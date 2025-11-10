El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vehículos circulan por Sarón, en Santa María de Cayón. J. Santamaría

El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores

Ruiloba, Ruesga, Cayón y Liendo han rechazado acudir al crédito que les ofrecía Hacienda porque el problema no es de liquidez, sino que tiene que ver con la gestión o la falta de personal

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

El Ministerio de Hacienda ha apercibido a cuatro municipios de Cantabria por no cumplir con los tiempos máximos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria ... para el pago a proveedores. Entre las decenas de ayuntamientos de toda España que han recibido un tirón de orejas del departamento que dirige María Jesús Montero se encuentran Liendo, Ruesga, Ruiloba y Santa María de Cayón. En cualquier caso, por ahora no tendrá ninguna consecuencia.

