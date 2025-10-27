El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El consejero de Salud, César Pascual, en su asiento durante la celebración del pleno. Daniel Pedriza

El Parlamento rechaza la petición del PSOE de paralizar el convenio con Santa Clotilde

Los socialistas insisten en que la intención del PP es privatizar la sanidad con un contrato de 20 años y 216 millones. PRC y Vox también expresan sus dudas, pero se abstienen

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:30

La polémica política por la firma de un convenio entre el hospital privado Santa Clotilde y la Consejería de Salud para la prestación de ... determinados servicios sanitarios ha llegado a un punto y aparte con el rechazo este lunes en el Parlamento de Cantabria de la propuesta del PSOE que reclamaba su anulación. Aunque tanto regionalistas como Vox expresaron sus dudas sobre el contrato, que tiene un periodo de validez de 16 años (más cuatro ampliables) y un presupuesto total de 216 millones de euros, no apoyaron la iniciativa de los socialistas, que hicieron una enmienda a la totalidad de la iniciativa al considerar que abunda en un proceso privatizador inspirado en la Comunidad de Madrid. Con la abstención de ambas formaciones y el rechazo del PP, la proposición no de ley acabó por decaer.

