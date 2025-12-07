El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ocho de las 90 rutas que están aún en vigor no alcanzan los cien viajeros al año

Las Mesas de Movilidad lamentan que el nuevo mapa se haya hecho sin diálogo y piden crear un foro de reflexión como el que ya hay con el ferrocarril

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:51

En estos momentos están funcionando, con las actuales concesiones que llevan una década caducadas, 90 rutas de transporte por carretera. Esas son las que se ... revisarán, fusionarán, duplicarán o sustituirán, en función de las necesidades. De ellas, ocho localizadas en zonas rurales y con frecuencias mínimas –un viaje a la semana– no alcanzan los cien usuarios al año, motivo por el que pasarán a ser líneas no permanentes, a demanda. Aquí están los actuales trayectos Sarón-Castañeda (88 viajeros al año), Ramales-La Gándara (15), Reinosa-Bimón (74), Reinosa-Entrambasaguas (77), Linares-Puente del Arrudo (31), Lafuente-Puentenansa (70) y Otero-Puentenansa (10), además de la ya citada Burio-Quintanilla.

