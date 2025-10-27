El nuevo ramal de Torrelavega soporta 19.500 vehículos al día

El nuevo ramal de continuidad de la A-67 a su paso por Torrelavega, el falso túnel que se ha construido para que esta autovía y ... la A-8 dejen de compartir trazado a su paso por la ciudad y poner fin así a los habituales problemas de tráfico en fechas clave, ha soportado una media de 19.500 vehículos al día. En concreto 19.473, de los cuales 1.369 corresponden a vehículos pesados. Es la estadística que arrojan las estaciones de medición de aforos durante los dos primeros meses de funcionamiento de este tramo de 2,5 kilómetros que une Barreda y Sierrapando.

Por ahora, el Ministerio de Transportes dispone solo de la información sobre los usos de la carretera durante julio y agosto, coincidiendo con la temporada alta del verano, por lo que habrá que esperar a que se publiquen nuevos datos para comprobar la evolución. En concreto, durante julio –entre su inauguración el día 21 tras seis años de obras y durante las diez jornadas siguientes– circuló una media de 13.077 vehículos, frente a los 25.869 de agosto. Porque ese mes llegan a Cantabria más turistas, porque los conductores tardaron algunas semanas en conocer este nuevo tramo... O por ambas cosas.

¿Qué implica esta estadística? Pues la primera conclusión es que su puesta en funcionamiento sí ha servido para aliviar el tráfico, ya que el nuevo ramal de continuidad ha recogido casi la mitad de la circulación procedente de la A-67, tanto desde Santander como desde Palencia.

En el caso de los conductores que vienen desde Santander, a la altura de Barreda tienen diversas opciones. Los que entran en Torrelavega o se desplazan después hacia Oviedo hacen lo que hacían antes, pero sí usan el nuevo ramal aquellos que continúan hacia Palencia o localidades como Cartes, Los Corrales o Reinosa, así como los que van a Bilbao por la A-8, que tienen su nueva entrada tras atravesar el falso túnel. Y los que llegan desde el sur, a la altura de Sierrapando puedan desviarse al este (Bilbao), al oeste (Oviedo) o entrar en el ramal en dirección a la capital cántabra. Se puede ir hacia los mismos sitios que antes, pero ahora con carriles autónomos –que no comparten la A-8 y la A-67– y de forma directa. Eso también ha provocado una reducción del número de vehículos que antes circulaban por ese tramo conjunto.

La prueba es que durante el mes de agosto, en el punto donde históricamente se venían provocando atascos, este año ha habido una media de 45.000 vehículos al día, casi los mismos que en abril, cuando el ramal de continuidad de Torrelavega aún no se había inaugurado, pese a tratarse de fechas críticas.

Eso sí, temporalmente, los atascos se han desplazado ahora algunos kilómetros, hasta la altura Polanco. Allí, los cuatro carriles que llegan a este punto (dos del ramal y dos desde Torrelavega) forman un embudo al quedarse en dos, una situación que se solucionará cuando avance la otra gran obra que ejecuta el Ministerio, la del tercer carril entre este punto y Bezana. Y hay un segundo embudo en la salida de la autovía en Polanco, la que utilizan las personas procedentes de la Meseta que quieren dirigirse hacia Suances o las zonas turísticas de la costa occidental.

Lo que ha prometido la Delegación del Gobierno es que el Ministerio acelerará la obra en esta zona y buscará otras soluciones de movilidad con el objetivo de que estos atascos no se produzcan de cara al verano que viene.