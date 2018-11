El SCS tendrá que pagar 132.000 euros por las lesiones de un bebé en el parto en Valdecilla Javier Cotera El Juzgado de lo Contencioso considera probada una «maniobra excesiva y precipitada» y resalta la ausencia de la ginecóloga responsable PILAR CHATO Santander Miércoles, 21 noviembre 2018, 18:05

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha sido condenado a indemnizar a los padres de un bebé que nació en el Hospital Valdecilla y que sufrió diversas lesiones en el plexo braquial -conjunto de nervios alrededor de los hombros- debido a las maniobras efectuadas por las matronas durante el parto. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, aunque reconoce que la matrona no ejecutó la maniobra correctamente, no cuestiona que ésta actuara -dada la urgencia- y hace mayor hincapié en el hecho de que la ginecóloga responsable no acudiera de inmediato a la llamada cuando se presentaron las complicaciones en el parto y que, incluso durante el juicio, no se haya podido determinar dónde estaba. La sentencia considera probada la relación de causalidad entre las «maniobras excesivas y precipitadas» durante el parto y las lesiones del bebé.

La resolución judicial estima parcialmente la demanda de los padres. Ratifica los hechos denunciado pero reduce la cuantía de la indemnización de los 300.000 euros que pedían los progenitores a 132.193 euros. Entre otras elimina los daños morales porque en la demanda no se especificó en qué consisten ni su alcance.

El nacimiento se produjo en octubre de 2015. El parto presentó un problema denominado 'distocia de hombros', es decir los hombros del bebé se atoran y no pueden salir. Las matronas avisaron a la ginecóloga responsable -la sentencia facilitada por el TSJC no da los nombres de los implicados- pero ésta no aparecía. La resolución judicial de la magistrada Ana Rosa Araujo recuerda, en base a los informes periciales, que en una situación como esta se dispone de entre 5 y 7 minutos para extraer al bebé porque de lo contrario le faltaria el oxígeno. Reconoce que una distocia de hombros es una complicación grave que debe resolverse en el menor tiempo posible.

Por ello considera que las matronas «no se precipitan» al actuar, aunque sí ejercen una «tracción excesiva de la cabeza» del bebé que produce la lesión. La magistrada resalta la ausencia de la ginecóloga «que pudo evitar» esa tracción excesiva y el hecho de que no se haya justificado su ausencia, y destaca en la sentencia la frase del Jefe de Servicio durante el juicio que al ser preguntado sobre qué urgencia vital estaba realizando esta doctora respondió un «ya me gustaría saberlo».

Cuando la ginecóloga llegó, narra la sentencia, el bebé ya había nacido, sin que se sepa «dónde se encontraba la doctora en el momento en el que fue avisada y por qué no acudió inmediatamente como marca el protocolo».

Araujo rechaza los informes periciales de SCS y la aseguradora que intentaban atribuir la parálisis en el plexo braquial a una mala posición fetal o a las propias contracciones uterinas en vez de a la distocia de hombros cuando «la literatura médica reconoce esa causalidad».