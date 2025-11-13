Paula Fernández asegura que el PRC no continuará la negociación presupuestaria si el PP no cumple sus condiciones previas Los regionalistas esperan que la reunión «sea para hablar de las seis peticiones básicas» que pide

E. P. Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:52

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, espera que la reunión para continuar con el proceso de diálogo para la aprobación de los presupuestos de 2026 a la que le ha emplazado -junto con Vox- el Partido Popular «sea para hablar de las seis condiciones básicas (impuestas por el PRC), de que están cumpliéndolas y de que las van a cumplir», como paso previo para abordar las enmiendas parciales al documento.

Así lo ha afirmado este jueves antes de entrar a la comparecencia parlamentaria del consejero de Salud, César Pascual (PP), de quien dependen cuatro de esas condiciones, y a quién ha preguntado «por qué es imposible» que se pongan en marcha estos acuerdos parlamentarios y presupuestarios.

En concreto, las medidas que el PRC le exige al PP para sentarse a negociar el Presupuesto buscan reforzar el servicio de Farmacia del Hospital Tres Mares de Reinosa, la hospitalización domiciliaria en los valles de Iguña y Anievas, un plan de choque de prevención del cáncer de mama, recuperar el sistema organizativo del Hospital de Laredo del año 2016, firmar la adecuación salarial de los docentes, culminar la compra del Polígono de La Vega y el pago de las ayudas de ganadería y pesca al sector primario.

Sobre la reunión, a la que les ha emplazado el PP minutos antes de estas declaraciones, Fernández no conoce los puntos a abordar en ella, pero supedita toda la negociación al cumplimiento de esas condiciones 'sine qua non', para las que los regionalistas dieron 30 días a los 'populares' y de las que ya se han cumplido la mitad.

«No sabemos nada del cumplimiento» de las condiciones previas, que fueron propuestas por la Ejecutiva regionalista y aprobadas «mayoritariamente, de manera abrumadora», ha subrayado la diputada, que ha asegurado que la comisión negociadora del PRC va a seguir esos «pasos marcados».

Fernández ha reiterado que se trata de condiciones «de gestión» y que el PRC «necesita» que el Gobierno «garantice que va a gestionar los compromisos aprobados en los Presupuestos aprobados en este Parlamento -en años anteriores- y que están sin cumplir».