La presidenta de Cantabria entrega el reconocimiento a Chato de los Bueys.

La presidenta de Cantabria entrega el reconocimiento a Chato de los Bueys. Luis Palomeque

Modesto Chato, Hijo Adoptivo de Cantabria: «Soy cántabro porque llevo dentro esta tierra y su cultura»

El presidente y fundador de Unate ha visto reconocido su trabajo «generoso, visionario y constante» en un acto celebrado en el Palacio de Festivales en el que ha estado arropado por familia, amigos y autoridades. «Me siento feliz, cuidado y respetado»

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

Con un discurso hecho de frases cortas pero con esa mirada larga que le dan sus 90 años de vida y su compromiso social, Modesto Chato de los Bueys ... (Becerril de Campos, Palencia, 1935) ha recibido este sábado a mediodía el título de Hijo Adoptivo de Cantabria. «Soy cántabro porque llevo dentro esta tierra y su cultura. Me siento cántabro porque la mayoría de mis ya más de 90 años están anclados a esta región que me ha dado tanto. Soy cántabro porque, como no podía ser de otra manera, he intentado devolver a esta tierra una parte de lo que me ha entregado», ha dicho el fundador y presidente de Unate, la Universidad Permanente de Cantabria, una entidad que ha trascendido los fines meramente educativos para convertirse en un lugar que hace comunidad. Entre aplausos y alguna que otra lágrima, emocionado y acompañado por familia, amigos y autoridades, Chato de los Bueys ha recibido el medallón de cordón blanquirrojo que le ha impuesto la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, en un acto sobrio en las formas pero cargado de palabras y gestos emotivos.

