¿Magnesio? ¿Omega3? Los cántabros cada vez consumen más suplementos: guía para saber si lo estás haciendo bien

Las redes sociales, para las que somos presas fáciles; las marcas publicitarias; los nuevos estilos de vida; la cada vez mayor obsesión por lo estético o la osadía de querer llegar a la tercera edad como un chaval o chavala de 25 años nos ha llevado a un caos vitamínico que ha terminado por intoxicarnos. Las bonanzas del magnesio de bisglicinato ha monopolizado las conversaciones entre amigos y compañeros de trabajo y otros suplementos como la creatina, el Omega3 o la coenzima Q10 tienen un hueco fijo en el cajón de la cocina.

El uso indiscriminado de los suplementos alimenticios, naturales y deportivos, cada vez es mayor. Según la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, la venta de estos productos, que mueve 2.000 millones de euros en España, creció un 9% en 2023 y no tiene visos de que este aumento vaya a frenarse los próximos años, al menos a corto plazo. La propia Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi) reconoce que el año pasado las ventas en valor de complementos alimenticios solo en farmacia y parafarmacia crecieron un 8,6%, la cifra más alta de los últimos 4 años.

El consumo de suplementos está cada vez más consolidado en la sociedad española. En Cantabria, también. Pero, ¿lo estamos haciendo bien? «Lo que dice la evidencia científica es que si llevamos una dieta saludable, en principio, no debería hacer falta suplementarse, pero es verdad que ciertos nutrientes en la población que suelen estar bajos, como la vitamina D, el omega3 -porque no comemos suficiente pescado-, el magnesio o el hierro pueden ser interesantes», explica Félix Ruiloba, dietista-nutricionista con clínicas en Santander y Sarón y más de 20 años de experiencia.

Para Ruiloba el problema es que hay gente que no entiende que los milagros no existen, como tampoco hay pastilla que lo arregle todo, ni siquiera el multivitamínico. La clave, según cuenta, es una buena nutrición, ejercicio y descanso. Y teniendo esa base se puede buscar un apoyo en el suplemento, pero lo segundo no sustituye a lo primero. «Hay que informarse bien y consultar con un profesional porque tomar complementos a la ligera es peligroso. Por ejemplo, ingerir zinc de forma crónica puede tener consecuencias negativas en la salud como consumir ashwagandha si padeces de tiroides, porque está contraindicado».

En este sentido, Salena Sáinz, farmacéutica, dietista nutricionista y coach con clínica en Laredo, pone el foco en las personas que deciden autosuplementarse sin contar con el asesoramiento de un profesional. «Vivimos un gran boom de los suplementos y cada vez encontramos en consulta más pacientes con problemas de piedras en el riñón asociados a una toxicidad por un consumo excesivo», señala Sáinz.

Con la ayuda de estos dos profesionales que al cabo del año pasan consulta a miles de pacientes, hemos elaborado un listado de los suplementos alimenticios más consumidos/demandados. La voz que van a escuchar a continuación (suban el volumen de sus cascos) pertenece a la nutricionista Salena Sáinz.

Activa el sonido para disfrutar de esta experiencia Magnesio El rey de los complementos. Existen varios tipos: citrato, bisglicinato, taurato y malato. Es fundamental porque interviene en más de 300 reacciones químicas de nuestro cuerpo. Proteína de suero También se la conoce como 'whey protein'. Ideal para la recuperación muscular después de realizar ejercicio. Omega 3 Necesitamos estas grasas para fortalecer las neuronas y para otras funciones importantes, como mantener el corazón fuerte y sano. «No consumimos suficiente pescado. Es esencial para el cerebro y el corazón, para procesos inflamatorios», apunta Ruiloba. Vitamina D3 Este suplemento ayuda al cuerpo a absorber mejor el calcio y el fósforo. Es ideal para fortalecer los huesos, apoyar al sistema inmunológico y prevenir enfermedades óseas, como la osteoporosis. No solo está indicado en personas mayores. En general, hay mucho déficit. Colágeno Mejora la calidad de la piel, articulaciones y huesos, además de fortalecer el cabello y las uñas. Es mejor consumirlo tras la actividad física, para que vaya directo a las articulaciones. Creatina Mejora el rendimiento deportivo y ayuda a reponer más rápido la energía gastada. Además, mejora la memoria, la concentración y la velocidad de reacción. Es un suplemento con una clara evidencia científica. Se nota cuando se utiliza. Probióticos Mejoran la digestión y fortalecen el sistema inmune. Indicado para personas que sufren de intestino irritable. Cada uno de ellos tiene una función en el organismo: para el estreñimiento, para diarreas o para infecciones de orina, entre otras. Cada uno tiene su utilidad. Hay que tener cuidado, uno solo no vale para todo. Multivitamínicos Se recomienda tomar este complemento durante tres meses seguidos para notar los efectos, pero para muchos profesionales no es el suplemento ideal porque un nutriente puede dificultar la absorción de otro. Ashwagandha Ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y es una gran aliada para conciliar el sueño, pero no es para todo el mundo. Puede interferir con el tiroides. Coenzima Q10 Actúa como antioxidante y ayuda al cuerpo a producir la energía que necesita. Se encuentra en alimentos como vísceras (corazón, hígado), carne de res, pescado azul, aceites de soja y nueces. Hierro Ayuda a disminuir los síntomas de la anemia, como el cansancio y la fatiga, cuando los niveles de hierro en sangre son bajos. AUX STEP FOR JS

El Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, a través de su presidenta, María García del Hierro, confirma el incremento en la venta de suplementos alimenticios en las farmacias de la comunidad autónoma. «Hay una demanda clara. Los clientes acuden preguntando por productos que les ayuden en aspectos concretos, como el cansancio, el estrés, el sueño o el sistema inmunitario, sobre todo ahora que vamos hacia el invierno».

García del Hierro cree que esta demanda se debe a una mayor preocupación por la salud preventiva, «pero también por la influencia de las redes sociales, donde se difunden mensajes sobre los beneficios de determinados complementos». «Siempre recordamos que pueden ser útiles, pero deben utilizarse de forma responsable bajo el consejo profesional», apunta.

¿Qué toma Ruiloba? Dos suplementos «Están basados en una prueba analítica de test genético que me reveló posibles problemas futuros. En mi caso, riesgo de cáncer de colón y gestión de ciertas hormonas del estrés. Por ello, tomo suplementación para el sueño y probióticos».

Hay otro asunto en el que la mayoría de profesionales que se dedican a la nutrición en Cantabria coinciden: el potencial de nuestra tierra. «Aquí aún se mantiene una buena riqueza del suelo y hay posibilidad de obtener alimentos de proximidad de la máxima calidad. Si compramos al productor local cántabro, nos estaremos asegurando una serie de nutrientes que pueden estar en deficiencia en otro tipo de productos», señala Salena Sáinz. Félix Ruiloba subraya las palabras de su compañera. «En Cantabria tenemos muchas cosas buenas, buen pescado, buena carne, tenemos instaurada la cultura del paseo... Un buen estilo de vida con alimentación y y actividad física nos va a proporcionar las claves para gozar de una buena salud y esto nunca se va a poder sustituir por un buen suplemento», apunta.

El desayuno de Salena Si eres cántabro... «¿Quieres tomar proteína, probióticos, caseína, vitamina D, omega3, magnesio y antioxidantes? Solo tienes que preparar un buen desayuno. Pon en un cuenco un yogur natural o kéfir local, añade arándanos de nuestra tierra y unas nueces o castañas. Después prepara una tostada de pan de leña de masa madre (el de toda la vida) con tomate de la huerta y bonito en conserva».

Con y sin deporte de intensidad

Muchos de los suplementos que se utilizan en nutrición deportiva funcionan también para otras patologías. Por ejemplo, la creatina. No hace falta llevar tres meses tomándola para notar los efectos. En apenas unos días, el consumidor ya se siente más fuerte, menos cansado y con mayor concentración. «Es un plus de fuerza en el gimnasio, se rinde más, pero ahora se está comprobando también que este nutriente mejora la salud cerebral de ancianos y vegetarianos», explica Ruiloba, que enfatiza también los beneficios de las proteínas y el omega3: «La proteína es muy útil para aquellas personas mayores con problemas de masticación, les aporta nutrientes para evitar pérdida de masa muscular, y el omega3, que se utiliza en el deporte para la recuperación muscular, es interesante para la salud cardiovascular y cognitiva, pero también es útil para enfermedades autoinmunes».

Ampliar Foto de archivo de un entrenamiento del Racing en los Campos de Sport el pasado octubre. Roberto Ruiz Y el Racing, ¿qué suplementos consume? En el caso de los deportistas profesionales, la suplementación tiene un enfoque mucho más técnico. Se utilizan productos con base científica demostrada, siempre dentro de un plan individualizado y supervisado por el cuerpo médico y nutricional. El responsable de este departamento del Racing, Juan Carlos Llamas García, explica que los complementos más habituales de la plantilla -que trabaja con la línea de Cantabria Labs NDL Pro-health by Rafa Nadal- suelen ser proteínas de suero, electrolitos, vitamina D, omega 3, creatina o cafeína, «dependiendo de la fase de la temporada, la carga de entrenamiento y las necesidades personales». A pesar de tener una dieta excelente, los deportistas tienen demandas fisiológicas muy elevadas y periodos de recuperación muy cortos, por lo que ciertos suplementos pueden ayudar a optimizar su rendimiento y prevenir déficits. Aunque cabe destacar que no todos los deportistas de élite necesitan reforzar su dieta con pastillas, por muy naturales que sean. «En disciplinas con menor carga física o en deportistas con un control dietético impecable no es necesario. No obstante, en la mayoría de casos, algún tipo de apoyo nutricional puntual suele ser útil, sobre todo en etapas de alta exigencia o competición. Lo importante no es si se toma o no un suplemento, sino que se haga por necesidad real y con un objetivo claro», señala Llamas García.

