Animales pastando en los humedales de Cuchía. Sara Torre

Miengo sacará a concurso los humedales de Cuchía para el pastoreo

Los ganaderos del municipio podrán optar a emplear los terrenos de las antiguas canteras para que pasten sus animales, que hasta ahora estaban siendo explotados por el mismo propietario

Sara Torre

Sara Torre

Miengo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

A partir de marzo de 2026, los ganaderos de Miengo que lo deseen podrán optar a emplear los terrenos de las antiguas canteras de Cuchía ... para que pasten sus animales. El Ayuntamiento abre así la oportunidad a los productores de la zona que hasta ahora y desde hace al menos dos años ven cómo un único ganadero deja pastando en los terrenos de las antiguas canteras a sus cabezas de ganado. El objetivo del Consistorio, según explica la teniente de alcalde, Elena Castillo, es sacar «unas bases en concurrencia para que cualquiera cuya actividad principal sea la ganadería pueda participar». Después, se realizará un reparto por sorteo y se comprobará que los beneficiarios cumplen con la Ley de Bienestar Animal.

