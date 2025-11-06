El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Manuel Serradilla, en una imagen reciente. DM

Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»

«Está muy grave, y el pronóstico es muy malo», asegura la familia de Juan Manuel Serradilla sobre las complicaciones médicas sucesivas que ha encadenado en los últimos días

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:31

Las últimas noticias llegadas de Vietnam no son buenas. El estado de salud del vecino de El Astillero ingresado en un hospital de Saigón ha ... empeorado en los últimos días. «Está muy grave, y el pronóstico muy malo», cuenta Sara, hija de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) de 67 años, que permanece en la UCI de un hospital de aquel país tras ser ingresado de urgencia el pasado 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico.

