Miengo sacará a concurso los humedales de Cuchía para el pastoreo

A partir de marzo de 2026, los ganaderos de Miengo que lo deseen podrán optar a emplear los terrenos de las antiguas canteras de Cuchía ... para que pasten sus animales. El Ayuntamiento abre así la oportunidad a los productores de la zona que hasta ahora y desde hace al menos dos años ven cómo un único ganadero deja pastando en los terrenos de las antiguas canteras a sus cabezas de ganado. El objetivo del Consistorio, según explica la teniente de alcalde, Elena Castillo, es sacar «unas bases en concurrencia para que cualquiera cuya actividad principal sea la ganadería pueda participar». Después, se realizará un reparto por sorteo y se comprobará que los beneficiarios cumplen con la Ley de Bienestar Animal.

El Ayuntamiento «ha comunicado ya la nueva situación prevista al ganadero que actualmente ocupa este espacio, principalmente con sus burros». El sistema de adjudicación a este particular fue decisión de Solvay, entonces concesionario de los terrenos, y el fin era regenerar la zona desde el punto de vista medioambiental dentro de un proyecto que se llevó a cabo con Seo/BirdLife y la agrupación municipal Verdes Equo -formaba parte del equipo de gobierno-.

La estrategia de restauración ambiental, desarrollada dentro de un plan de acción para la remodelación geomorfológica y el incremento de la biodiversidad, fue de carácter ambicioso e innovador y tenía como objetivo la recuperación ecológica de las antiguas canteras.

El uso de los burros y caballos permitió avanzar en la mejora del suelo, la reducción de especies invasoras y la creación de un espacio natural más equilibrado, biodiverso y sostenible.

Así fue hasta el 14 de febrero de 2024, cuando finalizó la concesión de Solvay. Después, el Ayuntamiento de Miengo y la Junta Vecinal de Cuchía pusieron los terrenos a disposición del Gobierno de Cantabria para ejecutar un nuevo plan de restauración, en esta ocasión gestionado por la empresa pública Tragsa. Financiado con los fondos europeos Next Generation, forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Cantabria, orientada a recuperar espacios naturales degradados. Durante todo este tiempo, los animales del mencionado ganadero han continuado pastando en la zona y potenciando la regeneración de los humedales.

Una vez concluya este proyecto del Ejecutivo regional y de nuevo el Ayuntamiento recepcione los humedales en marzo del próximo año, la intención clara del Consistorio es abrir la posibilidad de utilizar este fructífero suelo a todos aquellos ganaderos que lo deseen. Habrá un concurso y podrán presentarse quienes posean cabezas de ganado y quieran hacer uso de los humedales de Cuchía y, de paso, contribuir a la conservación y el mantenimiento de este espacio natural en el término municipal de Miengo con tanto significado.