El convoy de la C1 en la estación de Santander, antes de su partida. DM

El máximo responsable de Renfe admite por primera vez que los trenes no funcionarán hasta 2027

Álvaro Fernández Heredia confirma un retraso de un año en la llegada de las nuevas máquinas para la red de Cercanías, previstas para principios de 2026

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

El máximo responsable de la empresa pública estatal Renfe, Álvaro Fernández Heredia, confirmó ayer lo que ya parecía evidente una vez constatados los retrasos ... en el proceso de fabricación de los nuevos trenes de Cercanías para las redes de Cantabria y Asturias: que no comenzarán a funcionar hasta 2027. Es decir, que los primeros viajeros se subirán un año después de lo prometido -y firmado- por el Ministerio de Transportes.

