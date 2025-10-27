El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de uno de los frecuentes atascos registrados en la A-67. Luis Palomeque

Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega

Tráfico destaca como puntos «críticos» la salida de Polanco a Gornazo, de este área de servicio a Boo y el enlace con la S-20, la S-30 y Peñacastillo | Pese a la densidad de tráfico en horas punta, la DGT dice que, desde la apertura del nudo del Besaya en julio, la siniestralidad es menor

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:07

A las 07.30 de la mañana de cada lunes miles de conductores se preparan para su particular carrera de fondo, en el trayecto que ... une Torrelavega y Santander por la A-67. El objetivo a batir es llegar al trabajo o a clase a tiempo. Y el reto se repite al día siguiente. Y al otro... Porque ya es habitual encontrarse retenciones de tráfico en el camino, bien por la influencia de las obras del tercer carril, las de los túneles de la A-8 o por algún accidente, transporte especial o coche averiado en la calzada. A toda esta tormenta perfecta hay que sumar la mayor incidencia en horas punta y la alta densidad de tráfico que soporta esta arteria principal de comunicación: más de 72.000 vehículos diarios, la mayor parte hacia la capital. La apertura del nudo de Torrelavega y los falsos túneles han sido, eso sí, un pequeño alivio y han desviado gran flujo de tráfico hasta Polanco; de ahí en adelante está ahora otro caballo de batalla para los conductores.

