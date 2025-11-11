Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años

Julio Fernández Gómez, conocido como Julio de Las Fraguas, ha fallecido este martes a los 72 años de edad tras una vida poniendo banda sonora ... a las verbenas, romerías y demás saraos en cada rincón de Cantabria. Rumbas, rancheras, pasodobles, sevillanas, baladas... Micrófono en mano, Julio colocaba sus dos altavoces detrás y cantaba todo lo que se le pusiera por delante con su himno personal, 'La banda del coche rojo', como canción estrella. Allá donde iba, llenaba. De hecho, la música le acompañó casi hasta el final de sus días, ya que a menor ritmo pero siguió cantando hasta hace apenas dos meses, cuando su estado de salud empeoró por una enfermedad.

Julio dedicó su vida a la música, los últimos 30 años de forma profesional. Su día a día giraba en torno a ella con su casa natal en Las Fraguas (pueblo que inspiró su nombre artístico) acondicionada a modo de estudio, donde componía sus propias canciones, después trasformadas en discos que vendía al terminar sus actuaciones y tenía «cantidad de aparatos» para poner a punto cada una de sus letras. No se le resistía nada: fiestas populares, bodas, actuaciones municipales de los ayuntamientos, encuentros de amigos, fiestas regionales y cualquier lugar en el que hiciese falta un «animador nato», como le describen desde su entorno más cercano.

Julio era un habitual en cualquier fiesta y romería. Julio llevaba toda su vida unido a la música y los últimos 30 años dedicado a ella de manera profesional.

El gusanillo por la música le despertó en su juventud, al final de la década de los 60, cuando se mudó a Madrid para aprender el oficio de linotipista en los talleres del Boletín del Estado. En la capital empezaría a hacer sus primeros pinitos con el grupo de amigos que formó en los meses en los que vivió allí. Como siempre había querido, y una vez aprendido el oficio, volvió a su Cantabria natal para trabajar en los talleres de El Diario Montañés, en la antigua sede de la calle Moctezuma. En esta casa desarrolló su vida laboral hasta su jubilación como linotipista y repartidor de periódicos, aunque también trabajó en la Hoja del Lunes cuando era el único diario autorizado a tener edición el primer día de la semana.

Con su carácter jovial, fiestero y amable se ganó el sitio en muchos pueblos cántabros y otros tantos del norte de Palencia, donde conoció a su mujer Tamara, quien participaba con el piano en las actuaciones. Julio, que también se atrevía con la guitarra clásica, era además «un sabio y entendido de los vinos», «demasiado generoso» y, sobre todo, «un especialista en levantar la fiesta», cuentan sus más allegados. Le daba igual cantar a ras de suelo, encima de una grúa o sobre un escenario; con ese carácter tan «singular y de artista» se «metía a todos en el bolsillo».

El año pasado recordaba en un reportaje en El Diario Montañés su actividad frenética en el mes de agosto, temporada alta para los artistas y momento que reservaba ya en sus vacaciones cuando trabajaba como linotipista para dedicarse de lleno a lo que más le gustaba. «Es mi mes fuerte del año, cuando aprovecho bien el tirón y las ganas del público de salir a la calle y no volver pronto a casa», explicaba en este periódico.