento a los menas, y sí una batería de medidas económicas, sociales, educativas e industriales (ver ficha inferior).
El documento se divide en tres grandes bloques. En el primero, centrado en medidas económicas, Vox exige de nuevo la deflactación del tramo impositivo del IRPF para «rebajar la inasumible presión fiscal que soportan los ciudadanos». Y recuerda que el propio PP incluyó esta medida en su programa electoral de 2023.
Después, la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, exige «reducciones sustanciales», de hasta el 50%, del gasto en cargos políticos y en subvenciones a distintos organismos.
Por último, la formación de ultraderecha propone unos «incrementos imprescindibles» en varias áreas: desarrollo rural, familia, sanidad, educación, vivienda e industria. En esa lista destacan puntos como el concierto de las aulas de dos años, la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual en el tramo autonómico de IRPF, partidas de apoyo a la natalidad y un plan energético que incluya la nuclear (microreactores).
Calendario
-
10 de noviembre. Segunda reunión entre PP y PRC. Si es necesario, esa misma semana habrá otro encuentro con Vox.
-
Del 11 al 14 de noviembre. Comparecencias de los consejeros del Gobierno para explicar en el Parlamento sus presupuestos.
-
20 de noviembre. Finaliza el plazo de presentanción de las enmiendas a la totalidad.
-
24 de noviembre. Debate de las enmiendas a la totalidad en el Pleno del Parlamento.
-
1 de diciembre. Finaliza el plazo de presentación de enmiendas parciales.
-
2 de diciembre. Comienza el periodo de negociación de los grupos para las enmiendas parciales.
-
22 de diciembre. Votación de las enmiendas y del proyecto de ley de Presupuestos en el Pleno del Parlamento.
Antes de que Vox entregue ese documento, el PP mantendrá mañana mismo, lunes, su segundo encuentro con el PRC. No es ningún secreto que Buruaga prefiere pactar con los regionalistas antes que con Vox. Ella misma ha reconocido en público que su socio preferente es el partido de Paula Fernández y Miguel Ángel Revilla, pese a las diferencias que les separan ahora. «Es la vía más sensata y más lógica», llegó a decir la presidenta, aunque las seis condiciones para cumplir en un mes que el PRC ha impuesto al Gobierno parecen, a día de hoy, una distancia insalvable entre ambos.
Todos esos condicionantes dejan el Presupuesto en la situación más delicada de los últimos treinta años. Para encontrar el último precedente de prórroga presupuestaria en Cantabria hay que remontarse más de tres décadas atrás, a 1992 y 1994, con Juan Hormaechea como presidente y un Parlamento sumido en una profunda crisis política y de estabilidad. A partir de entonces, con la llegada del bipartito PP-PRC y después la alianza de los regionalistas con el PSOE, además de la legislatura en solitario de Ignacio Diego, la región siempre contó con unas Cuentas actualizadas y aprobadas en tiempo en la Cámara. Solo en 2017 se retrasaron dos meses por las negociaciones entre PRC, PSOE y Ciudadanos.
A falta de saber si los peores vaticinios se cumplen, la tramitación del documento sigue dando pasos. A partir del martes, día 11, los consejeros explicarán en el Parlamento sus cuentas para el año que viene. Y el 20 de noviembre acabará el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas a la totalidad. Ese será el mejor termómetro para saber si el Presupuesto tiene opciones de salir adelante o no. Si salva ese examen, la votación definitiva se producirá en el hemiciclo el 22 de diciembre.
Lo que Vox pedirá al PP
-
1
Deflactar el IRPF para bases liquidables inferiores a 60.000 euros para rebajar «la inasumible presión fiscal».
-
2
Reducciones sustanciales, como mínimo entre un 30% y un 50% del gasto político y de las subvenciones a sindicatos, patronal, cooperación al desarrollo, publicidad, ideología de género, Agenda 2030, entidades que apoyan la inmigración ilegal y entramado empresarial del sector público de la región.
-
3
Pago prioritario de las ayudas para la productividad del sector primario, compensaciones por daños, piensos, forrajes, enfermedades, paradas biológicas... y ampliación de las ayudas al relevo generacional en agricultura, ganadería y pesca.
-
4
Reforzar todos los programas de prevención del cáncer; reducción de listas de espera; fondo para cuidados paliativos; mejoras en los centros de salud y hospitales (incluido el de Liencres); incremento de las plazas concertadas en salud mental y medidas de estabilidad en el empleo que atraigan y retengan a los facultativos.
-
5
Apoyo a la natalidad, combatiendo la brecha maternal que penaliza a las mujeres por el hecho de ser madres; mejora de las medidas de conciliación; medidas fiscales adicionales como la rebaja de un punto en el IRPF para familias monoparentales y numerosas con rentas inferiores a 60.000 euros, así como considerando los suministros de agua, luz y gas como gastos fiscalmente deducibles para familias vulnerables; reducción de la lista de espera en personas mayores y dependientes, incrementando el número de plazas concertadas.
-
6
Becas de bachillerato; concierto de las aulas de dos años; y vincular las ayudas educativas (comedor, transporte...) a la renta per cápita familiar.
-
7
Recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual en el tramo autonómico de IRPF y bonificación del alquiler con opción a compra.
-
8
Planificación energética, que incluya la nuclear (microreactores), plan de choque para la reindustrialización estratégica, basada en tres pilares: atracción logística, tecnológica y garantías de viabilidad, siempre teniendo en cuenta las comarcas en declive (Besaya y Campoo), lucha contra el absentismo laboral y programas de estabilidad en el empleo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión