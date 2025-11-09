La lista de condiciones de Vox para negociar el Presupuesto con el PP no incluye a los menas

Vox parecía descartado para la negociación presupuestaria por dos razones. La primera, porque el PP siempre había preferido al PRC y nunca había descolgado el ... teléfono para llamar a los diputados del partido de Santiago Abascal. Y la segunda, porque la presidenta de Vox Cantabria, Laura Velasco, dijo en una entrevista radiofónica que la línea roja de su partido era que el Gobierno no acogiera a los menores inmigrantes (menas) que, obligatoriamente por ley, debe aceptar cuando el Estado los envía. De hecho, la propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, lamentó que Vox se «autoexcluyera» con esa condición «imposible de cumplir». Pero ahora esos dos escenarios han cambiado. No solo la brecha entre PRC y PP se ha agravado, sino que en la lista de condiciones que Vox presentará la semana que viene para negociar el Presupuesto, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, no se menciona en ningún momento a los menas, y sí una batería de medidas económicas, sociales, educativas e industriales (ver ficha inferior).

El documento se divide en tres grandes bloques. En el primero, centrado en medidas económicas, Vox exige de nuevo la deflactación del tramo impositivo del IRPF para «rebajar la inasumible presión fiscal que soportan los ciudadanos». Y recuerda que el propio PP incluyó esta medida en su programa electoral de 2023.

Después, la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, exige «reducciones sustanciales», de hasta el 50%, del gasto en cargos políticos y en subvenciones a distintos organismos.

Por último, la formación de ultraderecha propone unos «incrementos imprescindibles» en varias áreas: desarrollo rural, familia, sanidad, educación, vivienda e industria. En esa lista destacan puntos como el concierto de las aulas de dos años, la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual en el tramo autonómico de IRPF, partidas de apoyo a la natalidad y un plan energético que incluya la nuclear (microreactores).

Calendario 10 de noviembre. Segunda reunión entre PP y PRC. Si es necesario, esa misma semana habrá otro encuentro con Vox.

Del 11 al 14 de noviembre. Comparecencias de los consejeros del Gobierno para explicar en el Parlamento sus presupuestos.

20 de noviembre. Finaliza el plazo de presentanción de las enmiendas a la totalidad.

24 de noviembre. Debate de las enmiendas a la totalidad en el Pleno del Parlamento.

1 de diciembre. Finaliza el plazo de presentación de enmiendas parciales.

2 de diciembre. Comienza el periodo de negociación de los grupos para las enmiendas parciales.

22 de diciembre. Votación de las enmiendas y del proyecto de ley de Presupuestos en el Pleno del Parlamento.

Antes de que Vox entregue ese documento, el PP mantendrá mañana mismo, lunes, su segundo encuentro con el PRC. No es ningún secreto que Buruaga prefiere pactar con los regionalistas antes que con Vox. Ella misma ha reconocido en público que su socio preferente es el partido de Paula Fernández y Miguel Ángel Revilla, pese a las diferencias que les separan ahora. «Es la vía más sensata y más lógica», llegó a decir la presidenta, aunque las seis condiciones para cumplir en un mes que el PRC ha impuesto al Gobierno parecen, a día de hoy, una distancia insalvable entre ambos.

Todos esos condicionantes dejan el Presupuesto en la situación más delicada de los últimos treinta años. Para encontrar el último precedente de prórroga presupuestaria en Cantabria hay que remontarse más de tres décadas atrás, a 1992 y 1994, con Juan Hormaechea como presidente y un Parlamento sumido en una profunda crisis política y de estabilidad. A partir de entonces, con la llegada del bipartito PP-PRC y después la alianza de los regionalistas con el PSOE, además de la legislatura en solitario de Ignacio Diego, la región siempre contó con unas Cuentas actualizadas y aprobadas en tiempo en la Cámara. Solo en 2017 se retrasaron dos meses por las negociaciones entre PRC, PSOE y Ciudadanos.

A falta de saber si los peores vaticinios se cumplen, la tramitación del documento sigue dando pasos. A partir del martes, día 11, los consejeros explicarán en el Parlamento sus cuentas para el año que viene. Y el 20 de noviembre acabará el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas a la totalidad. Ese será el mejor termómetro para saber si el Presupuesto tiene opciones de salir adelante o no. Si salva ese examen, la votación definitiva se producirá en el hemiciclo el 22 de diciembre.