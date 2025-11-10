El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores

El Ministerio de Hacienda ha apercibido a cuatro municipios de Cantabria por no cumplir con los tiempos máximos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria ... para el pago a proveedores. Entre las decenas de ayuntamientos de toda España que han recibido un tirón de orejas del departamento que dirige María Jesús Montero se encuentran Liendo, Ruesga, Ruiloba y Santa María de Cayón. En cualquier caso, por ahora no tendrá ninguna consecuencia.

Hacienda ha publicado dos listas distintas en función de su situación. En la primera aparecen aquellos consistorios que tienen que adherirse obligatoriamente al mecanismo de pago automático. Son aquellos cuyo periodo medio de pago a proveedores superó los 60 días en los últimos seis meses de 2024, a los que el Gobierno de España les adelantará el dinero para afrontar las facturas pendientes y, posteriormente, les irá descontando esas cantidades de las entregas a cuenta que les envía mensualmente. Los cuatro afectados en Cantabria no están en ese listado, sino en un segundo –en los aquí incluidos el pago a proveedores se elevó por encima de los 90 días, pero solo en el último trimestre de 2024– en el que los aludidos pueden adherirse a este mecanismo de manera voluntaria. Y Liendo, Ruesga, Ruiloba y Santa María de Cayón han rechazado esta participación.

Según explican varios de sus alcaldes, porque no tienen problemas de liquidez, sino otro tipo de contratiempos administrativos como la falta de personal municipal para sacar adelante los expedientes o contenciosos con los contratistas.

«Hemos pagado ya cuatro millones que nos dejaron pendientes, pero después nos ha frenado quedarnos sin nuestra interventora» Francisco Viar Alcalde de Santa María de Cayón

«Pagamos cada mes, pero a veces hay discrepancias con los proveedores y la factura queda pendiente hasta que se resuelven» Jesús Ramón Ochoa Alcalde de Ruesga

«Nosotros pagamos cada mes o cada dos meses. De hecho, esta semana vamos a hacer la liquidación hasta ese mismo día», explica Jesús Ramón Ochoa, regidor de Ruesga, que, según el informe del Ministerio de Hacienda, acumulaba al cierre del ejercicio facturas por 510.314 euros con un periodo medio de pago a proveedores de 310 días. ¿A qué se puede deber? «A veces hay cuestiones de discrepancia con los proveedores y un pago puede quedar pendiente hasta que se resuelve. Cuando se llega a un consenso, se hace el ingreso», cuenta el regionalista. El avance de los datos de 2025 confirma que esa situación se ha corregido, al igual que en Ruiloba, que llegó a acumular facturas por 226.196 euros y pagaba a 96 días. Ahora, el periodo medio está muy por debajo del límite legal de un mes.

En Santa María de Cayón, a finales de año se acumulaba un pasivo de 1,8 millones de euros con un periodo medio de pago de 220 días. Allí, la situación todavía no está corregida, pero esperan resolverla pronto. El problema tiene que ver con la salida de su interventora municipal hacia un nuevo destino. «Desde que llegamos al equipo de Gobierno hemos pagado 4 millones de facturas pendientes, pero ahora llevamos unos meses sin interventora. Ya tenemos otra persona de forma provisional y creo que vamos a acabar el ejercicio bien», explica el alcalde, Francisco Viar, que avanza que los expedientes de reconocimiento extraordinario de crédito ya están preparados y solo falta que el habilitado nacional los analice y los valide.

En el caso de Liendo, no solo no está logrando corregir los problemas detectados por el Ministerio de Hacienda, sino que el periodo medio de pago a proveedores se está incrementando. Ha pasado de los 158 días del último trimestre de 2024 –con 677.398 euros en facturas pendientes– a los 258 días a junio de este año.

En el caso de los principales ayuntamientos de la comunidad autónoma, no presentan grandes problemas. La capital lo tiene en ocho días, Torrelavega en 28 y estabilizado a lo largo de los últimos trimestres, Castro Urdiales en 29 y Camargo en 26, frente a la media de los municipios cántabros de 14 días.