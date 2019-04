Movellán: «El domingo los ciudadanos volverán a dar las llaves de España al PP» Diego Movellán, candidato del Partido Popular al Congreso por Cantabria. / Roberto Ruiz «Los presupuestos fallidos de Sánchez decían un 'no es no' a Torrelavega, decían un 'no es no' a Cantabria», asegura DM | AGENCIAS Santander Jueves, 25 abril 2019, 10:30

El candidato del PP al Congreso por Cantabria, Diego Movellán, ha asegurado que en las elecciones generales del próximo domingo los ciudadanos «volverán a dar las llaves de España al Partido Popular».

Movellán se ha pronunciado así este miércoles, en un acto público en Torrelavega, en el que ha estado acompañado de varios candidatos al Congreso y al Senado por el PP, así como de la candidata de este partido a la Alcaldía de Torrelavega, Marta Fernández-Teijeiro.

El aspirante al Congreso ha reconocido que ésta no ha sido una campaña fácil. «Cuando empezaba, no niego que sabíamos que nos enfrentábamos a una de las campañas más duras para el Partido Popular», ha dicho, asegurando que, sin embargo, «las cosas han cambiado», y «hoy, cuando quedan dos días, lo puedo decir alto y claro: en Torrelavega, en Cantabria y en España, el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones».

El candidato ha afirmado que si el próximo domingo los ciudadanos «van a volver a entregar las llaves de España, del futuro de España» al PP, es porque se trata de «un partido serio, moderado; un partido que cuando las cosas han ido mal hemos tenido soluciones».

Un panorama muy diferente al que representa el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, cuya gestión se ha notado especialmente en Torrelavega y su comarca, según Movellán.

«La primera vez que Sánchez tuvo la responsabilidad de aprobar unos Presupuestos de Estado, lo primero que hizo fue borrar a Torrelavega y a toda la comarca del mapa», ha denunciado, recordando que esos «presupuestos fallidos de Sánchez decían un 'no es no' a Torrelavega, decían un 'no es no' a Cantabria, con algo tan importante como el plan de reindustrialización que necesita Torrelavega».

Una política la de Sánchez que es «consecuencia de los pactos con el independentismo», ha señalado Movellán, apuntando que en estos nueve meses los españoles han visto «de lo que es capaz Pedro Sánchez por mantenerse unos minutos más en el gobierno de España», un «presidente que es capaz de vender nuestro país en manos de quienes quieren destruir España».

Por todo ello, Movellán ha asegurado que tanto Torrelavega, como Cantabria, como España dirán a Sánchez «basta ya» en las urnas el próximo domingo.