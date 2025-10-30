El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Prisioneros republicanos en el campo de reclusión que se creó en agosto de 1937 en las Caballerizas de La Magdalena. Biblioteca Nacional de España

El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria

El Gobierno central inicia el procedimiento para reconocer al que considera «el primer campo de concentración del franquismo en el país»

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:09

Comenta

La Magdalena será el primer Lugar de la Memoria de Cantabria. Esa es al menos la intención del Gobierno de España, que ya ha iniciado ... el expediente administrativo de esta fórmula de reconocimiento que se contempla dentro de la nueva Ley de Memoria Democrática para catalogar aquellos espacios con especial relevancia en este ámbito. De esta manera, el lugar que albergó el que consideran el primer campo de concentración del franquismo en España se sumará a un inventario en el que ya aparecen otros 31 puntos de todo el país. Lugares a los que se quiere otorgar una función conmemorativa y didáctica «por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos».

