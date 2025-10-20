El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El hepatólogo Javier Crespo dirigirá el proyecto Cohorte Cantabria. Javier Cotera

El médico Javier Crespo asume la dirección de Cohorte Cantabria

Sustituye como director científico al inmunólogo Marcos López Hoyos, que ha liderado la iniciativa desde su puesta en marcha en 2021 y deja el cargo con el hito de los 50.000 participantes logrado

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:10

Comenta

El proyecto de investigación biosanitaria Cohorte Cantabria, a punto de llegar al hito de los 50.000 voluntarios –está en 49.969–, entrará en esta ... fase con un nuevo director científico. El médico Javier Crespo, especialista de Digestivo y exjefe de servicio de Valdecilla, cogerá el relevo del inmunólogo Marcos López Hoyos, que ha dirigido la iniciativa desde su puesta en marcha en 2021. Una vez cumplido ese mandato de cuatro años, tocaba relevo y el seleccionado ha sido uno de los profesionales involucrados en la creación de esta plataforma y que siempre ha defendido su gran potencial. «Si realmente aspiramos a avanzar hacia una medicina personalizada, y, especialmente, predictiva y preventiva, es imperativo formular preguntas, estructurar y analizar los datos aportados por nuestros participantes para contribuir al progreso del conocimiento científico», en palabras del propio Crespo.

