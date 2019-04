La lluvia se despide de Cantabria durante todo el fin de semana Cielo encapotado, pero ni rastro de la lluvia, este mediodía en Santillana del Mar. ÁLVARO MACHÍN Santander Viernes, 19 abril 2019, 12:34

A los hosteleros cántabros no les gustó escuchar en los informativos esa frase generalizada para todo el país de que esta Semana Santa estaría pasada por agua. Al menos no aquí. Mala cosa para atraer a los turistas. Ayer llovió en Cantabria, sí, pero el agua se despedirá hoy de la comunidad autónoma y en Aemet no la vuelven a pintar en el mapa durante todo el fin de semana.

Hoy se ha ido marchando desde primera hora y en la previsión no se incluye ni para el sábado ni para el domingo. De hecho, si se cumplen los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, el sol tendrá mañana mucho más protagonismo que las nubes. Cabezón, Torrelavega y Potes marcan las máximas de este viernes con temperaturas que oscilan entre los 20 y los 21 grados (santander se quedará en 18).

Serán, en principio, jornadas apacibles con un claro acento primaveral.