El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paseantes y curiosos se acercaron ayer a la costa para contemplar y fotografiar las grandes olas. Roberto Ruiz

El otoño llega con mes y medio de retraso

Aemet avanza para hoy la incursión de un frente que traerá chubascos fuertes, sobre todo en el norte, y un descenso de las temperaturas

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Al fin llega el otoño; aunque sea con mes y medio de retraso. La tregua dada por el viento sur y la entrada del oeste cargado de lluvias dio ayer un respiro a los equipos de extinción de incendios que durante toda la semana han peleado con el fuego en los numerosos focos activos en toda la región. A última hora de la tarde de ayer la situación estaba controlada. La lluvia ayudó por la tarde a apagar los dos incendios que a media mañana aún estaban activos en Cerdigo (Castro Urdiales) y en la sierra de Peña Sagra (Cabezón de Liébana).

Ayer se despidió también el aviso amarillo por fenómenos costeros, que dejó olas de hasta siete metros, alentadas sobre todo por los fuertes vientos que dejaron rachas muy fuertes que se prolongaron hasta medianoche. Hasta 88 Kilómetros por hora (Km/h) se llegaron a medir en San Roque de Riomiera, o 75 Km/h en Cabaña Verónica (Picos de Europa).

Para hoy, la situación del viento se normalizará, aunque según las previsiones el sur todavía dará sus últimos coletazos; pero se intensificarán las lluvias, que serán más probables a medida que llegue la tarde, especialmente en la mitad norte de la región. Estarán acompañadas en algunos casos de tormentas que también serán más probables en la mitad norte.

El descenso térmico también se notará, sobre todo en las temperaturas mínimas. Aemet avanza temperaturas máximas de hasta 20 grados en Santander o Cabezón de la Sal; pero por debajo caerán hasta los cero grados previstos en Reinosa o los seis que se esperan en Potes. También se esperan heladas débiles y dispersas en cumbres de Liébana.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  3. 3

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  4. 4

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas
  5. 5

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  6. 6

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  7. 7

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  8. 8

    PRC y Vox mantienen con vida la negociación del Presupuesto con el PP
  9. 9

    España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar
  10. 10

    Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El otoño llega con mes y medio de retraso

El otoño llega con mes y medio de retraso