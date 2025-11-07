El otoño llega con mes y medio de retraso Aemet avanza para hoy la incursión de un frente que traerá chubascos fuertes, sobre todo en el norte, y un descenso de las temperaturas

José Carlos Rojo Santander Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Al fin llega el otoño; aunque sea con mes y medio de retraso. La tregua dada por el viento sur y la entrada del oeste cargado de lluvias dio ayer un respiro a los equipos de extinción de incendios que durante toda la semana han peleado con el fuego en los numerosos focos activos en toda la región. A última hora de la tarde de ayer la situación estaba controlada. La lluvia ayudó por la tarde a apagar los dos incendios que a media mañana aún estaban activos en Cerdigo (Castro Urdiales) y en la sierra de Peña Sagra (Cabezón de Liébana).

Ayer se despidió también el aviso amarillo por fenómenos costeros, que dejó olas de hasta siete metros, alentadas sobre todo por los fuertes vientos que dejaron rachas muy fuertes que se prolongaron hasta medianoche. Hasta 88 Kilómetros por hora (Km/h) se llegaron a medir en San Roque de Riomiera, o 75 Km/h en Cabaña Verónica (Picos de Europa).

Para hoy, la situación del viento se normalizará, aunque según las previsiones el sur todavía dará sus últimos coletazos; pero se intensificarán las lluvias, que serán más probables a medida que llegue la tarde, especialmente en la mitad norte de la región. Estarán acompañadas en algunos casos de tormentas que también serán más probables en la mitad norte.

El descenso térmico también se notará, sobre todo en las temperaturas mínimas. Aemet avanza temperaturas máximas de hasta 20 grados en Santander o Cabezón de la Sal; pero por debajo caerán hasta los cero grados previstos en Reinosa o los seis que se esperan en Potes. También se esperan heladas débiles y dispersas en cumbres de Liébana.