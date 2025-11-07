El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un voluntario mete en una de las cajas del Banco de Alimentos productos donados este viernes, con motivo de la celebración de la Gran Recogida. Roberto Ruiz

Llegó el día: todos con la Gran Recogida

Doscientos supermercados de Cantabria y cerca de 950 voluntarios participan hoy y mañana en la campaña anual del Banco de Alimentos

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:22

La solidaridad llega a los supermercados cántabros un año más de la mano de la Gran Recogida. Cerca de 950 voluntarios se han distribuido este ... viernes, y harán lo mismo este sábado, por doscientos establecimientos de la región en los que hay cajas y cajas con donaciones. Entre todos ellos destacan los paquetes de macarrones, arroz, lentejas, alubias y hasta chocolate, además de bricks de leche, agua y zumos. También hay productos de higiene personal, como pañales, compresas y jabones, porque «todo suma y toda ayuda es poca».

