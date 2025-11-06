Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»

Las últimas noticias llegadas de Vietnam no son buenas. El estado de salud del vecino de El Astillero ingresado en un hospital de Saigón ha ... empeorado en los últimos días. «Está muy grave, y el pronóstico muy malo», cuenta Sara, hija de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) de 67 años, que permanece en la UCI de un hospital de aquel país tras ser ingresado de urgencia el pasado 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico.

«Los médicos que lo atienden nos dicen que, salvo una improbable mejoría, el traslado a España ya no es posible», señala la familia. Atrás quedan las aspiraciones de alcanzar la cifra de 350.000 euros recaudados por medio de un mecenazgo para sufragar los gastos de un avión medicalizado que hubiera podido traerlo de vuelta a casa. «Ahora esa posibilidad está descartada». Pero el montante del crowdfunding, que sigue sumando cifras en internet, continúa siendo necesario. «Su seguro de viaje alcanzó su límite de cobertura hace tiempo y las facturas médicas crecen día a día, a un ritmo de unos 4.000 euros diarios, por lo que necesitamos vuestra aportación para poder pagarlos», explica Sara.

«Ahora solo nos queda esperar»

La lucha se centra ahora en la UCI del hospital de la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón). «Según nos dicen los médicos que le atienden, y varios especialistas españoles que hemos consultado, el pronóstico es muy negro. Ahora mismo solo podemos esperar».

Las puntuales mejorías que había experimentado semanas atrás habían alimentado la esperanza de traerlo de vuelta a casa, algo que, según los médicos, hubiera sido conveniente porque en un estado inmunodepresivo como el suyo, «estar en contacto con un ambiente bacteriano desconocido para su sistema inmunitario, como es el de este país, no es lo más recomendable». La lucha se centró entonces en localizar un avión medicalizado capaz de suministrar servicio de diálisis durante el vuelo, algo necesario tras el fallo renal que presentó hace semanas. Se solicitó ayuda al Ministerio de Exteriores para barajar la posibilidad de fletar un avión militar; pero la familia no recibió respuesta.

Días después se localizó uno privado con un coste de 350.000 euros y las cifras del crowfunding crecieron espoleadas por la solidaridad de la gente y el impulso de figuras como el expresidente regional, Miguel Ángel Revilla o la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que hicieron un llamamiento en redes para revitalizar los donativos para alcanzar ese montante. A día de hoy, el mecenazgo suma algo más de 173.000 euros.

«La ayuda recibida de desconocidos nos hace recuperar la fe en la sociedad», agradeció Sara Serradilla en una entrevista a este periódico. «Es increíble, nos emociona muchísimo como la gente se está moviendo y ayudando. Mi padre es una persona muy querida por todos los de su alrededor, pero que personas que no le conocen o le han conocido de pasada quieran ayudar es increíble. Te hace recuperar la fe en nuestra sociedad, que es tan criticada actualmente, y darte cuenta de que, a pesar de que cuando lees las noticias parezca lo contrario, aún hay mucho amor y compasión en el mundo», se sinceró hace días.

La familia no ha comunicado hoy nada sobre el último parte médico.