Ningún municipio de Cantabria está entre los 120 más ricos del país
Bezana se mantiene como el Ayuntamiento con mayor renta per cápita en la región. Santander se sitúa por encima de ciudades similares como Valladolid, Gijón o La Coruña
DANIEL MARTÍNEZ Santander Jueves, 18 octubre 2018, 16:49

Por cuarto año consecutivo, Santa Cruz de Bezana se coloca en cabeza de la lista de los municipios más ricos de Cantabria. O mejor dicho, las personas que viven en esta localidad son las que tienen unos ingresos más elevados, por encima de los 30.000 euros anuales. Así lo confirma el informe que acaba de hacer público el Ministerio de Hacienda en el que se recoge la renta media de todos los ayuntamientos con más de 1.000 habitantes a partir de las declaraciones de IRPF del último ejercicio completo, el de se entregó en 2017.

Según esta estadística, cada uno de los 7.753 bezaniegos que hicieron la declaración ingresó de media -unos por encima de esa cantidad y otros por debajo- 30.432 al año, una cifra que supera las de Castro Urdiales (29.864), Santander (28.233), Ribamontán al Mar (27.413) y Piélagos (26.999). Con la única excepción de Liendo, que en esta ocasión se cae del 'top cinco', son los mismos que han ocupado los primeros puestos del ranking regional desde 2013, cuando el departamento que dirige María Jesús Montero, entonces en manos de Cristóbal Montoro, comenzó a dar a conocer estos datos.

EL RANKING DE MUNICIPIOS MUNICIPIO RENTA BRUTA (EUROS) 1 Santa Cruz de Bezana 30.432 2 Castro Urdiales 29.864 3 Santander 28.233 4 Ribamontán al Mar 27.413 5 Piélagos 26.999 6 Liendo 26.969 7 Argoños 24.969 8 Marina de Cudeyo 24.683 9 Camargo 24.355 10 Villaescusa 24.339 11 Suances 24.234 12 Guriezo 23.925 13 Miengo 23.922 14 Limpias 23.780 15 El Astillero 23.647 16 Mazcuerras 23.605 17 Ribamontán al Monte 23.584 18 Campoo de Enmedio 23.518 19 Medio Cudeyo 23.306 20 Bárcena de Cicero 23.303 21 Polanco 23.227 22 Reinosa 23.186 23 Santillana del Mar 23.053 24 Corrales de Buelna 23.046 25 Colindres 23.040 26 Reocín 22.717 27 Laredo 22.671 28 Santoña 22.497 29 Torrelavega 22.462 30 Penagos 22.459 31 Entrambasaguas 22.366 32 Santa María de Cayón 22.174 33 He. de Campoo de Suso 22.140 34 Puente Viesgo 21.894 35 Cabezón de la Sal 21.847 36 Castañeda 21.684 37 Ampuero 21.674 38 Liérganes 21.441 39 Arnuero 21.219 40 Cartes 21.157 41 Noja 20.991 42 Voto 20.987 43 Hazas de Cesto 20.974 44 Meruelo 20.966 45 San Felices de Buelna 20.929 46 Comillas20.906 47 Santiurde de Toranzo 20.517 48 San Vicente de la Barquera 20.430 49 Riotuerto 20.369 50 Alfoz de Lloredo 20.359 51 Bareyo 20.272 52 Ramales de la Victoria 20.109 53 Ruente 19.304 54 Potes 19.184 55 Villafufre 18.722 56 Solórzano 18.626 57 Arenas de Iguña 18.478 58 Selaya 18.421 59 Corvera de Toranzo 18.324 60 Valdáliga 18.310 61 Cillorigo de Liébana 18.255 62 Val de San Vicente 18.006 63 Molledo 17.925 64 Rionansa 17.638 65 Villacarriedo 17.351 66 Cabuérniga 16.958 67 Soba 12.815

«Que estemos arriba no quiere decir que todos los que vivimos aquí seamos ricos. Hay familias que lo pasan mal y precisamente esas son los que más nos preocupan. Es verdad que la media es elevada por la llegada en los últimos años de vecinos de alto poder adquisitivo a zonas de urbanizaciones como Soto de la Marina», apunta su alcalde, Joaquín Gómez. La urbanización de este municipio en la década de los noventa, junto a su cercanía a la capital y las buenas comunicaciones, ha catapultado al municipio. Ese mismo motivo sirve para explicar, por ejemplo, el caso de Piélagos.

