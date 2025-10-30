El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria

La Magdalena será el primer Lugar de la Memoria de Cantabria. Esa es al menos la intención del Gobierno de España, que ya ha iniciado ... el expediente administrativo de esta fórmula de reconocimiento que se contempla dentro de la nueva Ley de Memoria Democrática para catalogar aquellos espacios con especial relevancia en este ámbito. De esta manera, el lugar que albergó el que consideran el primer campo de concentración del franquismo en España se sumará a un inventario en el que ya aparecen otros 31 puntos de todo el país. Lugares a los que se quiere otorgar una función conmemorativa y didáctica «por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos».

Según las fuentes históricas, en las Caballerizas del Palacio de La Magdalena, el régimen franquista puso en marcha en agosto de 1937 –en el momento en que las tropas sublevadas entraron en Santander– un campo de reclusión con capacidad para 600 personas que, como apuntan diversos estudios, pudo llegar a congregar a más de 1.600 cautivos. La recuperación de la memoria de aquellos presos políticos fue lo que llevó al colectivo Héroes de la República a solicitar a la entonces delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, el envío de una petición formal al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para activar el proceso la pasada primavera. Ese procedimiento, al que ya en aquel momento se aportó la documentación requerida, lo ha impulsado ahora el actual responsable de la Delegación, Pedro Casares, que el pasado 24 de septiembre remitió una carta al secretario de Estado, Fernando Martínez, con la solicitud oficial.

«Considero de suma importancia que tratemos entre todos de acelerar la tramitación de este bien porque, como sabes, cumple con todo lo que requiere la Ley de Memoria», apunta el socialista en la misiva, en la que defiende que es «muy importante que las generaciones más actuales conozcan nuestra historia». Además del de Caballerizas, existieron en Santander otros campos del franquismo, como el que se improvisó en la plaza de toros. También se levantaron espacios de este tipo en Torrelavega, Laredo, Santoña y Castro.

El lugar se utilizó a partir de agosto de 1937 y llegó a albergar a 1.600 cautivos. Hubo otros espacios de este tipo en Torrelavega, Laredo, Santoña y Castro

Las claves ¿Qué es un Lugar de la Memoria? Aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática.

¿Cómo es el trámite? Puede iniciarlo cualquier agente que se considere concernido. Lo tramita la Dirección General del Ministerio y tiene que salir a información pública, para recibir alegaciones. Entre ellas, del municipio en el que se ubica el espacio en cuestión.

¿Cuántos existen ya en España? El inventario cuenta actualmente con 31 espacios en todo el país. Aparecen el Valle de Cuelgamuros, la ciudad de Guernica y la Puerta del Sol, donde se ubicó la Dirección General de Seguridad del franquismo.

¿Quién lo promueve? El colectivo Héroes de la República y Eugenia Gómez de Diego como delegada del Gobierno enviaron la primera documentación en primavera. Ahora, el Ministerio ha concluido la elaboración de la propuesta a iniciativa de su sucesor, Pedro Casares.

La intención del Ministerio es que mañana, viernes, coincidiendo con el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura franquista, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el anuncio con el que arrancan los preceptivos trámites de información pública y de audiencia a los particulares directamente afectados. La norma establece que también deberá participar en este proceso el ayuntamiento «en cuyo término municipal radique el lugar». En este caso, Santander, cuya relación con la Ley de Memoria Histórica ha sido conflictiva por su negativa a cambiar los nombres de las calles con denominación franquista hasta que intervino la Fiscalía.

A cuenta de este asunto, en las últimas semanas se ha producido un nuevo enfrentamiento público entre el Gobierno de España, que ha declarado Lugar de la Memoria la Real Casa de Correos, actual sede de la Comunidad de Madrid, y la institución que dirige Isabel Díaz Ayuso, que se niega a la inclusión del edificio en el listado y a colocar una placa conmemorativa en su fachada. En el caso del edificio de la Puerta del Sol, sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, el Ministerio dio el visto bueno al expediente sin el acuerdo del lugar en el que se ubica y desde que el anuncio salió a información hasta que se validó, transcurrió cerca de un año.

Anterior intento

No es la primera vez que se intenta desde Cantabria impulsar un expediente para crear un Lugar de la Memoria en la comunidad. El pasado mes de abril, el PSOE llevó al Parlamento autonómico una iniciativa en la que reclamaba al Ejecutivo promover que el túnel de La Engaña, que se construyó en parte gracias a la mano de obra de presos políticos –varios de ellos murieron por las condiciones penosas–, también tuviera este reconocimiento. La iniciativa decayó con los votos del PP –entendió que este tipo de debates no aportan nada a la sociedad actual– y de Vox.