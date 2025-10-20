El médico Javier Crespo asume la dirección de Cohorte Cantabria

El proyecto de investigación biosanitaria Cohorte Cantabria, a punto de llegar al hito de los 50.000 voluntarios –está en 49.969–, entrará en esta ... fase con un nuevo director científico. El médico Javier Crespo, especialista de Digestivo y exjefe de servicio de Valdecilla, cogerá el relevo del inmunólogo Marcos López Hoyos, que ha dirigido la iniciativa desde su puesta en marcha en 2021. Una vez cumplido ese mandato de cuatro años, tocaba relevo y el seleccionado ha sido uno de los profesionales involucrados en la creación de esta plataforma y que siempre ha defendido su gran potencial. «Si realmente aspiramos a avanzar hacia una medicina personalizada, y, especialmente, predictiva y preventiva, es imperativo formular preguntas, estructurar y analizar los datos aportados por nuestros participantes para contribuir al progreso del conocimiento científico», en palabras del propio Crespo.

Su nombramiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. El contrato de alta dirección tendrá una duración de un año prorrogable automáticamente por periodos anuales, que corresponde tramitar al patronato del Idival. Javier Crespo, reconocido hepatólogo a nivel nacional, es director del Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Enfermedades Digestivas del Idival y fue presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva hasta el pasado junio, que fue designado su sucesor. En mayo de 2024 decidió cesar «de forma definitiva» como jefe de servicio de Digestivo de Valdecilla y se acogió a «una excedencia indefinida del hospital», ante la negativa que encontró por parte de la comisión mixta para desvincular su plaza y poder continuar solo como profesor titular de Medicina en la UC.

Reconocido a nivel internacional por su contribución en la lucha contra la hepatitis con el premio Elimination champions 2023, Crespo ha dedicado su carrera a la investigación de las enfermedades hepáticas y las hepatitis víricas. De hecho, fue nombrado por el Ministerio de Sanidad de España miembro del grupo de trabajo para diseñar y desarrollar el Plan Nacional Español para abordar la hepatitis C.

Entre sus éxitos, cabe recordar que logró que Cantabria fuera una de las primeras comunidades autónomas en administrar la terapia milagro que cambió la vida de los pacientes afectados por este virus. Y dentro de este ámbito lideró proyectos de investigación pioneros, tanto dentro como fuera de España, como el que consiguió que en 2018 El Dueso se convirtiera en la primera cárcel del mundo libre de hepatitis C.

Ahora, asumirá la dirección de Cohorte Cantabria en esta nueva etapa, en la que ya dispone de una ingente base de datos «única en España» y el primer objetivo cumplido: la captación de los 50.000 voluntarios, residentes de la comunidad entre 40 y 70 años. Una meta que ya tiene fecha para su celebración. Será el próximo 28 de octubre (19.00 horas) cuando está organizada la fiesta en el Palacio de Festivales.