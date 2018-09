Los municipios piden colaboración para hacer las obras de saneamiento Un vecino señala los vertidos fecales que van directamente al mar en el barrio de La Rivera, en Cicero. / Alberto Aja Algunos regidores y ediles se declaran «sorprendidos» ante las declaraciones de la vicepresidenta en las que les urge a terminar actuaciones pendientes MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Miércoles, 5 septiembre 2018, 08:05

El Gobierno de Cantabria urgió el pasado lunes a los ayuntamientos a dar preferencia a las obras de saneamiento de carácter municipal e informó de que hay 707 actuaciones en esta materia de competencia exclusiva de los Consistorios que están pendientes y con un presupuesto asignado de 131 millones de euros. «Son proyectos menos vistosos que otros, pero de carácter prioritario», dijo la vicepresidenta regional. Las palabras de Eva Díaz Tezanos causaron «sorpresa» en algunos regidores y ediles de los municipios afectados, quienes aseguraron que no «pueden actuar unilateralmente» y pidieron más colaboración al Ejecutivo para la consecución del plan de saneamiento regional que permitiría el 100% de la depuración de las aguas residuales.

Martín Chaves, concejal de IU-Ganemos en San Vicente de la Barquera, que gobierna en coalición con el PSOE y PRC, se mostró «sorprendido» por las declaraciones de la vicepresidenta, al considerar que «la ejecución de los proyectos de saneamiento son de competencia regional, ya que por su elevado coste tan solo lo puede acometer el Gobierno de Cantabria con ayudas del Estado y de Europa, como se ha venido realizando hasta el momento» y citó dos pueblos que, «a día de hoy, siguen vertiendo sin depurar a la ría», a pesar de estar dentro del Parque Natural de Oyambre.

«En San Vicente de la Barquera, cuyo territorio se encuentra en su mayor parte dentro del Parque Natural, aún hay bastantes pueblos sin saneamiento, como es el de Los Llaos, considerado uno de los lugares mas sensibles de este espacio protegido, y el de Gandarilla, que sigue vertiendo sin depurar sus aguas residuales a un río que terminan en la ría de San Vicente, situación que también se padece en otros pueblos como Santillán-Boria o el Hortigal».

En la misma línea, el alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín (PRC), señaló que «no son obras que se puedan hacer unilateralmente. Tenemos un plan de saneamiento que contempla unas actuaciones que no solamente dependen de nosotros y hay que pagarlas a medias». «En nuestro municipio tenemos problemas, pero se han solicitado obras a la Consejería y no teníamos constancia de la concesión de un presupuesto», aseguró Lavín.

En Torrelavega se acaba de aprobar el presupuesto municipal, que incluye varias actuaciones de saneamiento por valor de un millón de euros, que se acometerán en el entorno de Campuzano y de San Ramón, carentes de saneamiento. «Nos hemos adelantado, tenemos los proyectos redactados y en octubre se podrán licitar los trabajos», informó el concejal de Economía y Hacienda, Pedro Pérez Noriega. «Son obras que no se ven porque van bajo suelo, pero son muy necesarias, aunque afectan a poca población», señaló el concejal.

El alcalde de Suances, el socialista Andrés Ruiz Moya, anunció que hay un obra de saneamiento ya adjudicada, que se financiará en un 60% por la Consejería y un 40% por el Ayuntamiento. Se trata de un proyecto con cuatro actuaciones en Hinojedo, Cortiguera, Suances y Ongayo. «Vamos haciendo pequeñas y medianas actuaciones, directa o indirectamente en colaboración con el Gobierno regional», señaló. «También iremos eliminando poco a poco las simas del municipio que tragan residuos y son de gran envergadura. A los ayuntamientos se nos ha obligado a canalizar basuras a estas simas», explicó. «Iremos erradicándolas, pero ya digo que poco a poco».

En Castro Urdiales, su alcalde, Ángel Díaz-Munío (Castroverde), fue escueto en la respuesta facilitada a este periódico acerca de obras de saneamiento de competencia municipal que estén pendientes. En este sentido, el regidor se limitó a señalar que en su localidad tienen «muchos problemas de saneamiento para lo que hay previsto comenzar algunas obras, pero no quiero entrar en más detalle».