La región ocupa la quinta posición a nivel nacional, aunque no se incluyen datos de Navarra y el País Vasco

La potencia de los más ricos permite a Cantabria estar en el grupo de los privilegiados de España con una renta media de 24.137 euros. A quien le parezca muy alto hay que decirle que tiene algo de razón. Aquellas personas con menores ingresos no tienen la obligación de hacer la declaración de la renta, por lo que los datos, aunque son válidos en términos comparativos y son una buena referencia, están un tanto distorsionados. Así, la región está muy lejos de la Comunidad de Madrid (34.272) y Cataluña (29.541), donde por su dinamismo económico los sueldos son notablemente más altos, pero juega en la misma liga que la tercera y cuarta clasificada, Islas Baleares y Asturias. Por razones históricas, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía vuelven a estar en el vagón de cola. Esa quinta posición sobre el papel es en realidad la sexta, ya que el País Vasco tiene una hacienda propia y no está incluida en este informe. En cualquier caso, es la misma que ha ocupado desde que comenzó la crisis. Eso sí, en los últimos cuatro años el crecimiento de los ingresos de los declarantes creció a un menor ritmo, al 3,52% frente al 5,84% español. Son dos puntos menos que la media española.

La parte negativa es que la región no logra meter a ningún municipio -Bezana es el 126- entre los 120 del país con una renta bruta más alta, donde madrileños y barceloneses ganan por goleada. Negativa, o quizás no tanto. El hecho de que la comunidad autónoma tenga una buena posición en términos generales y sus municipios puestos más discretos también denota que la diferencia entre las localidades aquí es menor. Es decir, que el grado de desigualdad no es tan grande.

24.989 Fue la renta bruta media de los cántabros en el último ejercicio, un 3,5% MÁS QUE HACE CUATRO AÑOS. lA MEDIA NACIONAL SE SITÚA EN 25.950

No pensarán lo mismo en Soba. Si Bezana es la cara, este municipio es la cruz y sus habitantes son los que tienen una menor renta de Cantabria. Allí, declaran de media menos de la mitad. Concretamente 12.815 euros. El año pasado, ante este mismo informe, su alcalde explicaba que se debía sobre todo a la menor cuantía de las jubilaciones del mundo rural. «Cualquier trabajador por cuenta ajena que viva en una ciudad puede tener una pensión de 1.000 euros y aquí no llegan a 700. O incluso menos», afirmaba su alcalde, Julio Fuentecilla. Por eso la mayor parte de los municipios con poco peso del sector servicios y donde la actividad económica es primordialmente primaria -zonas agrícolas y ganaderas- están en la parte baja.

Soba cierra el ranking autonómico. En la parte baja de la tabla están las zonas más rurales

Otra prueba es que, según los expertos, «existe una relación directa entre renta y tamaño de la localidad». Se pueden producir excepciones cuando el lugar, aunque sea pequeño, tiene una especialización productiva fuerte. Es por ejemplo lo que sucede -o sucedía- en muchas zonas mineras o alrededor de la central térmica de Garoña (Burgos). Una zona poco poblada y rural tiene un foco industrial muy potente que eleva la renta de los vecinos. Eso no se da ni en Soba ni en el resto de municipios que le siguen en la parte baja de la clasificación: Cabuérniga (16.958 euros de media por contribuyente), Villacarriedo (17.351), Rionansa (17.351) y Molledo (17.925). Allí, se consuelan con que el coste de la vida en los pueblos también es menor, con menos dinero se puede hacer más y los servicios suelen ser más baratos.

Las grandes ciudades

Liendo, Argoños, Marina de Cudeyo, Camargo y Villaescusa también están entre los 10 municipios más ricos de Cantabria, pero para encontrar a Torrelavega, la segunda ciudad de la región, hay que bajar hasta el puesto 29. La explicación más lógica, según los expertos, es su tasa de paro, porque la renta que tiene una persona que está cobrando un subsidio es menor que la de un asalariado. Según Hacienda, los torrelaveguenses ingresaron de media 22.462 euros, 8.000 menos que los de Bezana. Otro factor es la pérdida de habitantes y el proceso de envejecimiento que ha sufrido a lo largo de la última década.

Ese problema también lo tiene la capital (28.233 euros), pero precisamente el 'efecto capitalidad', que hace que albergue la mitad de la actividad económica, funciona como corrector. De hecho, Santander puede presumir de datos más positivos que otras capitales de provincia o ciudades similares como Valladolid (26.792), Gijón (26.261), Zaragoza (27.294), Sevilla (28.019), Santiago de Compostela (27.926) o La Coruña (28.055). En la estadística no aparece Bilbao -de nuevo por el régimen especial vasco-, pero sí Oviedo, que con 28.581 euros de renta per cápita es la única localidad de más de 100.000 personas que la supera en el norte de España.