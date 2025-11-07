Llegó el día: todos con la Gran Recogida

La solidaridad llega a los supermercados cántabros un año más de la mano de la Gran Recogida. Cerca de 950 voluntarios se han distribuido este ... viernes, y harán lo mismo este sábado, por doscientos establecimientos de la región en los que hay cajas y cajas con donaciones. Entre todos ellos destacan los paquetes de macarrones, arroz, lentejas, alubias y hasta chocolate, además de bricks de leche, agua y zumos. También hay productos de higiene personal, como pañales, compresas y jabones, porque «todo suma y toda ayuda es poca».

A primera hora de hoy, en el BM de la calle Santa Clara se encontraba Blanca Jimenez, una voluntaria que se suma «siempre» a esta actividad. «Llevo participando desde hace diez años en este mismo supermercado, porque me pilla cerca de casa», dice Jimenez, que afirma que la Gran Recogida «es una buena iniciativa». «Todo lo que sea ayudar a gente que no llega a unos mínimos me parece que es muy importante», añade. Bajando la cuesta, y en plena calle de Rualasal, el Lupa también secunda la campaña. En la entrada, Vera y Patricia reciben a los clientes, a los que les informa de la Gran Recogida y de cómo pueden donar. Ya pasando las cajas, Alberto y Wildeliz se dedican a ordenar los productos recolectados.

Los cuatro son alumnos del centro de educación especial Juan XXIII, perteneciente a Ampros. Junto a ellos estaba su profesora, Belén Veci, que explica que el centro lleva colaborando con el Banco de Alimentos en esta campaña desde hace unos siete años. Para la responsable, este tipo de iniciativas son «muy importantes», porque muestra que personas que cuentan con una discapacidad intelectual o de desarrollo «están, de manera inclusiva, realizando una actividad que merece la pena relacionada con el voluntariado». «Son personas capaces de hacer de todo, y a través de esta campaña también nos da una visibilidad», afirma Veci. Una de las alumnas secunda las palabras de su profesora y señala que le «gusta mucho» sumarse a la Gran Recogida como voluntaria. «Es la segunda vez que participo. Estoy muy contenta, porque me gusta ayudar a otras personas», apunta Patricia.

Mientras, María Pérez se acerca hacia el lugar donde se encontraban Alberto y Wildeliz para entregarles productos, que después los voluntarios meterán en las cajas. Según opina esta clienta, «hoy más que nunca hay que ayudar a la gente, porque hay personas que lo están pasando un poquito peor». Para Pérez es un gesto que «no cuesta nada», pero que «sirve para echar una mano y ayudar al resto». Su caso es curioso porque, tal y como apuntó, ella cumple con el «kit completo»: «Ahora participo donando productos, pero años atrás he sido voluntaria en la Gran Recogida», relata.

En la calle Santa Lucía, en el supermercado Alcampo, tres alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Purísima Concepción también se han sumado a esta campaña. Para Santiago Franco es una «buena iniciativa, porque ayuda mucho a los demás». Su compañera, Daniela Gutiérrez, apunta que le hace «mucha ilusión» participar, porque así «llegan alimentos a la gente que más lo necesita». Ana López, que asentía con la cabeza, asegura que esta actividad es «muy necesaria».

Un cliente, tras donar varios alimentos, reconoce que la Gran Recogida es también «muy importante, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, pese a los políticos». «Al final, el pueblo se ayuda entre sí. Es el que está, ya se vio en la Dana y también en el resto de tragedias», valoró este hombre. Desde el Banco de Alimentos de Cantabria, su presidenta, Gema Díaz, celebra que los voluntarios le han trasladado una «sensación muy positiva y que están muy contentos con todo lo recaudado». «El sábado será el día fuerte», dice Díaz, que espera alcanzar el objetivo marcado.

Donaciones solo monetarias

Desde el Mercadona de la calle Castilla apuntan que anteriormente se llevaba a cabo la donación física, pero que en la actualidad solo se realiza en efectivo o a través de una tarjeta bancaria, con un importe mínimo de un euro en ambos casos. En las cajas de pago, el personal indica que estos días se está realizando la Gran Recogida. «Hablamos con el Banco de Alimentos y nos dijeron que a ellos les viene mejor la donación económica porque así pueden comprar según su necesidad», explican desde la cadena.