El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julio de Las Fraguas en una de sus actuaciones de la temporada de verano. DM

Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años

El conocido artista cántabro y linotipista jubilado de El Diario Montañés llevaba más de 30 años amenizando cada fiesta y romería de la región

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

Julio Fernández Gómez, conocido como Julio de Las Fraguas, ha fallecido este martes a los 72 años de edad tras una vida poniendo banda sonora ... a las verbenas, romerías y demás saraos en cada rincón de Cantabria. Rumbas, rancheras, pasodobles, sevillanas, baladas... Micrófono en mano, Julio colocaba sus dos altavoces detrás y cantaba todo lo que se le pusiera por delante con su himno personal, 'La banda del coche rojo', como canción estrella. Allá donde iba, llenaba. De hecho, la música le acompañó casi hasta el final de sus días, ya que a menor ritmo pero siguió cantando hasta hace apenas dos meses, cuando su estado de salud empeoró por una enfermedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  3. 3

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  4. 4

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  5. 5

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  6. 6

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  7. 7

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  8. 8

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  9. 9

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  10. 10

    Las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander ya están en marcha en Campogiro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años

Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años