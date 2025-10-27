Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega

A las 07.30 de la mañana de cada lunes miles de conductores se preparan para su particular carrera de fondo, en el trayecto que ... une Torrelavega y Santander por la A-67. El objetivo a batir es llegar al trabajo o a clase a tiempo. Y el reto se repite al día siguiente. Y al otro... Porque ya es habitual encontrarse retenciones de tráfico en el camino, bien por la influencia de las obras del tercer carril, las de los túneles de la A-8 o por algún accidente, transporte especial o coche averiado en la calzada. A toda esta tormenta perfecta hay que sumar la mayor incidencia en horas punta y la alta densidad de tráfico que soporta esta arteria principal de comunicación: más de 72.000 vehículos diarios, la mayor parte hacia la capital. La apertura del nudo de Torrelavega y los falsos túneles han sido, eso sí, un pequeño alivio y han desviado gran flujo de tráfico hasta Polanco; de ahí en adelante está ahora otro caballo de batalla para los conductores.

María Gómez, que trabaja en la Avenida de los Castros de Santander y vive en Reocín, soporta desde el pasado mes de agosto las retenciones del nudo de Torrelavega a la altura de los túneles de la A-8 en dirección Bilbao para acceder a la A-67. «El tráfico no va fluido nunca, antes de llegar a la rotonda de Torres ahí empieza ya la cola, nos reducen a un carril muy pronto y nos dejan ahí encajonados, yo creo que se podría poner la señalización más cerca de los túneles», sugiere. Y es que un trayecto que no debería durar más de 30 minutos, muchos días se alarga a casi la hora. Su odisea diaria empieza en ese punto, pero María ha de salvar después los obstáculos de retenciones diarias en Polanco y Gornazo. A la vuelta, la cosa tampoco es sencilla, ya que sale a las 15.00 horas y la S-20 también está saturada en muchos puntos. Tampoco ayuda que, con las retenciones, los coches «van pegados».

A lo que dice María se suma también la experiencia de Rosana Herrera. Ella trabaja en un centro comercial de Nueva Montaña y hace el trayecto desde el otro lado de la A-8, ya que accede desde Puente Viesgo a la A-67. Ella coge el nuevo ramal que parte del nudo de Torrelavega y atraviesa los falsos túneles y que ha sido un gran «alivio», aunque afirma que la alegría dura poco cuando hay que enfrentar el paso por Polanco y Gornazo. «Es desesperante, porque cuando no hay atasco allí hay un accidente y cada día es una sorpresa», subraya.

47 accidentes ha habido en la A-67 desde que se abrió el nudo de Torrelavega en julio. 62 accidentes se produjeron en el mismo periodo de tiempo y en los mismos puntos en 2024. 3.201 accidentes accidentes hubo en Cantabria en 2024, de ellos 214 en la A-67 Torrelavega y Santander.

Son sólo dos ejemplos, pero es el fiel reflejo del día a día en un trayecto que hacen miles de personas cada jornada y en hora punta desde que se abrió el nudo de Torrelavega en julio y, en paralelo, se cerraron parcialmente los accesos por los túneles de la A-8, para pesadilla de los conductores que acceden desde el occidente. La percepción generalizada de los automovilistas es la de agobios al volante, apremiados por la hora de entrar al trabajo por los continuos atascos que se producen, muchas veces como consecuencia de una colisión. Solo en los tres últimos meses se han registrado 47 accidentes, lo que evidencia la alta probabilidad de quedar atrapado en una retención. Sin embargo, desde la Dirección General de Tráfico explican que la sensación que tienen los usuarios de una elevada siniestralidad en este trayecto de la A-67, incluso tras la apertura del tramo de Torrelavega hasta Polanco, es mayor que la realidad que reflejan los datos, ya que la tasa de accidentes ha disminuido «un 20%» desde que se resolvió el nudo, con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces en el tramo comprendido entre el kilómetro 180 de la capital del Besaya y el 205 de la Avenida de Parayas (entrada a Santander) se produjeron 62 accidentes, frente a los 47 acumulados desde julio de 2025. Además, la mayor parte de los siniestros se saldó con heridos leves y sin fallecidos, mientras que las causas más frecuentes fueron los choques por alcance, por detrás o de forma lateral. En este sentido, según explica el jefe de la Dirección General de Tráfico de Cantabria, José Miguel Tolosa, la reducción del número de accidentes tras la apertura del ramal de Torrelavega puede estar relacionada con el hecho de que el conductor es más prudente por las obras que están en marcha y se ha «producido una reducción de velocidad» en esos tramos.

El propio Tolosa destaca que hay tres puntos críticos. El primero es la salida por Polanco hacia la gasolinera de Gornazo, entre los kilómetros 185 al 191 de la A-67. En este punto, los accidentes se concentran en los dos sentidos. Otro de esos puntos sensibles se localiza entre el área de servicio de Gornazo y la salida de Boo de Piélagos, en el kilómetro 195. «Son unos cuatro kilómetros en los que el año pasado –de julio a octubre– hubo 20 accidentes mientras que este año ha habido solo 6». La causa de este descenso también apunta a una reducción de la velocidad por el estrechamiento de los dos carriles.

La tercera zona de concentración de accidentes es la salida de Santander, entre los kilómetros 200 y 202 por la confluencia en los accesos a la S-20, la S-30 y Peñacastillo (en los dos sentidos), también a la altura de la desviación del Primero de Mayo.

En datos globales y, en comparativa de los datos de siniestralidad durante todo el año 2024 y los meses que llevamos de 2025 la tendencia también es a la baja. En total, y en ese mismo trayecto de la A-67, se produjeron 215 accidentes en 2024. Asimismo, hasta octubre y a falta de dos meses para cerrar 2025, se han producido 165 accidentes. «Si contraponemos este dato con el número de accidentes totales en el año 2024 en todas las carreteras cántabras, que son 3.201 siniestros, la tasa de accidentes de tráfico no llega ni al 7% en este tramo de la A-67», resumen desde Tráfico.