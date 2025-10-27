El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista aérea de la nueva Autovía A-67 en el nudo de Torrelavega. DM

El nuevo ramal de Torrelavega soporta 19.500 vehículos al día

El desdoblamiento de la autovía, que se inauguró el pasado mes de julio tras seis años de obras, recoge ahora casi la mitad del tráfico que llega a este punto de la A-67

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:08

El nuevo ramal de continuidad de la A-67 a su paso por Torrelavega, el falso túnel que se ha construido para que esta autovía y ... la A-8 dejen de compartir trazado a su paso por la ciudad y poner fin así a los habituales problemas de tráfico en fechas clave, ha soportado una media de 19.500 vehículos al día. En concreto 19.473, de los cuales 1.369 corresponden a vehículos pesados. Es la estadística que arrojan las estaciones de medición de aforos durante los dos primeros meses de funcionamiento de este tramo de 2,5 kilómetros que une Barreda y Sierrapando.

