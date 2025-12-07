El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El empresario hostelero Ángel Suárez posa en el interior del Estrago, uno de los locales que regenta en Santander. Roberto Ruiz

Ángel Suárez

Responsable del ocio nocturno en la Asociación de Hostelería de Cantabria
«El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»

El empresario cree que el adelanto del horario de cierre de las terrazas tendrá en el sector «un impacto brutal»

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El hostelero asturiano Ángel Suárez (Gijón, 1989) se ha convertido con solo 36 años en el principal punto de apoyo del ocio nocturno de Santander. ... Raro sería salir a tomar una copa y no acabar en una de las barras de los numerosos negocios que ha ido adquiriendo en una ciudad a la que él siente que pertenece. El Coppola, el Rosé, el Luciano, la Tienduca, el Rocambole, la Floridita, el Gambrinus, el Estrago... Todos son suyos. La noche es suya. Y el premio al Empresario joven. Y la portavocía de un colectivo que no solo se ha hecho un hueco en la sala de máquinas que mueve al turismo en la región. También lo tiene, por derecho, en la Asociación de Hostelería de Cantabria.

