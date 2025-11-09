El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reunión de los diputados de Vox con el equipo negociador del PP esta misma semana. Daniel Pedriza

La lista de condiciones de Vox para negociar el Presupuesto con el PP no incluye a los menas

El PRC y los populares mantendrán mañana, lunes, su segunda reunión para intentar acercar unas posturas hasta ahora muy alejadas

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Vox parecía descartado para la negociación presupuestaria por dos razones. La primera, porque el PP siempre había preferido al PRC y nunca había descolgado el ... teléfono para llamar a los diputados del partido de Santiago Abascal. Y la segunda, porque la presidenta de Vox Cantabria, Laura Velasco, dijo en una entrevista radiofónica que la línea roja de su partido era que el Gobierno no acogiera a los menores inmigrantes (menas) que, obligatoriamente por ley, debe aceptar cuando el Estado los envía. De hecho, la propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, lamentó que Vox se «autoexcluyera» con esa condición «imposible de cumplir». Pero ahora esos dos escenarios han cambiado. No solo la brecha entre PRC y PP se ha agravado, sino que en la lista de condiciones que Vox presentará la semana que viene para negociar el Presupuesto, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, no se menciona en ningún momento a los menas, y sí una batería de medidas económicas, sociales, educativas e industriales (ver ficha inferior).

