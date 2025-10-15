HT Médica en el Hospital Santa Clotilde: tecnología de vanguardia y respuesta inmediata en el diagnóstico de la mama

Unidad de Imagen de la Mujer de HT Médica en el Hospital Santa Clotilde ofrece un servicio integral centrado en la salud mamaria.

En el Hospital Santa Clotilde de Santander, la Unidad de Imagen de la Mujer de HT Médica ofrece un modelo asistencial que combina tecnología de vanguardia, especialización médica y atención cercana. El objetivo es claro: proporcionar a cada paciente un diagnóstico de la mama preciso, ágil y confortable, en un entorno diseñado para transmitir confianza y bienestar.

Prevención y diagnóstico precoz: llegar a tiempo salva vidas

La detección temprana del cáncer de mama sigue siendo la herramienta más eficaz para mejorar el pronóstico y la supervivencia. Revisar las mamas de forma periódica, especialmente a partir de los 40 años, o incluso antes en caso de antecedentes familiares, es esencial para una prevención efectiva.

La Unidad de Imagen de la Mujer de HT Médica en el Hospital Santa Clotilde está orientada precisamente a esa misión: ofrecer un servicio integral centrado en la salud mamaria. Su fortaleza reside en un equipo altamente especializado y en el uso de tecnología de última generación, que permiten un enfoque diagnóstico personalizado y preventivo. Cada estudio se realiza en un espacio pensado para el confort y la privacidad, priorizando la atención humana y la tranquilidad de las pacientes.

Inteligencia artificial y tecnología 3D: precisión y rapidez

La innovación tecnológica es uno de los pilares del servicio. La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado como una herramienta de apoyo al especialista, ayudando a detectar lesiones de forma más precoz, comparar estudios previos y elaborar informes más precisos en menos tiempo. En HT Médica, se utilizan algoritmos de IA para medir de forma automática la densidad mamaria, que es un factor independiente de riesgo de cáncer de mama, y personalizar el cribado. Por otro lado, se utilizan algoritmos de análisis de la mamografía 2D y 3D como segundo lector independiente, para comparar sus resultados con el del radiólogo.

La unidad dispone de mamografía digital 3D (tomosíntesis), ecografía de alta resolución y resonancia magnética mamaria, tres técnicas complementarias que se adaptan al perfil de cada paciente.

La mamografía 3D ofrece una visión más detallada, especialmente útil en mamas densas; la ecografía permite caracterizar lesiones y resulta ideal en mujeres jóvenes; y la RMM se reserva para casos complejos o de seguimiento postquirúrgico o quimioterápico. La RMM también esta indicada en el cribado de pacientes con alta densidad mamaria o/y antecedentes genéticos o familiares de cáncer de mama.

La integración de estas pruebas proporciona una visión global y exacta de la mama, permitiendo diagnósticos más completos y decisiones médicas más rápidas y seguras.

Acto único e inmediatez: resultados en el día

Uno de los valores diferenciales de HT Médica es el concepto de «acto único», que permite realizar todas las pruebas necesarias en una misma visita, con una evaluación inmediata de la mama por parte del equipo médico.

Este modelo asistencial reduce desplazamientos, acorta los tiempos de espera y ofrece resultados en el mismo día, aportando tranquilidad y confianza a las pacientes. Además, en caso de realizarse una biopsia el análisis histológico integrado y también apoyado en IA, permite tiempos de respuesta extraordinariamente cortos, disminuyendo la ansiedad de las pacientes.

Espacios pensados para el bienestar

El diseño de la unidad responde a una filosofía clara: cuidar también el entorno emocional y la intimidad de cada paciente. Los espacios están pensados para favorecer la calma, la privacidad y el bienestar, con luz cálida, trato personalizado y procesos ágiles que crean una experiencia más humana y confortable.

El mamógrafo permite la compresión personalizada de la paciente disminuyendo el dolor que muchas veces implica la realización de una mamografía.

Atención integral y colaboración multidisciplinar

La Unidad de Imagen de la Mujer trabaja en estrecha coordinación con los distintos equipos clínicos del Hospital Santa Clotilde, garantizando una atención integral, continua y de máxima calidad. Este trabajo conjunto entre profesionales permite ofrecer diagnósticos precisos y decisiones médicas consensuadas, siempre con la paciente en el centro.

Prevención, innovación y compromiso

La filosofía de HT Médica es clara: la prevención es el camino más seguro. Acudir a los controles mamarios periódicos no es solo una revisión: es una forma de cuidarse, quererse y respetarse.

En la Unidad de Imagen de la Mujer de HT Médica en el Hospital Santa Clotilde, la prevención se une a la tecnología, la rapidez y la atención humana para ofrecer a cada mujer una experiencia inmediata, grata y de confianza.

