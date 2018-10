Mouro dice que Hacienda no valora si la adjudicación de los conciertos a La Campa fue legal Vetusta Morla, en plena actuación este verano en los conciertos de La Campa. / Roberto Ruiz La empresa de Guillermo Vega insiste en que presentará una demanda en los tribunales DM Miércoles, 17 octubre 2018, 08:09

Mouro Producciones, la empresa que durante diez años organizó los conciertos en la campa de La Magdalena y que este último año vio cómo la adjudicación recaía en la UTE La Campa, cree que el Tribunal de Recursos Administrativos -órgano dependiente del Ministerio de Hacienda- no ha entrado a juzgar el caso y que el hecho de que no haya admitido su recurso a dicha adjudicación se debe únicamente a cuestiones de procedimiento. «Inadmite el recurso -dijo ayer Mouro Producciones a través de un comunicado- por una interpretación de la Disposición Transitoria Primera 1 y 4 de la nueva Ley de Contratos, por entender que, para pronunciarse sobre este recurso, el valor estimado del contrato debiera ser de 5.225.000 euros, al haberse iniciado el expediente de contratación con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público». Es decir, Mouro entiende que el Tribunal (órgano al que puede acudir cualquier empresa que se presente a una licitación oficial y se considere perjudicada por la decisión que se adopta) no entra a juzgar si el Ayuntamiento de Santander actuó de acuerdo a la legalidad al conceder la licencia de ocupación del recinto de La Magdalena a la UTE La Campa.

Además, Mouro Producciones recuerda que, al margen de este recurso ante el órgano dependiente de Hacienda, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado, que lo admitió a trámite el pasado mes de julio, requiriendo al Ayuntamiento de Santander para que aportase el correspondiente expediente administrativo. «Recibido el expediente, se está preparando, dentro del plazo otorgado a efecto, la correspondiente demanda, que será presentada en tiempo y forma.