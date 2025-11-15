Modesto Chato, Hijo Adoptivo de Cantabria: «Soy cántabro porque llevo dentro esta tierra y su cultura»

Con un discurso hecho de frases cortas pero con esa mirada larga que le dan sus 90 años de vida y su compromiso social, Modesto Chato de los Bueys ... (Becerril de Campos, Palencia, 1935) ha recibido este sábado a mediodía el título de Hijo Adoptivo de Cantabria. «Soy cántabro porque llevo dentro esta tierra y su cultura. Me siento cántabro porque la mayoría de mis ya más de 90 años están anclados a esta región que me ha dado tanto. Soy cántabro porque, como no podía ser de otra manera, he intentado devolver a esta tierra una parte de lo que me ha entregado», ha dicho el fundador y presidente de Unate, la Universidad Permanente de Cantabria, una entidad que ha trascendido los fines meramente educativos para convertirse en un lugar que hace comunidad. Entre aplausos y alguna que otra lágrima, emocionado y acompañado por familia, amigos y autoridades, Chato de los Bueys ha recibido el medallón de cordón blanquirrojo que le ha impuesto la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, en un acto sobrio en las formas pero cargado de palabras y gestos emotivos.

Cántabro por todos los costados, «y a pesar de todo ello, y también por todo ello», un «migrante y un viajero», Chato ha pronunciado un hermosísimo discurso en la sala María Blanchard del Palacio de Festivales, un discurso en el que ha evocado los paisajes de la planchada de Astillero, de Corbán o de la santanderina plaza Porticada, a donde se escapaba para disfrutar la de 9ª Sinfonía de Beethoven dirigida por Ataúlfo Argenta; una provincia que, en parte, ya no existe más que en la memoria de quienes la vivieron. Pero las palabras de Chato también han remitido a la Cantabria del presente (y del futuro) que él ha ayudado a construir a través de Unate, universidad que está a punto de cumplir cinco décadas ya. «Soy lo que soy, en buena medida, gracias a ella».

En un discurso generoso -«soy lo que ustedes me han ayudado a ser»- no ha querido olvidarse de su mujer y gran valedora, Pilar Carral; sus hijas, Pilar y Marta, y sus nietos Mateo, Malena y Manuel, «que son la esperanza del futuro». «Rituales como los de hoy son importantes. Es necesario que Cantabria muestre orgullo por su gente. Porque hoy no estamos reconociendo a quien les habla sino abrazando a la gente mayor de toda Cantabria», ha celebrado Chato ante el público.

Hacía cerca de tres décadas que Cantabria no engrosaba su lista de Hijos Adoptivos, la más alta distinción que otorga la autonomía a una persona nacida fuera de su territorio. En virtud de la Ley 2/1987 sobre honores y reconocimientos, el Gobierno a decidido inscribir el nombre de este palentino llegado a la región con apenas 9 años en la historia oficial de la comunidad. Lo ha hecho en mayúsculas. Con el título -propuesto por El Diario Montañés, el Ateneo de Santander, la Asociación Eulalio Ferrer, el Centro Gallego, el Colegio de Economistas, la Fundación Gerardo Diego, la Asociación Cántabra de Genealogía y la Real Academia de Medicina de Cantabria- se ha querido reconocer «el trabajo generoso, visionario y constante de un hombre que ha dejado huella en la educación y la cultura de Cantabria», ha dicho la presidenta, María José Sáenz de Buruaga. «Estas benditas tierras de Cantabria jamás olvidará su servicio y le llevarán siempre en el corazón», ha cerrado su intervención no sin antes repasar la huella de Chato en una región que le corresponde con este honor, y también de reconocer su «constancia, resistencia, sentido de la responsabilidad y capacidad de inspirar confianza con el ejemplo».

Su trayectoria también ha sido detallada por Ángel Pazos. El catedrático y exrector de la Universidad de Cantabria ha reconocido el espíritu, la versatilidad y la «inquietud social» de Chato, con quien estrechó su relación en sus años en el Rectorado. Chato, ha destacado Pazos, ha dibujado un mapa que incluye y reivindica a las personas mayores y eso, en parte, es porque pertenece a la categoría de personas que tienen «visión de futuro». Ya la tuvo en 1978, cuando sembró la semilla de la por entonces conocida como formación de la tercera edad, que ha pasado de 150 a 8.000 alumnos, y que mantiene hoy en día.

Porque a Modesto Chato no le faltan los proyectos, las ideas, las ganas. Lo ha contado él mismo en su discurso: «Tengo que decirles que este título de hijo adoptivo de Cantabria, que con tanto orgullo mostraré, no me jubila. Todo lo contrario. Soy consciente de que ya no tengo ni la energía ni la velocidad de hace unos años, pero sí la misma convicción y la misma ilusión que entonces. Bueno… y la misma insistencia», ha querido aclarar por si quedaba alguna duda.

El homenajeado se ha despedido declarándose «feliz, cuidado y respetado». Y con un verso de José Hierro, nombrado Hijo Adoptivo de Cantabria en 1982. «Nadie pudo, ni puede, ni podrá por los siglos de los siglos, arrebatarme tanta felicidad». Tras el aplauso generalizado lo siguiente que ha recibido Chato ha sido el abrazo emocionado de su mujer, Pilar Carral.